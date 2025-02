Am ersten Märzwochenende des Jahres 2025 wird in den Magdeburger Clubs ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Partys in Magdeburg am ersten Märzwochenende 2025

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Wochenende vom 28. Februar bis 2. März 2025 ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Nachdenker: "I Just Can't Get Enough 80s" meinen DJ Nico und DJ Pete. Sie legen dazu am 28.2. ab 20 Uhr im Nachdenker in der Olvenstedter Straße 43 auf.

Ellen Noir: Live-Performances gibt es am 28.2. ab 22 Uhr im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof beim "Underground Rave 33". Auf dem einen Floor geht es um Hardtekk und Tekk mit Craig Mortails, Forte vs. Haimkind, Fabitekk, Luzzifer, Brother of Evil, Royale Randale sowie Wolli vs. 5XD. Auf dem anderen Floor stehen Hardtekk und Hardtechno mit Takti & Caret vs. Togs, Icaruzzz vs. Lefxnn, Redmann, Lone, Creapy sowie Joachim Schieber im Fokus.

Boys’n’Beats: Die "Havana Club Night" bricht im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89, am 28.2. um 23 Uhr an. "Hellau & Alaaaaaaaaaf" ist die Karnevalsparty mit DJ M&M am 1.3. ab 23 Uhr überschrieben. Für beide Veranstaltungen ist der Eintritt bis 0 Uhr frei.

Buttergasse: House, Tech House, Dance und EDM legen DJ M&M und benDMA bei "Loud & Proud" am 28.2. ab 23 Uhr in der Buttergasse im Alten Markt 13 auf. Der "One Love Saturday" mit DJ Alex Ninow beginnt am 1.3. ab 23 Uhr.

Down Town Club: "Down Town Chartbreaker" gibt es am 28.2. ab 23 Uhr im Breiten Weg 227 im Down Town Club. Für die passenden Sounds sorgt DJ Toni Winter. Am 1.3. steigt ab 23 Uhr die "90er 2000er Party" mit DJ Timson.

Prinzzclub: "Spicy" wird es mit Curt Powell am 28.2. ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a zu. Gespielt werden Hip-Hop, Afrobeats, Latin und Amapiano. Am 1.3. ab 23 Uhr ist der "Latin Carnaval" mit DJ Hoff und Salsa, Bachata und Reggaeton angesagt.

Yachthafen: Als Indoor-Party wird am 1.3. ab 18 Uhr das HafenOpening mit DJ Henne im Yachthafen, Am Winterhafen 1, gefeiert.

Halber 85: Moguai, Fat Jerry, Mac Le Bash und L.A.Dee sorgen am 1.3. ab 21 Uhr im Halber 85 in der Halberstädter Straße 85 für Stimmung.

Idol: Im Idol im Rennebogen 177 beginnt am 1.3. um 21 Uhr der Faschingstanz.

Kunstkantine: "The Bumms" erklingt am 1.3. ab 22 Uhr in der Kunstkantine in der Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 43. Mit dabei sind auf dem einen Floor Dirty Doering, Hannes Fischer sowie Gewagt und Massgeschneidert b2b D/Baker, auf dem anderen Lisbird, Jamo und Lorenz Kraach.

Insel der Jugend: "Homebase" beginnt am 1.3. um 23 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. Mo.To, Herr Conrad und der aus Ton spielen dazu Techhouse und Techno.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.