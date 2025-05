Humor, eine musikalische Lesung Katrin Sass, weitere Literatur und mehr gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 30. Mai 2025, bereichert.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Veranstaltungen und Freizeit am Freitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 30.5.2025, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Blütezeit mit Tahnee im Magdeburger Amo

Im Veranstaltungsplan für das Amo steht für den 30.5.2025 das aktuelle Bühnenprogramm von Tahnee unter dem Titel „Blütezeit“ gezeigt. Die Künstlerin tourt derzeit mit ihrer dritten Soloshow durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Das neue Programm enthält zahlreiche Elemente aus Stand-up-Comedy, Parodie und musikalischen Einlagen. Tahnee Schaffarczyk wurde am 1992 in Heinsberg geboren. Seit vielen Jahren ist sie fester Bestandteil der deutschsprachigen Comedy-Szene. Erste Bekanntheit erlangte sie 2011 durch ihre Teilnahme beim RTL Comedy Grand Prix. In den Folgejahren übernahm sie diverse Moderationen und Rollen in Formaten wie „Die Kaya Show“, „NightWash“, „1Live Hörsaal-Comedy“ oder „nuhr im Ersten“.

Ihr Werdegang umfasst auch die Teilnahme an Comedy-Touren sowie Rollen in Online- und Fernsehsendungen. „Blütezeit“ gilt als ihr bisher persönlichstes Bühnenprogramm. Darin greift Tahnee gesellschaftliche und zwischenmenschliche Themen auf. Sie nutzt Elemente aus verschiedenen darstellenden Bereichen, darunter satirische Beobachtungen, musikalische Sequenzen und schauspielerische Parodien. Die Produktion behandelt Fragen zu Identität, gesellschaftlicher Entwicklung und medialer Reizüberflutung. Die Darbietung im Amo reiht sich ein in eine umfassende Tournee, die Tahnee in zahlreiche Städte führt.

In ihrem Bühnenprogramm nimmt sie aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen auf und ordnet diese unterhaltsam ein. Dabei wechselt sie zwischen komödiantischen Figuren, musikalischen Übergängen und thematischen Zuspitzungen. Der Titel „Blütezeit“ verweist auf eine Phase der persönlichen und künstlerischen Entwicklung. Tahnee lebt in Köln und thematisiert auch private Aspekte, wie etwa ihre sexuelle Orientierung, auf der Bühne. Sie ist mit der Sängerin Juliette Schoppmann verheiratet und unterstützt soziale Projekte wie den Verein Target, der sich unter anderem gegen weibliche Genitalverstümmelung einsetzt. Neben ihrer Bühnentätigkeit ist sie auch in Streaming-Formaten vertreten.

"Blütezeit mit Tahnee" beginnt diesen Freitag, 30. Mai, um 20 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27.

Katrin Sass mit „Am Wasser“ im Opernhaus Magdeburg

Im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 ist am Freitag, dem 30. Mai 2025, ab 19.30 Uhr das musikalisch-literarische Programm „Am Wasser“ von Katrin Sass zu erleben. Die Schauspielerin zeigt sich in dieser Produktion von ihrer persönlichen Seite. Die Darbietung kombiniert Lieder und gelesene Textpassagen aus ihrer Biografie „Das Glück wird niemals alt“.

Zehn Jahre nach ihrem ersten musikalischen Auftritt mit „Königskinder“ stellt Katrin Sass erneut eigene Erlebnisse und Gedanken ins Zentrum. In Zusammenarbeit mit dem Komponisten Rainer Oleak sind Lieder entstanden, die biografische Erfahrungen aufgreifen. Die ausgewählten Textstellen und musikalischen Sequenzen ergeben zusammen eine Rückschau auf Lebensabschnitte, in denen sowohl Umbrüche als auch Neuanfänge eine Rolle spielen.

Katrin Sass ist als Schauspielerin durch Film- und Fernsehrollen im deutschsprachigen Raum bekannt. In ihrer musikalischen Arbeit verbindet sie gesprochene und gesungene Inhalte, wobei sie private Erlebnisse in künstlerischer Form verarbeitet. Die Texte thematisieren persönliche Herausforderungen und Entscheidungen, ohne dabei auf Pathos oder Dramatisierung zurückzugreifen.

Die Produktion im Opernhaus zeichnet sich durch eine reduzierte, aber konzentrierte Inszenierung aus. Die Stimme der Künstlerin und die musikalische Begleitung durch Rainer Oleak stehen im Vordergrund. Zwischen den Liedern greift Sass auf Ausschnitte aus ihrer Autobiografie zurück, wodurch ein Wechselspiel zwischen Gesang und Reflexion entsteht.

Mit dem Programm „Am Wasser“ wird ein Einblick in ein Künstlerinnenleben geboten, das von Brüche, Widersprüche und Entwicklung geprägt ist. Im Mittelpunkt steht eine Perspektive auf das Älterwerden, auf Lebensmut und die Kraft des Humors. Der Titel verweist auf den Ort der Ruhe ebenso wie auf Bewegung, Übergänge und innere Veränderung.

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

„Lasst uns in Frieden“ mit Hans-Günther Pölitz in Magdeburger Zwickmühle

Mit dem Programm „Lasst uns in Frieden“ kehrt Hans-Günther Pölitz nach einer Hüftoperation auf die Bühne der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a zurück. Gemeinsam mit Thomas Müller steht er an verschiedenen Terminen im Mai und Juni auf der Bühne: um 20 Uhr am 30. Mai sowie am 5., 13., 14., 18., 19., 27. und 28. Juni, außerdem um 15 Uhr am 4. Juni.

Das Kabarettstück, eine satirische Fürbitte der Magdeburger Zwickmühle für die Spielzeit 2024/25, stammt aus der Feder von Olaf Kirmis, Thomas Müller, Hans-Günther Pölitz und Wolfgang Schaller. Unter der Regie von Matthias Schwarzmüller widmen sich Müller und Pölitz mit spitzer Zunge und wachem Verstand dem Zustand unserer Welt – zwischen politischem Ernst und scharfem Witz. Während der Faust einst fragte, was die Welt im Innersten zusammenhält, zeigt das Kabarett, wie sie im Äußersten auseinanderfällt.

In „Lasst uns in Frieden“ wird das Spannungsverhältnis zwischen Meinungsfreiheit, gesellschaftlicher Entwicklung und internationaler Politik pointiert auf die Bühne gebracht – mit kritischem Humor, bei dem auch mal anecken erlaubt ist. Mit bissiger Satire, geistreichen Beobachtungen und einem Augenzwinkern nehmen die beiden Kabarettisten Themen wie den Zustand des politischen Diskurses, Krieg und Frieden, Putin, gesellschaftliche Befindlichkeiten und den Alltag im Osten unter die Lupe – stets mit dem Anspruch, der Welt einen Reim abzuringen.

Matthias Hufnagl zu Gast im Soultunes in Magdeburg

Am Freitag, dem 30. Mai 2025, ist der Berliner Autor und Musikjournalist Matthias Hufnagl zu Gast im Soultunes – Vinylstore & Urban Art in der Leibnizstraße 34. Ab 19 Uhr liest er aus seinem aktuellen Buch „Afterglow“, das 2023 bei PalmArtPress erschienen ist.

In der rund einstündigen Lesung nimmt Hufnagl sein Publikum mit auf eine Reise durch nächtliche Clubwelten, intime Begegnungen mit Musikgrößen wie Dee Dee Ramone oder Skin von Skunk Anansie und skurrile Erlebnisse aus über 20 Jahren Musikjournalismus.

Zur musikalischen Untermalung legt er selbst auf – stilecht vom tragbaren Plattenspieler, mit Songs von Nirvana, The Sonics, Skunk Anansie und anderen. Als besonderes Extra liest Hufnagl auch einen neuen Text über das letzte Nirvana-Konzert 1994 in München.

Ein Abend voller Klang, Erinnerungen und literarischer Energie – Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Ausstellung „Durchlässigkeit im Fühlen“ im Magdeburger Hundertwasserhaus

Die Ausstellung „Durchlässigkeit im Fühlen“ wird im Hundertwasserhaus im Breiten Weg 10a gezeigt. Unter dem Titel sind Bilder von Rieke Schmieder aus Jerichow zu sehen.

Sie arbeitet seit 2002 als freischaffende bildende Künstlerin und betreibt seit 2006 eine eigene Galerie in Tangermünde. Die ausgestellten Werke zeigen ihre „Liebe zur Natur und den sanften, schönen Berührungen mit Natur, Mensch und Tier“, heißt es zur Ankündigung.

Die Ausstellung kann anschließend bis 11. Juni zu den Öffnungszeiten der Buchhandlung besichtigt werden.

Paradiesische Nächte mit Lichtskulpturen von Jörn Hanitzsch im Magdeburger Elbauenpark

Im Elbauenpark Magdeburg wird in den Paradiesischen Gärten am Schmetterlingshaus eine temporäre Lichtinstallation des Künstlers Jörn Hanitzsch gezeigt. Bis zum 5. Juni verwandelt sich dieser Abschnitt des Parks bei Einbruch der Dämmerung in eine künstlerisch illuminierte Landschaft. Der Lichtkünstler, der bereits an verschiedenen historischen Orten in Sachsen-Anhalt gewirkt hat, setzt auch in Magdeburg auf ein zurückhaltendes, gestalterisch durchdachtes Konzept mit gezielten Lichtelementen. 220 Lichtskulpturen und -strukturen entfalten dabei ihre Wirkung sowohl am Tag als auch bei Dunkelheit.

Der gestalterische Ansatz beruht auf der Verbindung von Licht, Natur und Atmosphäre. Statt großflächiger Ausleuchtung kommen minimalistische Akzente und Elemente des italienischen Lichtdesigns zum Einsatz. Die verwendeten Objekte fügen sich in die Vegetation ein und verändern ihren Eindruck abhängig von Lichtverhältnissen und jahreszeitlicher Entwicklung des Gartens. Bei Eintritt der Dämmerung entsteht eine stille, visuelle Komposition aus Farben, Formen und Schatten. Die ruhige Klangkulisse eines fortlaufenden Klavierteppichs begleitet den Aufenthalt auf dem Gelände.

Das Lichtprojekt spricht Besucher aller Altersgruppen an. Der Zugang zur Lichtinstallation ist bis 5. Juni von Mittwoch bis Sonnabend von 18 bis 22 Uhr möglich.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Die großen Museen in Magdeburg haben auch am Karfreitag geöffnet. So auch das Technikmuseum.

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

