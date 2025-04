In Magdeburg bietet der Programmkalender am 3.5.2025 unter anderem Konzerte, Humor und Schauspiel.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events und Veranstaltungen am Samstag

Magdeburg - Auch Samstag, der 3. Mai 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Volksstimme hat Tipps zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Dirk Michaelis in der Grünen Zitadelle in Magdeburg

Dirk Michaelis ist ein Musiker, dessen Lieder das Publikum sowohl emotional fordern als auch mit einem einfachen Pop-Appeal ansprechen. Bekannt wurde er durch seinen Hit „Als ich fortging“, der zu einem der bekanntesten Werke des Deutschpops gehört. Der Song wurde in verschiedenen Versionen gecovert und ins Portugiesische, Spanische und Griechische übersetzt. Künstler wie Clueso, Rosenstolz und Tokio Hotel nahmen ihn in ihr Repertoire auf. Ein Konzert mit Dirk Michaelis findet am Samstag, den 03.05.2025, um 20 Uhr im „Theater in der Grünen Zitadelle“ in Magdeburg im Breiten Weg 8a statt.

Die Musik von Dirk Michaelis zeichnet sich durch hohe emotionale Tiefe aus. Seine Lieder, wie „Stilles Dorf“, „Seelenverwandt“, „Wo willst du hin“ und „Feld aus Gold“, bieten eine Mischung aus sanften Tönen und tiefgründiger Poesie. In seinen Texten, häufig gemeinsam mit der Dichterin Gisela Steineckert verfasst, geht es um Themen der Heimat, der Sehnsucht und der Selbstfindung. Mit seinem 1992 veröffentlichten Solodebüt „Rockchansongs“ legte er den Grundstein für eine beeindruckende Solokarriere, der mittlerweile zehn weitere Alben folgten.

Der Künstler blickt auf mehr als vier Dekaden Karriere zurück. In dieser Zeit arbeitete er mit Musikgrößen wie Dirk Zöllner und André Herzberg zusammen und trat als „Die 3HIGHligen“ auf. Neben seinen Alben mit eigenen Kompositionen übertrug er auch Lieder von Künstlern wie Sting, Norah Jones und Paul McCartney ins Deutsche. Auch mit internationalen Künstlern wie Sarah Connor, Matthias Reim und José Carreras sang er Duette.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Seine Vielseitigkeit zeigte er 2022 als Teil des „Rocklegenden“-Projekts, bei dem er gemeinsam mit Maschine, Silly und City auf der Bühne stand. Dirk Michaelis ist ein Entertainer, dessen Auftritte von einer Mischung aus Understatement und musikalischer Brillanz geprägt sind. Er begeistert das Publikum durch sein sensibles Gespür für Zwischentöne und seine beeindruckende Musikalität.

„Der Abschiedsbrief“ im Magdeburger Insel Theater

„Der Abschiedsbrief“ hat in Magdeburg Premiere. Gezeigt wird das Stück ab dieser Woche im Insel Theater, dem früheren Theater an der Angel auf dem Werder. Die Inszenierung von Marcus Kaloff basiert auf dem Schauspiel von Autorin Audrey Schebat. Es spielen Marion Elskis und Stephan Wapenhans.

Gezeigt wird eine Liebeskomödie, die deutlich macht, wie schwer es ist, Beziehungen zu pflegen und zu erhalten. Doch wenn es im Kleinen schon so kompliziert ist, wie soll es dann im Großen funktionieren? Die Geschichte: Die preisgekrönte Pianistin Maud und ihr Mann Julien, ein erfahrener Psychoanalytiker, sind seit 30 Jahren ein Paar. Für Julien unter anderem Grund genug sich eines Abends den Strick zu nehmen. Doch Maud folgt ihrem Gefühl und kehrt umgeplant, aber genau zum richtigen Zeitpunkt, von ihrer Reise zurück und findet ihren Mann bei seinem Selbstmordversuch vor. Was sie aber eben nicht findet, ist ein Abschiedsbrief. Es folgt eine Nacht in der das Paar unterhaltsam und wortreich Bilanz über das gemeinsame Leben und seine Liebe zieht. Leidenschaftlich, wütend, geistreich und mit einer gehörigen Portion Komik ringen sie umeinander und um die großen Fragen des Lebens.

"Der Abschiedsbrief" im Insel Theater in der Zollstraße 19: Für die Premiere am Donnerstag um 20 Uhr gibt es eine Warteliste für die Katen. Für weitere Vorstellungen jeweils um 20 Uhr vom 25. bis 27 April, vom 1. bis 3. Mai und vom 8. bis 10. Mai sowie um 18 Uhr am 4. Mai waren zum Redaktionsschluss noch Tickets verfügbar.

"Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe" im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

"Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe" ist ein Schauspiel mit Puppen von Claboberta Schnackvogel, das am 3. Mai 2025 um 11 Uhr, am 4. Mai um 15 Uhr und am 1. Juni um 16 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 aufgeführt wird. Die Uraufführung richtet sich an Kinder ab 3 Jahren.

In der Geschichte befindet sich Käpt’n Karton auf hoher See, wo er in Ruhe mit seinem Boot über den Ozean schippert. Doch seine Ruhe wird gestört, als eine kleine Möwe vor seinen Füßen landet und nicht mehr weiterfliegen kann.

Vientos del Caribe: Salsa meets Pop in der Festung Mark Magdeburg

Am Samstag, den 3. Mai 2025, verwandelt sich die Festung Mark in Magdeburg in einen Hotspot für Salsa-Fans. Die herausragende Live-Band Vientos del Caribe aus Leipzig bringt Salsa mit Einflüssen aus Pop und Jazz auf die Bühne. Die fünf Musiker – mit Wurzeln in Kuba, Panama und Deutschland – arrangieren und komponieren ihre Songs selbst, was jedes Konzert zu einem einzigartigen Erlebnis macht.

Die Band begeistert mit pulsierenden Rhythmen, packenden Melodien und leidenschaftlichem Gesang. Alle Titel werden speziell für die Formation arrangiert oder neu komponiert, wodurch sie der Salsa-Szene neue Impulse verleihen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, aber bereits um 19 Uhr ist Einlass.

Ab 21 Uhr geht es mit einer Salsa-Party weiter: DJ Pelao sorgt mit heißen Salsa-Beats für die richtige Stimmung, während Vientos del Caribe mit mehreren Live-Sets die Tanzfläche zum Kochen bringt. Egal, ob Profi oder Anfänger – hier ist jeder eingeladen, das Tanzbein zu schwingen.

Living Theory: Worldwide Tribute to Linkin Park in der Factory Magdeburg

Am Samstag, den 3. Mai 2025, treten die Musiker von "Living Theory" in Magdeburg auf. Die Show beginnt um 21 Uhr, der Einlass erfolgt bereits um 20 Uhr. Die italienische Tribute-Band begeistert mit Energie, Power und viel Liebe zum Detail.

Die Band versteht es meisterhaft, die unterschiedlichen Charaktere von Linkin Park zu spiegeln und bringt jede Nuance der Originalband auf die Bühne. Passend zu jeder Show werden Songs aus allen Alben von Linkin Park gespielt, was die Band zu einem Muss für Fans der Gruppe macht.

Clubabend im Forum Gestaltung Magdeburg

Im Rahmen der Magdeburger Jazztage steht am 3.5. ein Clubabend auf dem Programm für das Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10. Ab 20 Uhr öffnen sich die Türen, der Beginn der Veranstaltung ist um 21 Uhr.

Im ersten Teil des Abends steht das „Prince Achmed Trio“ von Steven Kamperman auf der Bühne. Der niederländische Komponist und Altklarinettist hat einen neuen Soundtrack zu Lotte Reinigers 1926 produziertem Zeichentrickfilm „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“ geschrieben. Kamperman, der seine jahrzehntelange Erfahrung mit türkischen und arabischen Maqams in die Kompositionen einbringt, kombiniert diese mit zeitgenössischen Klängen und improvisierten Elementen. Zusammen mit Hamid Reza Behzadian (Indische Slide-Gitarre, Mundharmonika) und Esat Ekincioğlu (Kontrabass) entführt das Trio das Publikum in die Welt von „1001 Nacht“, von melodiösen, wüstenhaften Klängen bis hin zu dramatischen, epischen Beats.

Im zweiten Teil tritt das bulgarische Elektro-Jazz-Trio „Clavexperience“ auf. Dimitar Gorchakov (Keyboard), „SkilleR“ Alexander Deyanov (Beatbox) und Pavel Terziyski (Vokalist, Elektronik) kombinieren Beatbox, Synthesizer und Gesang zu einer fesselnden und innovativen Mischung aus elektronischer Musik und Jazz. Die Musik des Trios zeichnet sich durch Improvisation und die Verschmelzung verschiedener Genres aus. Das Besondere an ihren Auftritten ist die spontane Kreation ihrer Stücke, die das Publikum mit ihrer Energie und Originalität begeistert.

Pavel Terziyski, bekannt für seine beeindruckenden Improvisationsfähigkeiten, hat in Europa und darüber hinaus in der Underground- und Jazzszene aufgetreten. Dimitar Gorchakov, ein preisgekrönter Pianist, bringt seine Liebe zur elektronischen Musik und Fotografie in seine Performances ein. Alexander Deyanov, bekannt als „SkilleR“, hat die Kunst des Beatboxings weltweit populär gemacht und war 2012 Weltmeister der Beatbox Battle World Championship.

Abba, Queen und Harry Potter - Pop, Rock und Filmmusik auf der Kirchenorgel in der Pauluskirche Magdeburg

Michael Schütz präsentiert am 3.5. in seinem Konzert eine faszinierende Verschmelzung von Pop, Rock und Filmmusik auf der Kirchenorgel. Beginn ist um 19 Uhr in der Pauluskirche in der Goethestraße 25.

Der majestätische Klang der Orgel, kombiniert mit der mystischen Aura der Kirche, setzt bekannte Melodien in einem neuen, eindrucksvollen Kontext. In dieser einzigartigen Darbietung entstehen emotionale Resonanzen, die das Publikum auf eine Reise durch die Musikgeschichte führen.

Die Orgel-Interpretationen von Michael Schütz lassen Erinnerungen und vergangene Emotionen wiederaufleben. Klassiker wie „We Are The Champions“ und „Dancing Queen“ laden dazu ein, innerlich mitzusingen, während John Lennons „Imagine“ die Hoffnung des menschlichen Daseins thematisiert. Die Atmosphäre von Harry Potter und James Bond erweckt bekannte Helden zum Leben, und auch Werke wie die Musik der Beatles, „Pirates of the Caribbean“ oder „Music Was My First Love“ finden ihren Platz auf der Orgel.

Das Programm richtet sich an ein breites Publikum, von Orgelfreunden bis zu Kulturbegeisterten, und ist für Jung und Alt gleichermaßen geeignet. Es bietet sowohl für Christen als auch für kirchenferne Menschen eine neue Perspektive auf die Kirche als Raum der eigenen Seele.

Ein Abend mit den Beatles im "...nach Hengstmanns" in Magdeburg

Die Musik der Beatles bietet eine unglaubliche Vielfalt, die Tabea und Tobias Wollner in ihrem neuen Programm aufgreifen. Nach längerer Überlegung und Vorarbeit haben die beiden Musiker endlich ihre Idee verwirklicht, ein Beatles-Programm zu gestalten, das sowohl die Musik als auch die Geschichte der Band aufgreift. Das Konzert beginnt am Samstag, den 03.05.2025, um 19.30 Uhr im „...nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37.

In ihrem Programm verbinden sie Musik und Wort auf faszinierende Weise. Die Lieder der Beatles, die oft Gegensätze von heiterer Melodie und bittersüßem Text oder von harter Musik und sanften Melodien enthalten, werden auf eine neue Art und Weise interpretiert. Die Songs erzählen die Geschichte der Beatles und ihrer Reise vom Anfang bis zum Ende. Mit Songs wie „Help“, „Penny Lane“ und „Eleanor Rigby“ bringen Tabea und Tobias Wollner die zeitlose Musik der Fab Four auf die Bühne und schaffen eine musikalische Sicht auf die wohl erfolgreichste Band der Musikgeschichte.

Ein Freund von Tabea und Tobias kommentierte ihre Arbeit an diesem Programm und sagte: „Die Musik der Beatles ist wie ein großer Steinbruch, aus dem ihr so manchen Edelstein herausholen werdet.“ Vom Kiesel bis zum Diamanten – das Programm bietet eine breite Palette an musikalischen Höhepunkten.

„Lasst uns in Frieden“ mit Hans-Günther Pölitz in Magdeburger Zwickmühle

Mit dem Programm „Lasst uns in Frieden“ kehrt Hans-Günther Pölitz nach einer Hüftoperation auf die Bühne der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a zurück. Gemeinsam mit Thomas Müller steht er an verschiedenen Terminen im Mai und Juni auf der Bühne: um 20 Uhr am 2., 3., 16., 17., 23., 24., 28. und 30. Mai sowie am 5., 13., 14., 18., 19., 27. und 28. Juni, außerdem um 15 Uhr am 21. Mai und 4. Juni.

Das Kabarettstück, eine satirische Fürbitte der Magdeburger Zwickmühle für die Spielzeit 2024/25, stammt aus der Feder von Olaf Kirmis, Thomas Müller, Hans-Günther Pölitz und Wolfgang Schaller. Unter der Regie von Matthias Schwarzmüller widmen sich Müller und Pölitz mit spitzer Zunge und wachem Verstand dem Zustand unserer Welt – zwischen politischem Ernst und scharfem Witz.

Während der Faust einst fragte, was die Welt im Innersten zusammenhält, zeigt das Kabarett, wie sie im Äußersten auseinanderfällt. In „Lasst uns in Frieden“ wird das Spannungsverhältnis zwischen Meinungsfreiheit, gesellschaftlicher Entwicklung und internationaler Politik pointiert auf die Bühne gebracht – mit kritischem Humor, bei dem auch mal anecken erlaubt ist. Mit bissiger Satire, geistreichen Beobachtungen und einem Augenzwinkern nehmen die beiden Kabarettisten Themen wie den Zustand des politischen Diskurses, Krieg und Frieden, Putin, gesellschaftliche Befindlichkeiten und den Alltag im Osten unter die Lupe – stets mit dem Anspruch, der Welt einen Reim abzuringen.

Sylvie Braesie liest Magdeburg-Krimis

Am 3. Mai stellt die Autorin Sylvie Braesie im Gartenhäuschen des Klosterberge Gartens seine Magdeburger Krimis vor. Bei dieser Lesung werden kleine Snacks und ein Gläschen Sekt gereicht, während die Gäste sich auf spannende Unterhaltung freuen können. Erlebt Magdeburg von seiner gefährlichen Seite.

Der Eintritt kostet 10 Euro. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr.

Paradiesische Nächte mit Lichtskulpturen von Jörn Hanitzsch im Magdeburger Elbauenpark

Im Elbauenpark Magdeburg entsteht ab dem 12. April in den Paradiesischen Gärten am Schmetterlingshaus eine temporäre Lichtinstallation des Künstlers Jörn Hanitzsch. Bis zum 5. Juni verwandelt sich dieser Abschnitt des Parks bei Einbruch der Dämmerung in eine künstlerisch illuminierte Landschaft. Der Lichtkünstler, der bereits an verschiedenen historischen Orten in Sachsen-Anhalt gewirkt hat, setzt auch in Magdeburg auf ein zurückhaltendes, gestalterisch durchdachtes Konzept mit gezielten Lichtelementen. 220 Lichtskulpturen und -strukturen entfalten dabei ihre Wirkung sowohl am Tag als auch bei Dunkelheit.

Der gestalterische Ansatz beruht auf der Verbindung von Licht, Natur und Atmosphäre. Statt großflächiger Ausleuchtung kommen minimalistische Akzente und Elemente des italienischen Lichtdesigns zum Einsatz. Die verwendeten Objekte fügen sich in die Vegetation ein und verändern ihren Eindruck abhängig von Lichtverhältnissen und jahreszeitlicher Entwicklung des Gartens. Bei Eintritt der Dämmerung entsteht eine stille, visuelle Komposition aus Farben, Formen und Schatten. Die ruhige Klangkulisse eines fortlaufenden Klavierteppichs begleitet den Aufenthalt auf dem Gelände.

Das Lichtprojekt spricht Besucher aller Altersgruppen an. Der Zugang zur Lichtinstallation ist vom 12. bis 21. April täglich möglich, jeweils von 18 bis 22 Uhr. Vom 23. April bis 5. Juni gelten dieselben Uhrzeiten, jedoch ausschließlich von Mittwoch bis Sonnabend.

Puppentheater Magdeburg: „Wilde Reise durch die Nacht“ nach Walter Moers

Im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25 wird am Freitag, dem 2., sowie am Samstag, dem 3. Mai 2025 jeweils ab 20 Uhr das Bühnenstück „Wilde Reise durch die Nacht“ gezeigt. Die Vorstellung am Sonntag, dem 4. Mai, ist bereits ausverkauft. Die Inszenierung richtet sich an Personen ab 16 Jahren.

Die Vorlage für das Stück bildet Walter Moers’ gleichnamiger Roman, der auf dem Werk des französischen Illustrators Gustave Doré basiert. In einer fiktiven letzten Nacht begegnet Doré seinen eigenen Zeichnungen, die sich zu einem surrealen Abenteuer verdichten. Als zwölfjähriger Protagonist tritt er dabei gegen das personifizierte Ende seines Lebens an und muss sechs Aufgaben bewältigen – darunter die Rettung einer Jungfrau, eine Konfrontation mit sich selbst und das Ringen mit einem monströsen Wesen.

Die Aufführung kombiniert Elemente aus Live-Hörspiel, Schattenspiel und Videoprojektion. Diese mediale Verbindung lädt das Publikum dazu ein, aktiv visuelle Vorstellungen im eigenen Denken zu erzeugen und das zeichnerische Universum Dorés auf individuelle Weise zu erleben. Dabei entsteht eine interaktive Theaterform, die klassische und moderne Mittel miteinander verbindet.

Kunstmuseum Magdeburg mit "Opération Béton"

Im Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg läuft die Ausstellung "Opération Béton" mit einer Vernissage eröffnet. Das Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen befindet sich in der Regierungsstraße 4-6 in Magdeburg.

Die Ausstellung thematisiert den Baustoff Beton, der nicht nur in der Architektur, sondern auch in der Kunst eine lange Tradition hat. Beton, ein Material, das aus Zement, Gestein und Wasser besteht, bietet unzählige Anwendungsmöglichkeiten und hat Kunstschaffende immer wieder inspiriert. Dabei spiegelt sich in seinem Gebrauch sowohl das kreative Potential als auch das gesamte Spektrum zwischen Zerstörung, Wiederaufbau und Umweltkatastrophe wider.

Die Ausstellung zeigt Werke von Karl-Heinz Adler, Erasmus Schröter, Carsten Nicolai und Marta Dyachenko. Diese Künstler setzen sich auf unterschiedliche Weise mit der Vielgestaltigkeit des Materials auseinander und hinterfragen seine Bedeutung im Kontext der aktuellen Klimakrise. In einer Zeit, in der Beton sowohl als Symbol für Fortschritt als auch für ökologische Katastrophen steht, werden die unterschiedlichen Perspektiven der Künstler sichtbar.

Karl-Heinz Adler zeigt mit seinen Formsteinsystemen eine Neuinterpretation des Werkstoffes Beton. Diese Werke symbolisieren den Wiederaufbau und die Möglichkeit, aus den Trümmern Neues zu schaffen. Carsten Nicolai thematisiert in seinem Video „Betonschiff ohne Namen“ die Widersprüchlichkeit von Vergehen und Bewahren. Die visuelle und musikalische Intervention verdeutlicht die Ambivalenz dieses Materials im Kontext der menschlichen Zerstörung und der Hoffnung auf Bewahrung.

Erasmus Schröter hat für seine Fotografien die Bunker des „Atlantikwalls“, der 1942 von der deutschen Besatzung in Auftrag gegeben wurde, inszeniert. Durch die Verwendung von farbigem Licht schafft er eine Atmosphäre, die zwischen der Bedrohung der Vergangenheit und der Lächerlichkeit der Größe schwankt.

Marta Dyachenko fokussiert sich auf die Möglichkeiten, aus Beton Neues zu erschaffen. Ihre Skulpturen aus gegossenem Beton thematisieren den Wandel von Zerstörung zu Bewahrung und zeigen die kreativen Potentiale des Materials.

Grüne Messe im Klosterbergegarten Magdeburg

Am Samstag, den 3. Mai 2025, öffnet die „Grüne Messe“ von 10 bis 17 Uhr im Klosterbergegarten Magdeburg ihre Türen. Mehr als 40 regionale Aussteller präsentieren auf der Messe eine Vielzahl an Angeboten rund um Garten, Natur und Genuss. Bunte Stände mit Pflanzen, Stauden und Kräutern laden zum Stöbern ein. Wer Interesse an Gartenarbeit hat, kann sich über Baumarten und Pflanzmöglichkeiten informieren und sein Wissen auffrischen.

An den Ständen der Stadtwerke Magdeburg (SWM) erhalten die Besucher interessante Einblicke in Themen wie Photovoltaik, E-Mobilität und Energie. Die Experten stehen für Beratungen bereit, und die Nutzung der SWM App bietet zusätzlich exklusive Vorteile für registrierte Kunden. Für kleine und große Entdecker gibt es bei den „SWM BlitzKitz“ spannende Experimente rund um das Thema Energie. Wer es ruhiger mag, kann Alpakas bestaunen, eine Runde Pony reiten oder beim Basteln kreativ werden.

Gemütliche Sitzflächen im Grünen laden zum Verweilen ein und bieten den perfekten Ort für eine Pause. Dort können regionale Leckereien genossen und die frische Frühlingsluft erlebt werden. Wer sich für Energiethemen interessiert, ist im „Blauen Salon“ des Gesellschaftshauses richtig. Hier gibt es Fachvorträge zu Themen wie Wärmepumpen, Hybridheizungen und die Kombination von PV-Anlagen mit Klimaanlagen oder Wärmepumpen. Diese Vorträge sind für alle Interessierten zugänglich und finden ohne Anmeldung statt.

Um 15.00 Uhr startet die Fahrradversteigerung, bei der sportliche, elegante und Mini-Fahrräder angeboten werden. Am SWM Stand besteht zudem die Möglichkeit, Brunnenwasser auf verschiedene Werte wie pH-Wert, Leitfähigkeit und Nitratgehalt testen zu lassen.

Nachtflohmarkt in der Messe Magdeburg

Der Nachtflohmarkt gehört seit über zwanzig Jahren zu den wichtigsten Trödelmärkten in Deutschland und zählt zu den größten Veranstaltungen dieser Art in Sachsen-Anhalt. Die Messe Magdeburg in der Tessenowstraße 9 bietet dafür die notwendigen Voraussetzungen mit ihren gepflegten, beheizten und gut beleuchteten Messehallen. Händler aus dem gesamten Bundesgebiet nutzen regelmäßig die Gelegenheit, auf rund 9000 Quadratmetern ihre Waren anzubieten.

Am 3.5.2025 öffnet der Nachtflohmarkt um 15 Uhr. Mit rund 250 Händlern entsteht ein vielfältiges Angebot, das sich durch eine große Auswahl an Trödelwaren und Antiquitäten auszeichnet. Die Veranstaltung ist für ihre starke Anziehungskraft bekannt, weshalb auch bei dieser Ausgabe wieder ein hoher Besucherandrang erwartet wird.

„Stephan Michme Nackt!“ in Magdeburg

Am 3. Mai 2025 um 20 Uhr ist Stephan Michme im machwerk am Breiten Weg 114a in Magdeburg mit dem Programm „Stephan Michme Nackt!“ zu Gast. Gemeinsam mit Musiker Ali Albrecht bringt Michme ein musikalisches Konzentrat auf die Bühne: Eine Stimme, eine Gitarre, ein Text – pur, nah und direkt.

Die beiden Magdeburger, die auf eine lange Geschichte im Musik- und Medienbereich zurückblicken, präsentieren Lieder aus früheren Erfolgszeiten – unter anderem mit den Scycs – sowie neue Stücke, die aus dem heutigen Leben heraus entstehen. Stephan Michme, bekannt als Medienprofi, SCM-Hallensprecher und Stimme des Magdepodcasts, und Ali Albrecht, ein Veteran der Magdeburger Punkszene, bringen ihre Erfahrungen, ihren Witz und ihre Leidenschaft mit auf die Bühne. Trotz ihrer prägenden Rolle in der Magdeburger Kulturszene verweigern sie sich dem Etikett „Urgestein“ – zu lebendig, zu offen und zu neugierig sei ihr Blick auf die Gegenwart.

Historische Kunst im Magdeburger Kunstmuseum

Schwerpunkt des Kunstmuseums Magdeburg ist die moderne Kunst. Doch auch einige Werke aus den Jahrzehnten und Jahrhunderten zuvor werden gezeigt.

Im Mittleren Tonnengewölbe sind Skulpturen des 13. bis 18. Jahrhunderts ausgestellt, die ausnahmslos einem christlichen Kontext entstammen. Ob als liturgische, Altar- oder Architekturplastik –immer dienten sie der Vergegenwärtigung des Heilsgeschehens. Diese Bildwerke sind im Laufe der letzten einhundertfünfzig Jahre aus dem internationalen Kunsthandel sowie durch private Sammler und Sponsoren für die museale Sammlung erworben worden.

Im Unteren Tonnengewölbe, vom Mittleren Tonnengewölbe über eine Treppe erreichbar, befindet sich eine kleine exquisite Auswahl von Skulpturen der Antike, aus dem frühneuzeitlichen Italien sowie des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Zu erwähnen ist der „Torso eines Knaben“, eine römische Marmorkopie nach einem Werk aus dem Umfeld des Polyklet. Mit Johann Gottfried Schadows „Fridericus Rex“ von 1807 klingt die Berliner Bildhauerschule des Klassizismus an. Wilhelm Lehmbrucks „Hagener Torso" von 1906 vertritt beispielhaft die klassische Moderne.

Die sogenannte Hochsäulige Kapelle, neben der Kirche am Ostende des Kreuzganges gelegen und von diesem aus zugänglich, nimmt jenen Sammlungsbestand historischer Skulpturen auf, die aus den im II. Weltkrieg zerstörten Magdeburger Kirchen gerettet wurden.

Geöffnet hat das Kunstmuseum Magdeburg Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr sowie Sonnabend und Sonntag und auch am 6. Januar von 10 bis 18 Uhr. Es befindet sich im Komplex des Klosters Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraß 4 bis 6.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Zum Redaktionsschluss gab es noch sieben Restkarten für die Premiere von "La Traviata" um 19.30 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9.

Keine Karten gab es im Vorverkauf mehr für "Nah dran" um 15 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9. Ausverkauft waren auch "Gaslicht" um 19.30 Uhr im Ravelin 2 und "Die Brüder Löwenherz" um 15 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25.

Gegebenenfalls sind an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Eintrittskarten erhältlich. Für einige Veranstaltungen gibt es Wartelisten.