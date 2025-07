Film, eine Schifffahrt auf der Elbe, Ausstellungen, Party und Musik - dies sind einige der Themen am Mittwoch, 30.7.2025, in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Dorlies Bunge an der Orgel in St. Ambrosius in Sudenburg: Bis zu ihrem Ruhestand war sie als Kantorin in der Kirche tätig. Gelegentlich gibt sie auch heute noch Konzerte.

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 30. Juli 2025, hält Magdeburg ein Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Orgel und Gesang in Magdeburger Ambrosiuskirche

Auch in diesem Sommer verwandelt sich die St.-Ambrosius-Kirche wieder in einen Ort der musikalischen Begegnung. Noch bis 27. August findet dort jeden Mittwoch von 17 bis 17.30 Uhr die Konzertreihe „Musik in St. Ambrosius“ statt. In entspannter Atmosphäre können Besucher eine halbe Stunde lang geistliche und klassische Musik genießen – der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten.

Ein besonderer Höhepunkt erwartet das Publikum am Mittwoch, 30.7.2025: An diesem Tag sind die Magdeburger Mezzosopranistin Dorothea Hartmann und Organistin Dorlies Bunge zu Gast. Mit ihrer warmen, ausdrucksstarken Stimme gestaltet Dorothea Hartmann gemeinsam mit Dorlies Bunge das musikalische Programm. Die beiden Künstlerinnen sind in Magdeburg keine Unbekannten: Sie treten regelmäßig gemeinsam bei Konzerten auf und sind eng mit der Kirchenmusik der Stadt verbunden. Dorlies Bunge war über zwei Jahrzehnte als Kantorin im Kirchspiel Magdeburg-Süd tätig und hat mit viel Herzblut Formate wie die Mittwochsmusik aufgebaut. Auch nach ihrem Ruhestand im Oktober des vergangenen Jahres bleibt sie der Musik verbunden und sitzt weiterhin als Organistin auf der Empore.

Dorothea Hartmann und Dorlies Bunge geben ihr Konzert diesen Mittwoch, 30. Juli, ab 17 Uhr in der Ambrosiuskirche am Ambrosiusplatz.

„The Highwayman“ im Magdeburger Café Treibgut

„The Highwayman“ – alias Sebastian Opitz – bringt diesen Mittwoch handgemachte Countrymusik und Southern Rock an die Elbe. Veranstaltungsort ist das Café Treibgut.

Seit 25 Jahren steht der Magdeburger Singer-Songwriter auf Bühnen in ganz Europa und vereint klassische Countrysongs, Southernrock, eigene Kompositionen und bekannte Evergreens zu einem stimmungsvollen Programm. Mit dabei sind unter anderem Hits von Musiklegenden wie Johnny Cash, The Eagles, CCR und Lynyrd Skynyrd ebenso wie moderne Titel von Luke Combs, Whiskey Myers oder der Zac Brown Band.

Ein abwechslungsreicher Mix aus tanzbaren Rhythmen und bekannten Melodien sorgt für ein echtes Live-Feeling. Das Konzert findet im Rahmen der „Hutkonzerte“ im Café Treibgut statt – jeden Mittwochabend für drei Stunden. Unter freiem Himmel, direkt an der Elbe im Magdeburger Wissenschaftshafen, erwartet die Gäste ehrliche Musik, abseits vom Mainstream. Bei schlechtem Wetter wird ins überdachte XXL-Partyzelt ausgewichen.

Der Eintritt ist frei – der Hut geht rum. The Highwayman spielt diesen Mittwoch, 30. Juli, ab 19 Uhr im Rahmen der sommerlichen Veranstaltungsreihe „Hutkonzerte“. Das Café Treibgut befindet sich in der Werner-Heisenberg-Straße 45.

Weiße Flotte Magdeburg: Abschied von der Großen Acht

Gute Nachrichten für Ausflugslustige in Magdeburg: Seit dem Wochenende fahren die Schiffe der Weißen Flotte dank gestiegener Wasserstände wieder regulär vom Anleger Petriförder ab. Angesichts des trotzdem niedrigen Wasserstands lohnt es sich, sich kurzfristig zu informieren. Für Sonnabend und Sonntag wird am 29.7. festgelegt, ab wo die Schiffe abfahren.

Auf Abruf kehrt ein Stück Normalität auf die Elbe zurück – zumindest vorübergehend. Denn bereits ab dem 3. August wird die Schleuse Niegripp bis voraussichtlich Mai 2027 gesperrt. Das hat direkte Auswirkungen auf das Fahrangebot der Weißen Flotte: Die beliebte Rundtour „Große Acht“ kann ab diesem Zeitpunkt nicht mehr stattfinden. Noch bis Anfang August wird sie täglich um 10 und 13 Uhr außer am Freitag angeboten. Die etwa vierstündige Zielfahrt führt vom Petriförder über den Anleger Herrenkrug in Richtung Hohenwarthe zur Schleuse Niegripp, weiter durch den Elbe-Havel-Kanal, über die Doppelsparschleuse Hohenwarthe und die imposante Trogbrücke des Mittellandkanals bis zum Schiffshebewerk Rothensee.

Je nach Saison wird dabei entweder das Schiffshebewerk selbst oder alternativ die Schleuse Rothensee genutzt. Über den Elbe-Abstiegs-Kanal mit Hafenschleuse geht es schließlich zurück zur Elbe und zum Ausgangspunkt Petriförder – mit Zwischenstopp erneut am Anleger Herrenkrug. Je nach Anweisung der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung kann die Strecke auch in umgekehrter Reihenfolge befahren werden. Neben der „Großen Acht“ stehen weitere Fahrten auf dem Programm.

Wichtig zu beachten: Für die Durchführung jeder Schifffahrt ist eine Mindestteilnehmerzahl erforderlich. Bei Fahrten bis zu einer Stunde müssen mindestens zehn voll zahlende Personen an Bord sein, bei Touren ab 1,5 Stunden sind es mindestens 20. Die Tickets gibt es direkt am Tag der Fahrt an Bord der Schiffe.

"Jurassic World: Die Wiedergeburt" läuft in Magdeburger Kinos

In den Kinos läuft derzeit "Jurassic World: Die Wiedergeburt". In Magdeburg wird der Film derzeit im Cinemaxx am Hauptbahnhof und im Cinestar im Gewerbegebiet Am Pfahlberg nahe der Autobahnabfahrt Magdeburg-Zentrum der A2 gezeigt.

Eine neue Ära hat begonnen: Seit dem Untergang von Isla Nublar leben Dinosaurier und Menschen auf demselben Planeten. Fünf Jahre später hat sich das Gleichgewicht der Natur drastisch verändert. Die urzeitlichen Giganten ziehen sich in abgelegene, tropische Regionen zurück.

Ein Spezialteam wagt sich auf streng geheime Mission zu einer entlegenen Insel, um dort genetisches Material der größten Land-, Wasser- und Flug-Dinosaurier zu sichern – der Schlüssel zu einem bahnbrechenden Heilmittel. Doch die riskante Expedition kreuzt den Weg einer Familie, deren Boot von furchterregenden Wassersauriern attackiert wird.

Offene Bühne im Magdeburger Nachdenker

All zwei Wochen gibt es bei im Nachdenker in Nachbarschaft des Olvenstedter Platzes eine „Open Mic Night“ – eine Nacht des offenen Mikrofons. Aktueller Termin ist der 30. Juli. „Unsere Bühne steht jedem offen“, heißt es in einer Ankündigung zu dem Abend. Gefragt seien auf der Kleinkunstbühne beispielsweise Musik, Poetry-Slam und Comedy, so die Organisatoren.

Die Kunstkneipe Nachdenker hat ihren Sitz in der Olvenstedter Straße 43. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr.

Partys in Magdeburg

Insel der Jugend: Am 30.7. wird Bergfest auf der Insel der Jugend gefeiert. Die Party in der Maybachstraße 8 steigt von 18 bis 24 Uhr. Die Partyreihe steht unter dem Titel "Home sweet Home".

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Ausstellung „Otto ist international“ im Welcome Service der Landeshauptstadt Magdeburg

Die kulturelle Vielfalt Magdeburgs ist derzeit im Welcome Service der Stadt zu erleben. In den Räumen am Breiten Weg 120 A in der Fußgängerzone des Nordabschnitts gegenüber dem Katharinenturm präsentieren der Stadtmarketingverein und die Ottostadt die Ausstellung zur Stadtmarketing-Kampagne „Otto ist international“, die auch die Volksstimme unterstützt hatte.

Die Kampagne „Otto ist international“ habe Menschen in den Fokus gerückt, die aus unterschiedlichen Kulturen und Lebenswelten stammen und Magdeburg durch ihre Geschichten bereicherten.

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

Besuch in den Magdeburger Gruson-Gewächshäusern

Die Magdeburger Gruson-Gewächshäuser, gelegen in der Schönebecker Straße 129b, sind eine der bedeutendsten botanischen Einrichtungen der Region. Die Anlage wurde 1896 eröffnet und basiert auf der umfangreichen Pflanzensammlung des Magdeburger Industriellen Hermann Gruson, der im 19. Jahrhundert ein leidenschaftlicher Pflanzenliebhaber war. Heute beherbergen die Gewächshäuser über 4.000 Pflanzenarten, die in zehn thematisch gestalteten Schauhäusern präsentiert werden.

Die Gruson-Gewächshäuser sind von Dienstag bis Sonntag sowie feiertags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, zusätzlich auch am 6. Januar zur gleichen Zeit.