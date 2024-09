Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 29.9.2024.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Im Q.Hof in der Brauereistraße 4 ist unter dem Motto „Bild und Szene“ eine neue Ausstellung zu sehen. Gezeigt wird eine Retrospektive mit Werken von Frank Borisch. Dieses Wochenende ist die Schau von 15 bis 18 Uhr zu sehen.

„Das schlaue Füchslein“ im Magdeburger Opernhaus

Derzeit steht im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 die Oper „Das schlaue Füchslein“ von Leoš Janácek auf dem Spielplan. Diese Oper in drei Akten, die in tschechischer Sprache mit deutschen Übertiteln aufgeführt wird, richtet sich an Zuschauer ab 14 Jahren.

Die Handlung folgt dem Leben einer Füchsin, die nach ihrer Gefangenschaft beim Förster entkommt, eine Familie gründet und schließlich von einem Wilderer getötet wird. Die Regie übernimmt Clara Weyde, die damit ihre erste Operninszenierung in Magdeburg vorstellt. Musikalisch geleitet wird die Produktion von Generalmusikdirektorin Anna Skryleva und Paweł Popławski, während das Bühnenbild von Bettina Pommer und die Kostüme von Clemens Leander gestaltet wurden.

Vorstellungen beginnen am Sonntag um 18 Uhr, am 6. und 27. Oktober sowie am 29. Dezember um 16 Uhr, am 12. Oktober und 16. November um 19.30 Uhr.

Musik für Posaunen und Carillon im Garten der Magdeburger Kreuzgemeinde

Am 29. September 2024 lädt die Kreuzgemeinde in Magdeburg anlässlich des Michaelistages, dem Gedenktag des Erzengels Michael und aller Engel, zu einer Andacht mit musikalischer Begleitung ein. Die Veranstaltung beginnt um 9.30 Uhr in der Flachsbreite 17.

Im Garten der Kreuzgemeinde unter der Michael-Skulptur der Künstlerin Katharina Heise wird ein besonderes Konzert stattfinden. Olaf Sandkuhle aus Rostock bringt sein mobiles Carillon, ein Glockenspiel mit vielen Tönen, zum Einsatz. Der Posaunenchor Stadt, geleitet von Igor Bujanov, wird das Konzert musikalisch ergänzen.

Monti-Trio gemeinsam und Undine Dreißig in St. Eustachius und Agathe

Am 29. September 2024 lädt das Kirchspiel Stadtfeld-Diesorf zu einem Konzert in die Kirche St. Eustachius und Agathe in Diesdorf ein. Ab 15:30 Uhr tritt das Monti-Trio gemeinsam mit der Kammersängerin Undine Dreißig auf. Es werden Werke von Komponisten wie Ludwig van Beethoven, Louis Spohr, Felix Mendelssohn-Bartholdy und Wolfgang Amadeus Mozart präsentiert.

Das Monti-Trio, bestehend aus Manfred Preis, Jonathan Alder und Marco Reiß, vereint drei herausragende Musiker. Manfred Preis, langjähriges Mitglied der Berliner Philharmoniker, ist ein preisgekrönter Klarinettist und Dozent. Jonathan Alder, ein mehrfach ausgezeichneter Pianist, begann seine Karriere in der Westminster Abbey und spielte ebenfalls bei den Berliner Philharmonikern. Marco Reiß, bis 2021 Mitglied der Magdeburger Philharmonie, gründete das Rossini-Quartett.

Der Eintritt für das Konzert beträgt 12 Euro, ermäßigt 8 Euro. Veranstaltungsort ist die Kirche St. Eustachius und Agathe in Diesdorf, Am Denkmal 4.

Ausstellung „Die Neue Neustadt in ihrer Geschichte“

Anlässlich des 200-jährigen Bestehens der St. Nicolai-Kirche lädt die St. Nicolaigemeinde zu einer besonderen Ausstellung ein. Unter dem Titel „Die Neue Neustadt in ihrer Geschichte“ werden zahlreiche historische Bilder und Fotografien präsentiert, die die Entwicklung des Stadtteils und der Kirche zeigen. Begleitet wird die Ausstellung durch Kirchenführungen, die den Besuchern zusätzliche Einblicke bieten.

Die Ausstellung findet vom 29. September bis zum 13. Oktober 2024 in der St. Nicolai-Kirche, Brüderstraße 1A, statt. Der Eintritt ist frei.

Stubenrocker auf der Flair-Terrasse

Als selbsternannte kleinste größte Band der Welt spielen die Stubenrocker Musik querbeet von Rock und Pop über Blues bis hin zu Ausflügen in die Welt des Schlagers. Hauptmusiker ist Michael „Isi“ Isensee von der Band Crossfire. Sein Partner ist Hardy Schmitz.

Termin für einen Auftritt ist am 29.9. Das Terrassenkonzert ist von 14 bis 18 Uhr im Café Flair im Breiten Weg 21 geplant.

Simone Sommerland tritt auf der Seebühne des Magdeburger Elbauenparks aus

Simone Sommerland gastiert diesen Sonntag mit zwei Auftritten auf der Seebühne im Magdeburger Elbauenpark. Das erste Konzert beginnt um 11, das zweite um 16 Uhr. Simone Sommerland ist mit ihrer Stimme aus vielen Kinderzimmern nicht mehr wegzudenken. Sie begeistert seit über zehn Jahren kleine und große Fans mit ihren Liedern aus der Reihe ,,die 30 besten“.

Bei Liedern wie „Aramsamsam“ und „Die Räder vom Bus“ fallen Klein und Groß in die passenden Bewegungen mit ein und singen lauthals mit. Live begeistert sie nun auf der Bühne mit den beliebtesten Liedern der Kleinsten und lädt alle zum Mitsingen und Mittanzen ein. Bei den Auftritten handelt es sich um einen Nachholtermin vom 14. Juli.

Onkel Werner im Magdeburger Schauspielhaus

„Onkel Werner“ steht am Sonntag und am 5. Oktober um 19.30 Uhr auf dem Spielplan am Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Lesen Sie auch die Rezension: Zu Gast bei Onkel Werner

In der Pension Werner irgendwo in der (ost-)deutschen Provinz bleiben die Gäste aus. Werner hat also viel Zeit und Wut. Gegen sein verpatztes Leben kommt nicht mal der Alkohol an. Zu allem Überfluss hat sich seine Ex-Schwägerin bei ihm einquartiert.

Puschkinade im Magdeburger Einewelthaus

Anlässlich des 225. Geburtstages von Alexander Puschkin findet morgen von 14 bis 16 Uhr eine „Puschkinade“ für Kinder und Jugendliche im Einewelthaus in der Schellingstraße 3 bis 4 statt. Die Veranstaltung ist in deutscher und russischer Sprache vorgesehen.

Die Veranstaltung wird auf vielfältige Weise gestaltet, unter anderem durch ein Quiz zur Biografie und den Werken des russischen Dichters und Schriftstellers Alexander Puschkin in spielerischer Form. Zudem werden Gedichte und Märchen von Puschkin vorgelesen, und es wird eine Theaterminiatur aufgeführt.

Orgel: „Schlafes Bruder“ in der Magdeburger St.-Sebastian-Kathedrale

Derzeit läuft in der Magdeburger Kathedrale St. Sebastian die Reihe „Winterorgelpunkt“. Unter dem Titel „Schlafes Bruder“ ist dieses Mal Organist Vincent Knüppe aus Freiburg zu Gast.

Vincent Knüppe verfolgt eine rege Konzerttätigkeit, die ihn bereits an Spielstätten wie den Freiburger Münster, Dom zu Wetzlar, Magdeburger Dom und Basler Münster führte. Von 2021 bis 2024 war er fortlaufend am Staatstheater Karlsruhe als Solist für die Produktion „Per Aspera Ad Astra“ unter anderem mit Poulencs Orgelkonzert an der Seite der Badischen Staatskapelle verpflichtet. Weiterhin gastierte er als Solist mit den Neubrandenburger Philharmonikern und bei den Regensburger Domspatzen. Im November 2020 oblag ihm die musikalische Leitung beim ZDF-Fernsehgottesdienst aus Mainz, es folgten seither regelmäßige Einsätze bei Liveübertragungen. Als Continuospieler war er an mehreren Aufnahmen beteiligt, so auch 2020 bei der vielbeachteten CD-Produktion „Maria“ mit dem Kammerchor der HfMDK Frankfurt unter Leitung von Prof. Florian Lohmann.

Von 2019 bis 2021 war Vincent Knüppe Träger des Deutschlandstipendiums, seit 2021 ist er Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Im Jahr 2022 wurde er mit dem Kulturförderpreis der Stadt Seligenstadt ausgezeichnet, 2023 erhielt er ein Stipendium der Bachwoche Ansbach sowie 2024 ein Stipendium der Helene-Rosenberg-Stiftung für hervorragende künstlerische Leistungen im Studium. 2024 war er 1. Preisträger beim Internationalen Maria-Hofer-Wettbewerb Kitzbühel.

Vincent Knüppe gibt diesen Sonntag, 29. September, sein Orgelkonzert in der katholischen Kathedrale St. Sebastian in der Max-Josef-Metzger-Straße 1a. Beginn ist um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten.

Sudenburger Brauereifest

Bis 29. September lädt das Sudenburger Brauhaus in der Brenneckestraße 94 zu einem abwechslungsreichen Programm für Besucher aller Altersgruppen ein. Auf dem gesamten Gelände, inklusive des Sudenburger Biergartens, wird an diesen Tagen gefeiert. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. An allen Tagen wird reichlich für das leibliche Wohl gesorgt, und Brauereiführungen bieten spannende Einblicke hinter die Kulissen der Brauerei.

Am Sonntag, 29. September 2024, geht es ab 11:00 Uhr weiter. Im Sudenburger Biergarten werden historische Bierartikel präsentiert und bewertet, und das „Magdeburger Getränkekombinat“ lädt seine ehemaligen Mitarbeiter zu einem Frühschoppen ein. Neben einem Regionalmarkt und Kutschfahrten durch Sudenburg sorgt die Band „PAN“ für musikalische Unterhaltung. Für die Kinder gibt es wieder Zaubershows und Attraktionen.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize.

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

Spielplatzfest im Magdeburger Zoo

Am Wochenende des 28. und 29. September veranstaltet der Magdeburger Zoo das kunterbunte Spielplatzfest, das jeweils von 10 bis 17 Uhr stattfindet. Die Strecke vom Tapir bis zum Weißkopfseeadler wird zur Festmeile, auf der zahlreiche Aktionen für die ganze Familie geboten werden. Ein Höhepunkt ist die Spielplatz-Olympiade, bei der sich die Teilnehmenden im Rutschen und Klettern messen können.

Darüber hinaus gibt es eine Mal- und Schminkstraße sowie spannende Aktionsstände des Zoopädagogik-Teams. Weitere Attraktionen sind die Piratenshow mit Captain Jack Sparrow, Tanzauftritte und eine Kinderdisco des Tanzclubs Vilando. Hüpfburgen, ein Karussell und Kinderschminken runden das Programm ab.

Flohmarkt auf dem Moritzhof

Der letzte Sonntag im September, der erste Feriensonntag – ein guter Moment für die 2. Ausgabe des Flohmarktes von 11 bis 16.30 Uhr auf dem Moritzhof. Wieder lässt sich Altes neu entdecken, zwischen Ständen mit Tüddelkram schlendern sowie im HofCafé kulinarische Pausen einlegen.

Und weil auch das KinderFilmFest MAX beginnt, gehört ein Teil des Marktes den kleinen Großen. "So freuen wir uns besonders über die Beteiligung von Kindern und Familie" so die Ankündigung.

Ausverkauft in Magdeburg

Ausverkauft ist die Führung um 11 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9 sowie „Spielplatz Musik“ um 16 Uhr im Opernhaus Magdeburg am Universitätsplatz 9 sowie Sebastian Klussmann ab 17 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a. Für "Nipple-Jesus" um 19.30 Uhr im Kunstmuseum in der Regierungsstraße 4 bis 6 gab es zum Redaktionsschluss noch eine Karte.