Musik, Kabarett und Theater gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 29. November 2024, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps und Termine zu Events und Veranstaltungen für Freizeit am Freitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 29. November 2024, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Kräftig gefeiert wird in den Clubs der Stadt. Zu den Partys am Wochenende hat die Volksstimme eine eigene Seite zusammengestellt.

Smokie geben im Magdeburger Amo ein Konzert

Smokie, die britische Erfolgsband, feiert seit über 40 Jahren Erfolge und setzt ihre sensationelle Tour 2023 im Jahr 2024 fort. Aufgrund der großen Nachfrage und dem positiven Feedback ihrer Fans kehrt die Band im Frühjahr und Herbst 2024 für weitere Konzerte nach Deutschland zurück.

Bekannte Songs wie „Living Next Door to Alice“, „If You Think You Know How To Love Me“, „Don’t Play Your Rock’n’Roll To Me“, „It’s Your Life“, „Needles & Pins“ und „Oh Carol“ wurden zu Dauerbrennern im Radio und begeistern noch immer weltweit. Obwohl viele ihrer Hits aus den 70er Jahren stammen, hat Smokie über vier Jahrzehnten hinweg Tourneen in ausverkauften Hallen und Platinrekorde gefeiert, auch in Ländern wie Skandinavien, Südafrika und China.

Mit Pete Lincoln (bekannt von Sweet, Sailor und Frontm3n) als Frontmann und Luke Bullard, dem Sohn von Keyboarder Martin Bullard, am Bass und Backgroundgesang, führt die Band das Erbe von Terry fort. Ein Konzert geben sie gemeinsam Steve Pinnell am Schlagzeug und Mick McConnell (Leadgitarre/Backingvocals) am 29.11. ab 20 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27.

Schauspielhaus des Theaters Magdeburg zeigt die Komödie "Planet B"

Die Komödie "Planet B" von Yael Ronen und Itai Reicher steht derzeit auf dem Spielplan des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Die Inszenierung ist für ein Publikum ab zwölf Jahren empfohlen. Vorstellungen sind für den 29. November, den 20., 25., 31. Dezember und den 10. Januar um 19.30 Uhr geplant. Eine 15.30-Uhr-Aufführung steht zusätzlich am 31. Dezember auf dem Spielplan.

Die Geschichte spielt 40 Millionen Jahre nach der Gegenwart, als humanoide Wesen einen kleinen, unbewohnbaren Planeten am Rand der Galaxie entdecken – die Erde. Unter den wenigen Überresten des vergangenen Lebens finden sie ein iPhone und ein „Hausaufgabenheft“ des Chronisten Max Schrammel. Inspiriert von dessen Aufzeichnungen, inszenieren sie eine Reality-TV-Show, in der verschiedene Tierarten gegeneinander antreten. Darunter: der depressive Panda, die urbane Füchsin, die Singer-Songwriter-Fledermaus, eine Ameise, ein Krokodil und ein Huhn – sowie Boris, der Versicherungsvertreter und Repräsentant der Menschheit. Es geht um artenübergreifende Allianzen und die Frage, wer die Nerven angesichts der drohenden Auslöschung bewahren kann.

Regie führte Nick Hartnagel. Auf der Bühne agieren als Krokodil Iris Albrecht, als Fledermaus Viktor Bashmakov, als Panda Marie-Joelle Blazejewski, als Boris Rainer Frank, als Ameise Luise Hart, als Huhn Oktay Önder und als Fuchs Bettina Schneider.

Wenzel & Band spielen in der Sudenburger Feuerwache

Am Freitag, den 29. November 2024, findet ein Zusatzkonzert von Wenzel & Band in der Sudenburger Feuerwache, Halberstädter Straße 140, statt. Das Konzert am Tag zuvor ist bereits ausverkauft.

Die Lieder von Wenzel entstehen in den frühen Morgenstunden, zwischen Zweifeln und Müdigkeit, und spiegeln die Unruhe der Welt wider. Sie sprechen von Hoffnung, Leben und dem Widerstand gegen Destruktivität, Kriege und Demagogie. Die Musik begleitet diesen Kampf mit sanften und kraftvollen Klängen aus Gitarren, Bass, Akkordeon, Bläsern, Schlagzeug und Klavier.

Wenzel bleibt authentisch und lässt sich nicht von Moden oder ideologischen Strömungen beeinflussen. Seine Musik ist ein ständiger Begleiter und seine Werke, einschließlich der neuesten CD und Vinyl "Strandgut der Zeiten", zeichnen sich durch Vielfalt und Tiefe aus.

Die Lieder sind schwermütig und lebendig, subversiv und warmherzig, zynisch und direkt. Sie stellen elementare Wahrheiten in den Mittelpunkt und bieten einen Gegenentwurf zu den Zumutungen der Welt. Wenzel bleibt ein Flüchtling vor den negativen Kräften der Welt, ein Liebender, ein Weiser, der mit Ironie und Humor den Herausforderungen des Lebens begegnet.

Wenzel, ein vielseitiger Künstler, hat zahlreiche Ehrungen erhalten und war auf Tourneen in vielen Ländern. Er hat mit Größen wie Arlo Guthrie, Randy Newman und Konstantin Wecker zusammengearbeitet. 2023 wurde ein Dokumentarfilm über ihn veröffentlicht.

United Earth spielen in der Magdeburger Festung Mark

Am Freitag, den 29. November 2024, beginnt um 20 Uhr ein Abend der Reihe „Kneipenkonzerte“ in der Festung Mark, Hohpfortewall. Dieses Mal spielen United Earth.

Die Band besteht aus Sebastian Szibor (Gesang, Gitarre), Yevgen Shtepa (Bass) und Lars Jähner (Schlagzeug). Gemeinsam mit Pedro Querido bieten sie ein vielseitiges Programm, das vor allem Blues, Rhythm 'n' Blues und Soul in den Mittelpunkt stellt. Zu hören sind überwiegend eigene Songs sowie Interpretationen von Stücken bedeutender Künstler wie Muddy Waters und Howlin’ Wolf. Die Band setzt auf frei gestaltete Arrangements und viel Raum für Improvisation.

„Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe“ im Magdeburger Schauspielhaus

Die Uraufführung des Schauspiels mit Puppen „Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe“ von Claboberta Schnackvogel wird dieser Tage im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 gezeigt. Das Stück ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet und verspricht eine unterhaltsame und fantasievolle Erzählung für die Kleinsten. Karten im Vorverkauf sind für den 28. und 29. November um 10 Uhr sowie jeweils um 9 Uhr am 16. und 17. Dezember sowie am 7., 14. und 15. Januar erhältlich. Zum Redaktionsschluss bereits ausverkauft waren die 15-Uhr-Vorstellung am 15. Dezember und die 11-Uhr-Vorstellungen am 22., 23., 29. Dezember und am 6. Januar. Gegebenenfalls sind an der Tageskasse Resttickets erhältlich.

Die Geschichte spielt weit draußen auf hoher See, wo Käpt’n Karton mit seinem Boot ruhig über den Ozean schippert. Alles ist still – nur der Käpt’n, ein Holzwurm und ein paar Fische sind zu sehen. Doch plötzlich landet eine kleine Möwe direkt vor seinen Füßen und kann nicht mehr weiterfliegen. Damit ist es vorbei mit der Ruhe an Bord.

"Nicht von schlechten Eltern" im "...nach Hengstmanns"

Die Brüder Sebastian und Tobias Hengstmann präsentieren am 29. November 2024, um 19.30 Uhr im Kabarett "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 ihr Jubiläumsprogramm "Nicht von schlechten Eltern". Weitere Termine sind jeweils um 19.30 Uhr am 30.11. und am 3.,11., 17., 20. und 28.12. sowie jeweils um 15 Uhr am und 30.11. und am 22., 28. und 29.12.

Die beiden Brüder, die 2003 erstmals gemeinsam auf der Bühne standen, reflektieren humorvoll und musikalisch, was in dieser Zeit alles passiert ist – politisch, wirtschaftlich und privat. Es ist eine Mischung aus Erlebnissen, die sie sowohl beruflich als auch privat geprägt haben, und die sie auf ihre ganz eigene Weise aufbereiten. Statt eines traditionellen Best-Of-Programms haben sie sich für eine kreative Mischung aus Kabarett, Lesung und eigenen Geschichten entschieden. Die HengstmannBrüder bieten dabei nicht nur einen Rückblick, sondern auch eine Portion Spontaneität und Witz, die die letzten 20 Jahre geprägt haben. Das Jubiläumsprogramm verspricht ein unterhaltsames und musikalisches Erlebnis, das mit einem humorvollen Blick auf die Vergangenheit und Gegenwart begeistert.

„Voice of Summer“ ist eine Akustik-Rock-Band, die sich im Frühsommer 2024 gründete. Der Name der Band entstand aus dem Zeitpunkt ihres Kennenlernens. Beim ersten gemeinsamen Spiel wurde schnell deutlich, dass ihre musikalische Mischung etwas Besonderes werden könnte. Besonders die Harmonie der drei Stimmen stach hervor und motivierte sie, an einem gemeinsamen Programm zu arbeiten. Dieses zeichnet sich durch exzellenten mehrstimmigen Satzgesang aus.

Die Bandmitglieder sind Steve an den Drums, Flunder an der Gitarre Andy am Bass. Sie präsentieren Songs von Künstlern wie den Eagles, Traveling Wilburys, Arlo Guthrie, The Doobie Brothers, America, Eric Clapton, Tom Petty, Bob Dylan, Rolling Stones und Creedence Clearwater Revival.

Ein Konzert findet am 29.11. im Allards in der Friesenstraße 58 statt. Beginn ist um 19 Uhr.

Eddie Weimann und Henning Netzold spielen am Hoflieferanten

Eddie Weimann und Henning Netzold geben ein Winter-Gartenkonzert in gemütlicher Adventsstimmung. Veranstaltunsort ist die Freifläche des "Hoflieferanten" am 29.11. ab 18 Uhr.

Das Konzert wird von einer Feuerschale begleitet, und dazu werden hausgemachter Glühwein und heiße Maronen serviert. Im Anschluss ist das Restaurant bereits ausgebucht. Der Eintritt zum Konzert kostet 8 Euro

„Der Fall Otto Nagel - Kunstraub in der DDR“ in der Magdeburger Stadtbibliothek

Die Ausstellung „Der Fall Otto Nagel - Kunstraub in der DDR“ wird bis 29. November 2024 in der Stadtbibliothek Magdeburg, Breiter Weg 109, gezeigt. Otto Nagel (1894-1967) war Mitglied der Novembergruppe während der Weimarer Republik. Nach dem Überstehen der NS-Diktatur geriet er als Vertreter der Moderne in Konflikt mit der DDR-Kulturpolitik. Obwohl der sozialistische Staat ihn als Antifaschisten heroisiert, widerfährt auch seinen Nachfahren Unrecht. Die Ausstellung beleuchtet verschiedene Aspekte des Kulturgutentzugs in der DDR und gewährt Einblicke in den Umgang mit dem künstlerischen Nachlass sowie dessen schwerwiegende Folgen. Die Veranstaltung ist Teil des Projekts „Gedenken an Otto Nagel (1894-1967) zum 130. Geburtstag“.

Die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek sind von Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und Samstag von 10 bis 13 Uhr.

„Da ist etwas. Krebs und Emotionen“ - Ausstellung im Neuen Hörsaal auf dem Campus der Unimedizin Magdeburg

Die bewegende Ausstellung „Da ist etwas. Krebs und Emotionen“, die zuvor im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité präsentiert wurde, ist bis zum 30. Juni 2025 nun auch in Magdeburg auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg zu sehen.

Die Ausstellung geht diesen Gefühlen nach. Sie thematisiert dabei Gefühle nicht allein als subjektive, persönliche Empfindungen. Kulturhistorische Exponate, interaktive Medienstationen und Filminterviews machen sichtbar, wie stark Gefühle durch gesellschaftliche Normen und Moralvorstellungen geprägt werden. Im 20. Jahrhundert haben sich die Erwartungen an die Gefühle in der Auseinandersetzung mit Krebs verändert. Der Rundgang veranschaulicht diesen Wandel und lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, auch über eigene Gefühle und deren kulturelle Prägung nachzudenken.

Ausstellungsort ist im Haus 7 der Neue Hörsaal auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg, Leipziger Straße 44. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, bei kostenfreiem Eintritt.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Ausverkauft, Restkarten und abgesagt in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr im Vorverkauf für "Kleinstadtnovelle" um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64, für "Reineke Fuchs" um 20 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19, für Carmela de Feo, La Signora, um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a und Paul Potts um 19.30 Uhr in der Johanniskirche. Im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 waren für die Vorstellungen für "Nikolaus und der dumme Nuck" um 9 und 10.30 Uhr sowie für "Scroodge" um 10.30 und 18 Uhr keine Karten mehr zu haben.

Gegebenenfalls sind an der Tages- oder Abendkasse noch Restkarten erhältlich.

Restkarten waren noch für "An Mut sparet nicht noch Mühe" um 20 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a zu haben.

Abgesagt wurde Galv & Figub Brazlevic auf der Insel der Jugend.