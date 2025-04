Konzert, Tanz in den Mai, Wissen und Humor - dies sind einige der Themen am Mittwoch, 30.4.2025, in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 23. April 2025, hält Magdeburg ein Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Blutengel in der Factory Magdeburg

In der Factory Magdeburg in der Sandbreite 2 beginnt am Dienstag, dem 30. April 2025, um 20 Uhr ein Konzert der Band Blutengel. Der Einlass erfolgt ab 19 Uhr. Anlass ist die aktuelle Tour zum Album „Dämonen:Sturm“, das im Februar 2025 veröffentlicht wurde.

Nach einer zurückhaltenden Konzerttätigkeit im Jahr 2024 mit nur wenigen ausgewählten Auftritten kehrt die Band nun mit einem neuen Programm auf die Bühne zurück. Die Shows von Blutengel sind bekannt für ihren hohen visuellen Anspruch, der Musik, Licht und Projektionen zu einer Gesamtinszenierung verbindet. Auch bei dieser Tour stehen eine ausgearbeitete Bühnenshow, vier Tänzerinnen und multimediale Effekte im Mittelpunkt der Darbietung.

Das Repertoire umfasst neue Stücke wie „Der Sturm“ und „Nothing left“, ergänzt durch bekannte Titel aus dem über 25-jährigen Schaffen der Gruppe. Die musikalische Ausrichtung bleibt dabei im Spannungsfeld zwischen Dark Pop, Gothic und elektronischen Elementen.

Politkabarett mit Olaf Kirmis und Thomas Müller in Magdeburger Zwickmühle

Am Mittwoch, dem 30. April 2025, beginnt um 20 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a die letzte Vorstellung des politisch-satirischen Programms „An Mut sparet nicht noch Mühe 2.0“. Die aktualisierte Fassung des Programms aus den Jahren 2023 und 2024 wird in der aktuellen Besetzung mit Olaf Kirmis und Thomas Müller sowie Rolf Schinzel am Klavier gezeigt.

Regie führten Michael Rümmler und Hans-Günther Pölitz, der ebenfalls das Buch verfasste. Ergänzt wurde das Textbuch durch Beiträge von Olaf Kirmis, Thomas Müller, Wolfgang Schaller und Renaldo Tolksdoerfer. Die musikalische Gestaltung umfasst Werke von Udo Lindenberg, Carl Loewe, Giuseppe Verdi, Ralph Erwin, Ralf Arnie, Theo Mackeben und Hanns Eisler.

Im Zentrum des Programms steht der Begriff „Mut“ in seinen verschiedenen historischen, politischen und gesellschaftlichen Facetten. Ausgehend von humorvollen Zitaten und kulturhistorischen Bezügen entwickelt sich eine kabarettistische Auseinandersetzung mit aktuellen Themen, bei der Sprachwitz, Musik und szenische Elemente miteinander verbunden werden. Die Darbietung zeichnet sich durch satirische Schärfe und spielerische Reflexion gesellschaftlicher Entwicklungen aus.

Jerry Leger präsentiert „Lucky Streak“ in der Sudenburger Feuerwache

Am Mittwoch, dem 30. April 2025, beginnt um 20 Uhr in der Feuerwache in der Halberstädter Straß 140 ein Konzert des kanadischen Singer-Songwriters Jerry Leger. Im Mittelpunkt des Abends steht sein neues Soloalbum „Lucky Streak“, mit dem er an die Erfolge der vorangegangenen Veröffentlichung „Donlands“ aus dem Jahr 2023 anknüpft. Als Vorprogramm des Konzerts am 30. April tritt das Musikprojekt KlangKind auf.

„Donlands“, produziert von Mark Howard, der bereits mit Künstlern wie Bob Dylan, Tom Waits und Lucinda Williams gearbeitet hat, erschien auf dem Label der Cowboy Junkies. Das Album wurde unter anderem vom britischen Uncut Magazine sowie vom Rolling Stone Europe mit positiven Rezensionen gewürdigt. Es bildete die Grundlage für eine internationale Tour, die auch einen vielbeachteten Auftritt in der Magdeburger Feuerwache beinhaltete.

In jüngster Zeit begleitete Jerry Leger den US-amerikanischen Musiker Steve Earle als Support bei dessen Tournee. Der kanadische Songwriter gilt in der Fachpresse als authentische Stimme seiner Generation. Der Musiker Ron Sexsmith kommentierte Legers Werk mit den Worten: „Leger hat diesen Funken in sich, den alle großen Songwriter haben. He's the real deal.“

Theater in der Grünen Zitadelle Magdeburg: Nina Deißler über "Das Schweigen der Männer"

Im Theater in der Grünen Zitadelle Magdeburg wird am Mittwoch, dem 30. April 2025, ein Bühnenprogramm von Nina Deißler unter dem Titel "Das Schweigen der Männer" präsentiert. Beginn der Veranstaltung ist 20 Uhr. Die Adresse lautet Breiter Weg 8A.

Nina Deißler beschäftigt sich seit über 25 Jahren mit den Themen zwischenmenschlicher Kommunikation, Dating, Beziehungsdynamiken und geschlechtsspezifischen Missverständnissen. Das Bühnenprogramm basiert auf ihren Erfahrungen aus Beratungen, Medienauftritten und Publikationen. Im Zentrum steht die Auseinandersetzung mit kommunikativen Herausforderungen in Beziehungen sowie mit Vorurteilen zwischen den Geschlechtern.

Das Programm richtet sich an Personen unterschiedlicher Beziehungsformen und Status. Es werden typische Situationen aus dem Alltag thematisiert, in denen Missverständnisse zwischen Frauen und Männern entstehen. Ziel ist es, Denkweisen und emotionale Reaktionen verständlich zu machen und Wege zur besseren Verständigung aufzuzeigen.

Nina Deißler war in verschiedenen Formaten, unter anderem im SAT.1 Frühstücksfernsehen und beim NDR, als Beziehungsexpertin vertreten. Zudem ist sie Autorin zahlreicher Bücher über zwischenmenschliche Kommunikation und Selbstvertrauen. Ihr Podcast "Mission Liebe" findet ebenfalls breite Resonanz.

Lesung im Literaturhaus Magdeburg mit Nina Lorenzen zur nachhaltigen Mode

Nina Lorenzen liest im Rahmen der Fashion Revolution Week aus ihrem Werk "Fashion Changers – Wie wir mit fairer Mode die Welt verändern können". In dem Buch geht es um nachhaltige Alternativen zur konventionellen Textilindustrie. Behandelt werden Themen wie faire Produktionsbedingungen, ökologische Verantwortung, vegane Mode, Zero Waste und der Umgang mit Greenwashing. Es werden zudem Labels vorgestellt, die sich nach ökologischen und ethischen Grundsätzen positionieren.

"Fashion Changers" bietet einen Überblick über aktuelle Entwicklungen in der nachhaltigen Modebranche und gibt Einblick in die Arbeit von Designerinnen, Unternehmerinnen und Aktivistinnen. Die Autorin bringt zahlreiche Stimmen aus der Szene zusammen, darunter unter anderem "Folkdays", "Zazi Vintage", "Kings of Indigo", "Lovjoi" und "Dariadaria". Ergänzt wird das Buch durch eine Zusammenstellung relevanter Materialien, Gütesiegel und Einkaufstipps.

Ein weiterer Teil der Publikation widmet sich dem Aufbau eines bewussteren Konsumverhaltens. Neben theoretischen Grundlagen vermittelt Lorenzen auch praktische Hinweise zur Gestaltung eines umweltfreundlicheren Kleiderschranks und liefert Vorschläge für einen individuellen Stil, der auf verantwortungsvoller Produktion basiert.

Die Lesung beginnt am 30. April 2025 um 19 Uhr im Literaturhaus Magdeburg, in der Thiemstraße 7. Der Einlass erfolgt ab 18.30 Uhr. Der Eintritt wird nach dem Prinzip "Pay what you can" geregelt. Die Veranstaltung ist Teil eines Aktionsprogramms, das sich mit den ökologischen und sozialen Auswirkungen der Modeindustrie befasst.

Manuel Richter spielt in Leo's Café in Magdeburg

Am Mittwoch, dem 30. April 2025, beginnt um 19 Uhr ein Live-Konzert mit dem Musiker Manuel Richter in Leo's Café in der Magdeburger Fußgängerzone des Nordabschnitts im Breiten Weg 30a neben dem Katharinenturm. Der Sänger präsentiert ein akustisches Programm mit eigenen Stücken und neu interpretierten Klassikern aus mehreren Jahrzehnten Musikgeschichte.

Bekannt für seine authentische Bühnenpräsenz, tritt Manuel Richter solo oder gemeinsam mit musikalischen Partnern im Duo oder Trio auf. Die Darbietungen zeichnen sich durch handgemachte Arrangements und einen lebendigen Wechsel zwischen musikalischer Intensität und unterhaltsamer Leichtigkeit aus.

Zum Repertoire gehören Eigenkompositionen aus den Alben "Love & Devotion", "Melody" und "Emotional Harbour". Ergänzt wird das Programm durch neu arrangierte Versionen bekannter Songs, die individuell interpretiert werden und eine persönliche Note erhalten. Die Auswahl der Stücke richtet sich oft auch nach der Atmosphäre des Abends, wobei dem Publikum eine besondere Rolle als Inspirationsquelle zukommt.

Tanz in den Mai

An mehreren Stellen in Magdeburg locken am Mittwoch Partys zum Tanz in den Mai. Hier ein Überblick.

Strandbar: Von 18 bis 22 Uhr ist am 30.4. die Salsa Night in der Strandbar am Petriförder angesagt.

Café Treibgut: DJ Nick Groove sorgt am 30.4. ab 19 Uhr für Stimmung beim Tanz in den Mai im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45. Der Eintritt ist frei.

Festung Mark: Auf drei Floors wird am 30.4. ab 21 Uhr in der Festung Mark gefeiert. DJ Henne legt den Party Mix auf, Rock gibt es mit DJ Alex Ninow, und DJ Boris spielt Disco Classics und Schlager. Am 1.5. ab 21 Uhr sind im Stübchen zu Luises Garten Schneevice, Take Sekt, Anar und Anne Regler angsagt.

Kiste: Im Studentenclub Kiste auf dem Medizincampus der Uni Magdeburg wird am 30.4. in den Mai getanzt. Beginn in der Leipziger Straße 44, Haus 31a, ist um 22 Uhr.

MAW: Unter dem Titel "Tag der Werktätigen" wird am 30.4. ab 22 Uhr im MAW auf dem Gelände in der Liebknechtstraße 65 bis 91, Haus 142a. Mit dabei sind Cage, Cora.S, Der Totmacher, Fine, HNDHRZ, Lifka, ND:AD, Ninette, Noëtik, Plac, Red Sunday, RuppiDieKatz und Shaleen.

Boys'n'Beats: DJane Eva Unique sorgt am 30.4. ab 23 Uhr an den Decks für Musik im Boys'n'Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89.

Buttergasse: Der "Tanz in den Mai" mit DJ Toni Winter beginnt in der Buttergasse im Alten Markt 13 am 30.4. um 23 Uhr.

Down Town Club: Im Breiten Weg 227 steht am 30.4. ab 23 Uhr die Nacht ebenfalls unter dem Titel "Tanz in den Mai".

Flowerpower: Dienstags bis sonntags kann auch im Flowerpower im Breiten Weg 252 getanzt werden.

Insel der Jugend: Am 1 Mai von 14 bis 24 Uhr hat die Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 den Geheimclub zu Gast. Zum ersten Open Air im Jahr 2025 haben wird mit Micronaut und den Residents der Sommer eingeläutet.

Installation von Andrius Arutiunian im Kunstmuseum Magdeburg

Im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen wird die Installation "Under the Cold Sun" von Andrius Arutiunian präsentiert. Der armenisch-litauische Künstler und Komponist zeigt eine neue Version seiner groß angelegten Installation aus den Jahren 2024/25. Das Werk interagiert mit der Architektur der historischen Klosterkirche und setzt auf die beiden zentralen Elemente Licht und Klang, um eine hypnotische Atmosphäre zu erzeugen.

"Under the Cold Sun" thematisiert die Zusammenstöße zwischen historischen Erzählungen und zeitgenössischen Imaginationen. Drei zentrale Elemente – ein Spiegel, eine Leuchte und eine synthetische Orgel – durchdringen als geisterhafte Präsenzen den Raum des ehemaligen Klosters. Durch den Einsatz von Psychoakustik und Lichtreflexionen setzt die Installation die Erforschung von volkstümlichem Wissen, alternativen Weltordnungen sowie musikalischen und politischen Konzepten fort.

Andrius Arutiunian (*1991) vertrat 2022 Armenien mit der Soloausstellung "Gharīb" auf der 59. Biennale von Venedig. Seine Werke wurden in bedeutenden Biennalen und Museen gezeigt, darunter das Palais de Tokyo und das Centre Pompidou in Paris, das M HKA in Antwerpen, der Sapieha Palace in Vilnius, FACT in Liverpool und das Contemporary Art Centre in Vilnius. 2024 wurde er für die Shortlist des Future Generation Art Prize nominiert, 2023 war er DAAD Artist-in-Residence Fellow. In seinen Arbeiten verbindet er hypnotische Klangstrukturen, synthetische Klänge und kulturelle Klangsprachen, die eine ästhetisch anspruchsvolle und emotional greifbare Erfahrung schaffen.

Die Ausstellung wird bis zum 18. Mai gezeigt. Die Öffnungszeiten des Kunstmuseums sind Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen bis 18 Uhr.

Tier- und Landschaftsfotografie von Karsten Schrader in der Flurgalerie Eisenbart

In der Flurgalerie Eisenbart im Haus der Heilberufe in Magdeburg wird eine Ausstellung mit Tier- und Landschaftsfotografien von Karsten Schrader präsentiert. Die Ausstellung mit dem Titel "Mit offenen Augen durch die Natur" läuft bis zum 20. Mai. Die Ausstellung ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die Adresse lautet Doctor-Eisenbart-Ring 2 in Magdeburg.

Karsten Schrader entdeckte seine Leidenschaft für die Fotografie im Jahr 1999 im Vorfeld der Bundesgartenschau in Magdeburg. Nachdem er zunächst analog fotografierte, begann er sich intensiver mit der Naturfotografie zu beschäftigen, als er 2004 auf eine Digitalkamera umstieg. Seit 2012 unternimmt er regelmäßig Exkursionen in die Natur, begleitet von seiner Frau, die mit dem Fernglas beobachtet, während er fotografiert. Gemeinsam werten sie im Anschluss die besten Aufnahmen aus.

Seine Fotografien zeigt Karsten Schrader in unterschiedlichen Formaten, darunter Kalender, Postkarten und Broschüren. Er organisiert Multimediashows sowie Ausstellungen in seinem ehemaligen Blumenladen und präsentiert wechselnde Motive in der Reha-Klinik Barby.

Kunstpause im Kunstmuseum Magdeburg

Das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 bietet jeden Mittwoch von 12.30 bis 13 Uhr die „Kunstpause“ an. Im Rahmen dieser Führung wird ein Kunstwerk aus der Sammlung oder einer aktuellen Ausstellung vorgestellt und intensiv besprochen.

Die Veranstaltung richtet sich an Interessierte, die ihre Mittagspause für einen kurzen kulturellen Einblick nutzen möchten, heißt es in einer Ankündigung aus der Einrichtung.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Die Brüder Löwenherz" um 9 und 11 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 und für "Wir müssen immer lachen" um 19.30 Uhr im "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37.

Gegebenenfalls sind an der Tageskasse noch Resttickets zu haben.