Ausgehen in Magdeburg - Freizeit, Events und Veranstaltungen am Samstag

Magdeburg - Theater, Musik, Feste und mehr - Samstag, der 29. Juni 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Vom Techno bis zum Schlager - Ideen zum Ausgehen in Magdeburger Clubs gibt es auf einer eigenen Seite.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Meike Koester tritt im Volksbad auf

Meike Koester präsentiert am 29.6. im Volksbad Buckau ihr fünftes Studioalbum „Wieder Laut“, das lauter, kräftiger und rockiger als ihr vorheriges Album „Seefahrerherz“ ist. Die Singer-Songwriterin aus Braunschweig, die in der amerikanischen Tradition verwurzelt ist, singt auf Deutsch und zeichnet sich durch persönlich-poetische Texte und ihre Musik im Stil von "Acoustic Rock Pop with a groovy beat" aus. Ihre Musik unterhält, zieht in den Bann, lässt die Zuhörenden mitrocken, mitsingen und träumen.

Bei ihrem Konzert begleitet sie Helge Adam am Piano und E-Bass sowie Christian Prescher am akustischen Drumset, E-Bass und Backgroundgesang. Zusammen verfeinern sie Meikes Songs mit nuancenreichen Klavierfarben, eleganten Basslinien und groovigen Fundamenten, wodurch eine zusätzliche klangliche Weite und rhythmische Tiefe entsteht.

Das Konzert findet am Samstag, den 29. Juni 2024, um 20.00 Uhr im Volksbad Buckau statt.

Tag der Architektur in Magdeburg

Mit drei Gebäuden ist Magdeburg kommenden Sonnabend, 29. Juni, beim Tag der Architektur dabei. Es handelt sich um die Hyparschale, das Sportzentrum am Stadion sowie um das Klinische Hörsaalgebäude auf dem Medizincampus der Uni.

Sportzentrum: Besichtigt werden kann das Sportzentrum am Heinz-Krügel-Platz 3 gleich neben dem Stadion zwischen 12 und 14 Uhr. Architekten für den im vergangenen Jahr fertiggestellten Neubau waren Duong Architekten aus Magdeburg, Bauherrin die Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg.

Klinisches Hörsaalgebäude: Das Hörsaalgebäude der Medizinischen Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität wurde als markanter Neubau im vergangenen Jahr fertiggestellt. Er befindet sich auf dem Campus an der Leipziger Straße 44 und wurde vom pbr Planungsbüro Rohling entworfen. Zwei Führungen um 10 Uhr und 11.30 Uhr bieten den Interessierten die Möglichkeit, das moderne Bauwerk kennenzulernen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Hyparschale: Anmeldungen sind hingegen zur Besichtigung der Hyparschale Heinrich-Heine-Weg um 11, 12 und 13 Uhr unter www.gmp.de erforderlich. Die schlechte Nachricht: Alle Plätze sind vergeben. Immerhin gibt es für diese Führungen noch eine Warteliste für eventuell wieder frei werdende Plätze. Und auch wenn die erste Ausstellung in dem Gebäude eröffnet wird, werden Besucher einen Blick ins Innere des Gebäudes werfen können: Die Banksy-Ausstellung ab dem 19. Juli wird dazu eine Gelegenheit bieten. Bei der Hyparschale geht es um Umbau und Sanierung durch die gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner. Bauherrin für das Gebäude, das dieser Tage in Betrieb genommen wird, war die Landeshauptstadt Magdeburg.

Auf Spurensuche - Leuchttürme der Architektur in Magdeburg

Bei diesem Stadtspaziergang vom Bahnhof bis zur Stadthalle geht es am 29.6. darum, die architektonische Landschaft Magdeburgs vom Mittelalter bis zur Gegenwart zu entdecken. Markante Bauwerke entlang der Route prägen das Stadtbild und gelten als Wahrzeichen Magdeburgs. "Richten Sie dabei Ihren Blick auf die verschiedensten Stilepochen und erfahren Sie, mit welcher Vielfalt unsere Stadt aufwarten kann", so eine Ankündigung.

Treffpunkt ist um 15 am Bahnhofsvorplatz auf der Innenstadtseite. Tickets können online gebucht werden.

Vernissage im Magdeburger Museum für Naturkunde

Das Museum für Naturkunde Magdeburg lädt zur Eröffnung der neuen Ausstellung „Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt“ ein. Der Eintritt ist frei und bietet Besuchern die Gelegenheit, die beeindruckende Vielfalt der Natur zu entdecken.

Die Ausstellung präsentiert eine Vielzahl von Exponaten, die die Schönheit und Einzigartigkeit der Tier- und Pflanzenwelt hervorheben. Interessierte sind herzlich eingeladen, an der Vernissage teilzu- nehmen und die Faszination der Natur in all ihren Facetten zu erleben. Die Ausstellung ist das Ergebnis des Kunstwettbewerbes um das „Guericke-Einhorn“, der vom Naturwissenschaftlichen Verein zu Magdeburg und dem Museum alle zwei Jahre veranstaltet wird. Ausgeschrieben wird der Preis für Künstler, die Wildtiere und -pflanzen naturrealistisch darstellen und damit die Artenvielfalt unserer Erde kreativ thematisieren.

!Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt" wird diesen Sonnabend, 29. Juni, 15 Uhr, mit einer Vernissage im Museum für Naturkunde Magdeburg, Otto-von-Guericke-Straße 68-73, eröffnet.

Magdeburg-Meisterschaften im Poetry-Slam

Einmal im Monat organisiert der Verein Minddrops in der Stern-Bar ein Bergfest-Slam. Dieser Poetry-Slam ist für alle offen: ob Newcomer, Magdeburger Urgestein oder Teilnehmer einer verlorenen Wette. Einmal im Jahr kommen kommen nun alle Gewinner dieser Bergfest-Slams zur Magdeburger Stadtmeisterschaft im Poetry-Slam zusammen, damit das Publikum einen neuen Meister oder eine neue Meisterin krönen kann. Diese Stadtmeisterschaft wird diesen Sonnabend auf der Insel der Jugend ausgetragen.

Poetry-Slam ist eine moderne Form des Dichterwettstreits, die in den 1980er Jahren in den USA entstand. Der erste Poetry-Slam wurde 1984 in Chicago von Marc Kelly Smith organisiert. Ziel war es, Poesie aus den staubigen Ecken der Literaturwissenschaft zu holen und einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Die Teilnehmer präsentieren ihre eigenen Texte innerhalb eines bestimmten Zeitlimits und werden von einer Jury oder dem Publikum bewertet. Diese dynamische und interaktive Kunstform hat sich weltweit verbreitet.

Die Magdeburger Stadtmeisterschaft im Poetry-Slam diesen Sonnabend, 29. Juni, finden auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 statt. Einlass ist um 17 Uhr, Beginn um 18 Uhr.

Führung durch die Gruson-Gewächshäuser

Unter Führung eines Mitarbeiters der Gewächshäuser begeben sich Besucher am 29.6. auf einen Rundgang durch alle Schaugewächshäuser. Dabei erfahren sie Wissenswertes über die exotischen Pflanzen und Tiere, die Geschichte der Gewächshäuser und aktuelle Besonderheiten.

Der Eintritt beträgt 4,50 Euro, ermäßigt 3,00 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Ticketreservierung ist unter der Telefonnummer 0391 404 29 10 möglich (täglich außer montags, 10.00-17.30 Uhr). Die Gruson Gewächshäuser befinden sich in der Schönebecker Straße 129b.

Führung über die Bühne des Musicals auf dem Magdeburger Domplatz

Zwar sind die Vorstellungen des Musicals "Love Never Dies" des Theaters Magdeburg auf dem Domplatz ausverkauft. Doch am 29.6. ist das Gelände von 17 bis 19 Uhr bei freiem Eintritt für Interessierte geöffnet. Auch die Gastronomie unterbreitet Angebote,

Außerdem beginnt um 17.30 Uhr eine Bühnenführung. Die Tickts dafür kosten inklusive Getränk 12 Euro.

Hengstmanns und Freunde mit Sommerkabarett im Magdeburger Technikmuseum

Sommerkabarett im Technikmuseum mit Hengstmanns und Freunden ist derzeit im Magdeburger Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65 angesagt. Vorstellungen sind unter anderem am 15. und 16.6., vom 20. bis 22. Juni und vom 2. bis 5. und 9. bis 11. Juli um 20 Uhr sowie am 16., 23. und 20. Juni um 17 Uhr geplant. Für weitere Vorstellungen sind Restkarten - sofern verfügbar - nur noch an der Einlasskasse erhältlich. Dabei handelt es sich um die Vorstellungen vom 26. bis 29. Juni sowie am 6., 12. und 13. Juli jeweils um 20 Uhr.

„Magdeburg schlägt zurück“ heißt es in der Inszenierung. Mit der Fortsetzung der „Branntwein-Saga“ vom vergangenen Jahr spielt die Bühne nur ansatzweise auf die bekannten Star-Wars-Filme an. George Lucas stand nur beim Titel entfernt Pate. Der Zuschauer erlebt neue Abenteuer vom knurrigen Grantler Franz Branntwein (Tobias Hengstmann), der eigentlich verschollen war und den eigentlich niemand vermisste. Nun taucht er überraschend beim fiktiven Magdeburger Landesfernsehen (MDL) auf. Im Visier hat der renitente Rentner die diversen Formate der TV-Sender. Ob Talk- oder Datingshow, die Quizsendung wie „Rate mal, wie doof du bist“ oder die Musiksendungen, nichts ist ihm recht.

Fotografie aus der Ukraine im Kunstmuseum Magdeburg

Sergiy Bratkov (geb. 1960) ist bekannt für seine radikal verstörenden und schrillen Fotografien, die hinter der schönen bunten Oberfläche einen schonungslosen Zustandsbericht der Gesellschaft liefern. In der Ausstellung zeigt er erstmals neue Bildzyklen und Videos, die ab dem Zeitpunkt des Überfalls Russlands auf die Ukraine entstanden sind. Aus dem ironisch beobachtenden Fotografen ist ein fragender Analyst geworden, dessen neue Serien die Schrecken des Krieges in der einstigen Heimat zu verarbeiten suchen, ohne in Hoffnungslosigkeit zu versinken.

Die Ausstellung "Sergiy Bratkov. My Brother's Cats" läuft im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6. Die Vernissage beginnt um 17 Uhr. Im Anschluss wird die Ausstellung bis 6. Oktober zu den regulären Öffnungszeiten des Museums gezeigt.

Mediziner und Malerei im MDR-Landesfunkhaus in Magdeburg

Die Ausstellung „Mediziner & Malerei“ zeigt bis 25. Juli im MDR-Landesfunkhaus in der Stadtparkstraße 8 in Magdeburg Kunstwerke von 33 Medizinerinnen und Medizinern aus ganz Deutschland. Die Ausstellung ist montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr und am Wochenende von 10 bis 14 Uhr kostenfrei zugänglich.

Hintergrund: Seit 1988 organisiert die Gemeinschaft „Mediziner & Malerei“ alle zwei Jahre eine Zusammenkunft von medizinischen Freizeitkünstlern, die ihre vielfältigen Werke in facettenreichen Ausstellungen präsentieren. Diese Initiative wurde von Drs. med. Peter und Brigitte Erdmenger in Köthen gegründet und wird nun von Dipl. Stomat. Marianne Rademacher aus Flechtingen koordiniert. Die Ausstellung ermöglicht es den teilnehmenden Medizinern, ihre künstlerischen Talente einem breiteren Publikum vorzustellen, abseits ihres beruflichen Alltags. Die regelmäßigen Ausstellungen und die begleitenden Kataloge dokumentieren die Entwicklung dieser einzigartigen Gemeinschaft über die letzten 35 Jahre.

Ferienspaß im Magdeburger Elbauenpark

Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Wobau-Ferienspaß für Kinder auf dem Kleinen Cracauer Anger im Elbauenpark geben. Das Angebot läuft von Sonnabend, 15. Juni, bis zum 21. Juli – jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr.

Mehr als 30 Attraktionen sollen aufgebaut werden – darunter verschiedene Hüpfburgen und ein großer Hindernisparcours, Kletterberg, Soccer Court, Bungee-Trampolin und Go-Karts. Der Eintritt kostet regulär 5 Euro.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf für den Tanzclub Vilando um 16 Uhr im Opernhaus im Universitätsplatz 9, die Führung "Sudenburg bei Nacht" ab 19 Uhr vom Ambrosiusplatz, das "Café der Irren" um 19.30 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19, "Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben" im Magdeburger Puppentheater in der Warschauer Straße 25 um 20.30 Uhr sowie für "Love Never Dies" auf dem Domplatz um 21 Uhr. Gegebenenfalls sind an der Abendkasse noch Restkarten zu haben.