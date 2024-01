Artistik, Technikgeschichte und Reiseimpressionen - dies und mehr bietet Mittwoch, der 3. Januar 2024, in Magdeburg an Veranstaltungen.

Magdeburger Weihnachtscircus vom Circus Paul Busch. Foto: Martin Rieß

Magdeburg - Zirkus, Kunst und mehr - auch für Mittwoch, den 3. Januar 2024, hält Magdeburg ein umfangreiches Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Auch interessant: Essen, Trinken, Kunsthandwerk und Weihnachtsstimmung gibt es auf den zahlreichen Weihnachtsmärkten in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Magdeburger Weihnachtscircus auf dem Messeplatz

Der Magdeburger Weihnachtscircus gibt dieser Tage Vorstellungen auf dem Messeplatz. Die bunte Zeltstadt lockt mit ihren glitzernden Lichtern die Familien in die weihnachtliche Wunderwelt Zirkus.

Zum achten Mal macht der Circus Paul Busch mit seinem Weihnachtsprogramm in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt Station. Das Duo Fossett bietet eine Motorrad-Akrobatik unter der Zirkuskuppel, Ania Filipowska aus Polen präsentiert eine Handstandakrobatik mit einer riesigen Glashalbkugel, Rebeca Olajos aus Ungarn verzaubert mit Seidentuchschwingen, Conchi Munoz-Jahn und ihr Mann Gary Jahn beeindrucken mit Tierdressuren, Jefferson Weber aus Frankreich präsentiert eine Fahrrad-Akrobatik unter der Zirkuskuppel, Deborah Lauenburger und Henry Frank zeigen Pferdedressuren, die Gebrüder Frankello beeindrucken mit Sprüngen und Kapriolen im „Wheel of Death“ und Clown Hansi sorgt für humorvolle Unterhaltung, während die Showgirls mit Tanzeinlagen das Programm auflockern.

Vorstellungen sind vom 3. bis 5. Januar jeweils um 16 und 19.30 Uhr sowie jeweils um 15 Uhr am 6. und 7. Januar geplant.

Führungen im Technikmuseum

"Einblicke in die technikhistorische Bedeutung der Stadt und seiner Region" heißen Familienführungen im Magdeburger Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65. Beginn ist um 13 und 15 Uhr.

Das Magdeburger Technikmuseum zeigt Einblicke in die Geschichte von Handwerk und Industrie in der Region. Unter anderem sind landwirtschaftliche Geräte und Flug- und Raufahrttechnik Themen.

Ausstellung über japanischen Steingarten

Eine neue Ausstellung unter dem Titel „Japanischer Steingarten“ ist derzeit in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 zu sehen. Geöffnet ist Montag bis Freitag 10 bis 19 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Der japanische Steingarten „Kare san sui“, „Landschaft ohne Wasser“ oder „trockene Landschaft“ ist dem berühmten Vorbild in Japan, dem Ryōan-ji „Tempel des zur Ruhe gekommenen Drachen“, in der alten Kaiserstadt Kyoto nachempfunden.

Die Deutsch-Japanische Gesellschaft Sachsen-Anhalt zeigt eine Leihgabe ihrer Schwestergesellschaft in Trier.

Film zeigt Reise durch Nepal

Ein Film unter dem Titel „Tour de Nepal“ steht für diesen Mittwoch um 19 Uhr auf dem Programm im Pointfoto in der Leipziger Straße 45a. „Neun Jahre nach unserem ersten Trip haben wir dieses Mal viel ambitioniertere Ziele im Gepäck. Von der Hauptstadt gehts zu einer 21 Tage langen Tour zum Manaslu und Annapurnatrail und als Höhepunkt über zwei schneebedeckte Pässe“, heißt es in einer Ankündigung.

Einundzwanzig Tage, 350 Kilometer und knapp 15.000 Höhenmeter - der Film zeigt eine strapaziöse Zeit mit enorm viel Gepäck und die Schönheit des Königreichs im Himalaya.

Augenblicke mit Elke Schefter und Otto Schmidt

Elke Schefter und Otto Schmidt sind seit vielen Jahren Mitglieder in unterschiedlichen Malgruppen des Bürgerhauses Herz-ASZ Kannenstieg. Während Otto Schmidt abstrakte und dekorative Motive in Acryl bevorzugt, stellt Elke Schefter in unterschiedlichen Techniken verschiedene Themen in den Vordergrund, zum Beispiel Magdeburg, florale Motive und Grafiken.

Die gemeinsame Ausstellung „Augenblicke“ in der Flurgalerie Eisenbart im Doctor-Eisenbart-Ring 2 kann bis zum 25. Januar montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 16 Uhr im Haus der Heilberufe besucht werden.

"Perfect Days" im Magdeburger Studiokino

Wim Wenders hatte ein produktives Jahr: Im Sommer war schon seine Dokumentation über Anselm Kiefer im Kino. Derzeit besteht nun die Gelegenheit, "Perfect Days" im Studiokino zu sehen, sein zauberhaftes Porträt eines Kloputzers in Tokio, der ein einfaches, ritualisiertes Leben führt und dabei sehr in sich ruht. Kritiker Dieter Oßwald schrieb: "Mit furioser Leichtigkeit gelingt Wenders der ziemlich perfekte Film: Dopamim-Kino, welches man keinesfalls versäumen sollte."

Vorstellungen beginnen am 3. Januar um 17.30 Uhr sowie am Freitag, am 4. Januar um 17.30 und 20 Uhr und am 5. Januar um 20 Uhr. Das Studiokino befindet sich im Moritzplatz 1a.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg