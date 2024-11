Tanzen in Magdeburg - Partys in Magdeburg

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Das Wochenende vom 29. November bis 1. Dezember 2024 wird in den Magdeburger Clubs gefeiert. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus den verschiedenen Locations zusammengetragen. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Festung Mark: Am 29.11 startet um 16 Uhr der Wintermarkt im Garten mit Metamorphosis in der Festung Mark im Hohepfortewall. Musik legen Gewagt & Maßgeschneidert, Ayna sowie Herb auf.

Kiste: Nach dem legendären Film am 29.11. um 20 Uhr steigt im Studentenclub Kiste im Haus 31a auf dem Campus in der Leipziger Straße 44 ab 22 Uhr die "Feuerzangenbowle-Party".

Factory: Die "OnThatAss FORGE“ beginnt am 29.11. um 21 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2. Mit dabei sind Yamas, JohnDEE, TMLS, DJ LXR, FreshTobi und Rage. Am 30.11. dann ist von 16 bis 20.30 Uhr der "Teenage DREAM" für Besucher ab 11 Jahren im Kalender notiert. Gespielt werden unter anderem Deutschrap, House und Hip-Hop. Um 22 Uhr beginnt die Party "Magdeburg eskaliert".

Ellen Noir: "Böse laut" wird es am 29.11. ab 22 Uhr im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof mit Hardtekk, Tekk und Hardtechno. Auf dem einen Floor legen Fabitekk vs Wolli, Phiesi vs Püppy Unrockbar, Abzocka vs SKG vs Togs, Apollon vs Trypsin sowie Jayzzi, auf dem anderen Icaruzzz vs Krause sowie Lone auf. Die 90er und 2000er stehen beim Super Rave mit DJ Decline, Deejay Pi und DJ Bacard am 30.11. ab 22 Uhr im Fokus.

Boys’n’Beats: Im Boys'n'Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89 bricht am 29.11. um 23 Uhr die "Havana Club Night" an. Am 30.11. legt DJ Le|Fix seinen Mix auf.

Buttergasse: Marc Heydecke und Marco Quaß sind DIA Plattenpussys. Das DJ-Duo gastiert am 29.11. ab 23 Uhr in der Buttergasse im Alten Markt 13. Der "One Love Saturday" ist am 30.11. auch die Mofavision-After-Show-Party. Alex Ninow ist für die Musik zuständig.

Down Town Club: Im Breiten Weg 227 bricht am 29.11. ab 23 Uhr die "Black/R'n'B/ Hip Hop-Night" an. DJ Peppermind sorgt für die Musik. Tags darauf beginnt zur gleichen Zeit die 90er/2000er Party mit DJ Halbsteiv.

Prinzzclub: Für die Halberstädter Straße 113a steht im Prinzzclub am 29.11. ist ab 23 Uhr die Party "Melted" mit DJ D3!C auf dem Programm. Am 30.11. sorgt DJ Trace für die "Shake it off - Pop Hits only".

Feuerwache: Ein Schwoof mit DJ Wassi beginnt am 30.11. um 21 Uhr in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140.

Idol: Am 30.11. um 21 Uhr beginnt im Idol im Rennebogen 177 eine Ü-30-Party.

Insel der Jugend: Auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 startet am 30.11. um 23 Uhr "Die Reise zum Mittelpunkt der 80er". Reisebegleiter ist Klaus Lörrach.

Geheimclub: "Never Stop" ist im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 am 30.11. ab 23 Uhr angesagt. Mit dabei sind Carlaidoskop, Lora, Schallbrecht und DXTrancen. Außerdem gibt es einen Floor für Trance-Classics.

SC Baracke: Im Studentenclub Baracke auf dem Campus am Universitätsplatz beginnt am Sonnabend ab 23 Uhr die Clubnight.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Diesen Sonnabend ist zunächst ein Konzert mit "Comodo" angesagt.

Datsche: An den Adventswochenenden findet sonnabends und sonntags ab 16 Uhr in der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 42 der "Feliz NaviDatsch"-Markt statt. Diesen Sonntag legt dazu auch Sven Weisemann Musik auf.