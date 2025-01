Humor, Theater, Musik und mehr gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 31. Januar 2025, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Mittermeier, Gestört aber Geil und weitere Tipps zu Terminen am Freitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 31. Januar 2025, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Kräftig gefeiert wird in den Clubs der Stadt. Zu den Partys am Wochenende hat die Volksstimme eine eigene Seite zusammengestellt.

Zeitreise mit Michael Mittermeier im Magdeburger Amo

Michael Mittermeier tourt derzeit mit seinem Live-Programm mit dem Titel „Flashback – Die Rückkehr der Zukunft“ durch Deutschland. Diesen Freitag absolviert er dabei einen Auftritt im Amo in Magdeburg.

Nach fast vier Jahrzehnten Comedy widmet er sich der Frage, wie eine Reise in die Zukunft aussehen könnte. Ausgangspunkt ist eine Zeitmaschine, die einst von seinem Uropa, einem bayerischen Erfinder, gebaut worden sei. Jahrzehntelang habe das Gerät ungenutzt im Keller der Großeltern gestanden. Nach einer Reparatur ist die Maschine nun einsatzbereit. Gemeinsam mit dem Publikum begibt sich Mittermeier nun auf eine Reise durch die Zeit. Dabei wirft er einen humorvollen Blick auf die Vergangenheit und spekuliert über mögliche Zukünfte. Die Reise wird von Spontanität und Mittermeiers typischem Charme begleitet. Das Programm verbindet Unterhaltung mit Nachdenklichkeit und zeigt die Wichtigkeit des gemeinsamen Lachens.

Michael Mittermeier stammt aus Oberbayern und verfasste 1994 seine Magisterarbeit über amerikanische Stand-up-Comedy. Seit Beginn seiner Karriere hat er zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter 1988 den Grazer Kleinkunstvogel und 1996 den Prix Pantheon. Mehrfach wurde er als bester Komiker beim Deutschen Comedypreis und der 1 Live Krone geehrt. Zu seinen weiteren Ehrungen gehören der Deutsche Kleinkunstpreis und der Echo Pop. Unter anderem ist er im „Quatsch Comedy Club“, in „Das Duell um die Welt“, in „Genial daneben“, beim „Bundesvision Comedy Contest“ und bei „Das große Kleinkunstfestival“ aufgetreten.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Michael Mittermeier tritt mit „Flashback – Die Rückkehr der Zukunft“ diesen Freitag, 31. Januar, um 20 Uhr im Amo, Erich-Weinert-Straße 27, auf. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

„Gestört aber Geil“ in Magdeburger Messehalle

Das Duo „Gestört aber Geil“, bestehend aus den DJs Marcel Stephan alias Spike*D und Nico Wendel, hat seinen Ursprung in der Diskothek „My Ccools World“ in Sangerhausen. Die beiden gründeten das Projekt im Oktober 2010. Nun, so die Überzeugung der beiden, ist es an der Zeit für eine Tour zum 15-jährigen Besehen. Einen Auftritt absolvieren die beiden in diesem Rahmen diesen Freitag in der Messe Magdeburg. „Wie man es von dem Duo gewohnt ist, dürfen sich die Fans auf neue Songs, Special Guests, Konfetti und Glitzer freuen“, heißt es in einer Ankündigung.

Zum Redaktionsschluss waren für die Show mit Live-Sänger in Magdeburg zum Redaktionsschluss noch 75 Tickets zu haben. Andere Termine wie der in Dresden oder Nürnberg in den Tagen danach waren bereits ausverkauft.

Der Musikstil von „Gestört aber Geil“,verbindet melodischen Tech House und House mit Pop-Elementen. Der Durchbruch gelang ihnen 2012 beim Sputnik Springbreak, wo sie nach einem DJ-Contest als Hauptgewinner auftraten. Ihre erste Single „Unter meiner Haut“, ein Cover des Songs von Elif, erreichte Platz sechs der deutschen Charts und erhielt eine Goldene Schallplatte. Die zweite Single „Ich & Du“ schaffte ebenfalls den Sprung in die Charts. Das Debütalbum „Gestört aber geil“ erschien im Januar des Jahres 2016 und stieg auf Platz zwei der deutschen Albumcharts ein. Es folgten die Alben „#Zwei“ im Jahr 2017 und „III“ im Jahr 2022.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

"Gestört aber Geil" sind diesen Freitag, 31. Januar, in der Messe Magdeburg, Tessenowstraße 9a, zu erleben. Beginn ist um 19 Uhr.

Filmmusiken aus „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“ in Magdeburger Getec-Arena

Die berühmten Melodien aus den Tolkin-Verfilmungen „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“ erklingen am Freitag, 31. Januar, in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32 in Magdeburg. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Das große Orchester, die Solisten und Sänger der Cinema Festival Symphonics präsentieren in einem imposanten Konzerterlebnis die Musik aus den Filmtrilogien. Komponiert von Howard Shore, dessen Werke mit einem Oscar, Grammys und einem Golden Globe ausgezeichnet wurden, zeichnen sich die Melodien durch ihre emotionale Tiefe aus. Die Musik bringt die bedrohlichen Klänge Mordors, die Soundtracks der schwarzen Reiter und die lyrischen Melodien der Elben eindrucksvoll zur Geltung.

Mit eindrucksvollen Licht- und Leinwandanimationen sowie modernster Technologie wird das Publikum in die Welt Mittelerdes versetzt. Visuelle Effekte und Leinwand-Animationen intensivieren das Erlebnis und lassen Fans und Fantasy-Liebhaber vollständig in die epische Geschichte eintauchen. Die Cinema Festival Symphonics schaffen mit Pauken, Trompeten, Chor und Solisten eine Klangwucht, die Gänsehautmomente verspricht.

„Ausgezählt!“ im Magdeburger "...nach Hengstmanns"

Das Kabarettstück „Ausgezählt!“ mit Franziska Hengstmann, Heiko Herfurth und Tobias Hengstmann wird am Freitag, dem 31. Januar 2025, im Kabarett „...nach Hengstmanns“ in der Breiter Weg 37 aufgeführt. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Das Programm setzt sich aus Spielszene, Konferenz und Musik zusammen und behandelt Themen wie Ursache und Wirkung sowie die Konsequenzen von Entscheidungen. Geschrieben wurde das Stück von Frank, Sebastian und Tobias Hengstmann sowie Heiko Herfurth. Der Text bietet Raum für Improvisationen, und die Interaktion mit dem Publikum ist ein integraler Bestandteil der Aufführung.

Lese Sie auch: Rezension zu "Ausgezählt!" in der Magdeburger Volksstimme

Weitere Termine gibt es am 6., 19. und 21. Februar, am 6. und 21. März, am 10. April sowie am 1. und 8. Mai. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Julius Fischer und „Fischer for Compliments“ im Magdeburger Moritzhof

Julius Fischer präsentiert sein Programm „Fischer for Compliments“ am Freitag, dem 31. Januar 2025, im Moritzhof, Moritzplatz 1, in Magdeburg. Beginn ist um 20 Uhr.

Julius Fischer ist vielseitig: Er schreibt, macht Musik, liest Texte vor, tritt bei Poetry Slams auf und moderiert im Fernsehen. Bekannt wurde er unter anderem durch den Gewinn der deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaften in den Jahren 2011 und 2012 mit dem „Team Totale Zerstörung“ und durch das Duo „The Fuck Hornissen Orchestra“, mit dem er auch Fernsehsendungen moderierte. Zudem war er Sidekick von Olaf Schubert, schrieb Bücher wie „Ich hasse Menschen“ (erschienen 2018) und tourte damit erfolgreich durch Deutschland.

Sein aktuelles Programm vereint bissigen Humor, sprachliche Präzision und eine große Portion Selbstironie. Julius Fischer kombiniert Wortwitz, Gesellschaftskritik und Unterhaltung zu einer einzigartigen Bühnenshow, die seine Vielseitigkeit als Künstler unterstreicht.

Kneipenkonzert mit Simon Becker in der Magdeburger Festung Mark

Das Kneipenkonzert mit Simon Becker findet am Freitag, dem 31. Januar 2025, im Stübchen der Festung Mark im Hohpfortewall statt. Einlass ist ab 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Die Veranstaltung wird in der angrenzenden Kulturwerkstatt der Festung Mark ausgerichtet, die regelmäßig mit einem vielseitigen Konzertprogramm überzeugt.

Simon Becker, Songwriter und Pianist aus Magdeburg, lädt das Publikum mit handgemachter Musik auf eine Reise durch die Facetten des Lebens ein. Seine Lieder sind Momentaufnahmen, die er mit viel Feingefühl gesammelt, behütet und weiterentwickelt hat, bevor er sie mit seiner Musik in die Welt entlässt. Dabei besingt er Geschichten von Gestrandeten und Gelandeten, Wiederaufstehern, Chaotinnen, Verliebten und Geliebten. Seine Texte fangen die kleinen, besonderen Augenblicke ein und schaffen eine Atmosphäre, die zugleich berührend und inspirierend ist.

Mit seiner Musik gelingt es Simon Becker, die Zeit für einen Moment stillstehen zu lassen. Die Kombination aus Gesang und Klavierspiel wird ergänzt durch poetische Texte, die von Reisen, Begegnungen und Alltäglichem erzählen. So entstehen Stücke, die sich zwischen Melancholie und Lebensfreude bewegen und dem Publikum eine besondere musikalische Erfahrung bieten.

Kein Verstand in Sicht in der Magdeburger Zwickmühle

Das politisch-satirische Kabarettprogramm „Kein Verstand in Sicht“ bietet scharfsinnige Gesellschaftskritik und humorvolle Analysen des aktuellen Zeitgeschehens. Auf der Bühne stehen Marion Bach und Heike Ronniger, begleitet von den Musikern Oliver Vogt und Christoph Deckbar, die sich alternierend abwechseln. Die Regie führt Frank Voigtmann, der auch gemeinsam mit Robert Schmiedel das Buch verfasst hat.

Das Programm greift die Absurditäten des politischen Alltags auf: Deutschland, einst Vorbild für die Welt, ist nun Ziel von Spott. Während politisches Chaos herrscht – mit einer Ampelkoalition, die gleichzeitig auf Rot und Grün steht, Schuldenbremse und Milliardeninvestitionen jongliert und vom Verfassungsgericht ausgebremst wird – bleibt kaum ein Bereich des öffentlichen Lebens unangetastet. Bildung, Klimapolitik, Fachkräftemangel und gesellschaftliche Werte werden pointiert und satirisch aufbereitet. Mit bissigem Humor und treffsicheren Beobachtungen möchte das Kabarett den Zustand des Landes beleuchten, in dem scheinbar alles aus den Fugen geraten ist.

Restkarten waren zum Redaktionsschluss noch für die Vorstellung am 31.1.25 um 20 Uhr zu haben. Weitere Termine sind der 5., 6., 13., 14., 21., 22. und 27. Februar ebenfalls um 20 Uhr sowie der 12. Februar um 15 Uhr.

5. Sinfoniekonzert im Magdeburger Opernhaus

Das 5. Sinfoniekonzert der laufenden Spielzeit mit der Magdeburgischen Philharmonie unter der Leitung von Corinna Niemeyer widmet sich einem vielfältigen Programm, das unterschiedliche Epochen und Klangwelten verbindet. Gegeben wird das Konzert am 30. und 31.1.25 im Opernhaus des Theaters Magdeburg.

Der Abend beginnt mit Johann Sebastian Bachs Ricercar aus „Das musikalische Opfer“, bearbeitet für Orchester von Anton Webern. Anschließend steht ein Konzert für Kontrabass und Orchester auf dem Programm, das vom Solo-Kontrabassisten Bo-gusław Furtok selbst komponiert wurde. Das Werk kombiniert virtuose Solopassagen mit spätromantischem Orchesterklang in einer klassischen Form und erweitert die begrenzte Konzertliteratur für dieses Instrument.

Den Abschluss bildet Felix Mendelssohn Bartholdys 5. Sinfonie, die sogenannte Reformations-Sinfonie. Diese Komposition entstand 1830 anlässlich des 300. Jubiläumsjahres der Augsburger Konfession und thematisiert musikalisch den Einfluss von Martin Luther und Johann Sebastian Bach. Im Finale wird der Choral „Ein feste Burg ist unser Gott“ mit der vollen Klangpracht eines romantischen Orchesters verarbeitet.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Das 5. Sinfoniekonzert beginnt diesen Donnerstag und Freitag, 30. und 31. Januar, jeweils um 19.30 Uhr im Opernhaus, Universitätsplatz 9. Ab 18.45 Uhr wird im Café Rossini des Opernhauses eine Einführung angeboten.

Blick hinter die Kulissen des Magdeburger Puppentheaters

Das Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25 bietet eine spannende Möglichkeit, die Welt des Theaters aus einer neuen Perspektive zu entdecken. Kinder, Jugendliche und Familien können in dieser interaktiven Werkstatt ihre eigenen kreativen Projekte entwickeln und so einen Blick hinter die Kulissen einer Inszenierung werfen. Neben Puppenspielern und den Figuren selbst spielen auch Bühnenbild, Licht, Ton, Musik oder Video eine zentrale Rolle bei der Entstehung eines Theaterstücks. Das sogenannte KreativLabor widmet sich genau diesen Gestaltungselementen und lädt die Teilnehmer dazu ein, selbst aktiv zu werden.

Die Workshops richten sich an Menschen ab acht Jahren und finden an jedem letzten Freitag im Monat von 15 bis 18 Uhr statt. Das Format begleitet die Inszenierungen des aktuellen Spielplans und bietet damit die Möglichkeit, eigene Ideen und Interpretationen kreativ umzusetzen. Die Teilnahme kostet 5 Euro für Kinder und 7 Euro für Erwachsene.

Die kommenden Workshops finden am 31. Januar, 28. März und 25. April statt. Anmeldungen sind per E-Mail an nadine.tiedge@ptheater. magdeburg.de, an der Theaterkasse unter 0391/540 33 10 sowie im Web unter www.puppentheater-magdeburg.de möglich.

Damwild-Fütterung im Magdeburger Elbauenpark

Eigentlich sind sie ziemlich scheue Zeitgenossen, aber wenn der Förster vom Elbauenpark sein schmackhaftes Drei-Gänge-Menü für das Damwild serviert, kommen Schaufler, Spießer und Kälbchen gern schon mal aus der Deckung. Traditionell in den Winterferien lädt Uwe Frömert Parkbesucher dazu ein, ihn zur öffentlichen Damwildfütterung zu begleiten. Eine ausgesprochen gute Gelegenheit für alle Neugierigen, die Tiere einmal aus nächster Nähe zu beobachten.

Eingeladen zu diesem beliebten Schauspiel sind Groß und Klein wieder am 31.01.2025. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Damwildgehege auf dem Großen Cracauer Anger zu Füßen der Deponie. Der Eintritt ist frei.

Buchclub im Magdeburger Florapark

Das fünfte Treffen des „Choose Your Book Club“ findet am Freitag, dem 31. Januar 2025, in der Stadtteilbibliothek Flora-Park, Olvenstedter Graseweg 37, in Magdeburg statt. Die Veranstaltung beginnt um 16.30 Uhr.

Dieses Treffen widmet sich dem Roman „Eine Frage der Chemie“ von Bonnie Garmus. Der Buchclub bietet eine Plattform, um in geselliger Runde über die Lektüre und damit verbundene Themen zu diskutieren. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch sind die Karten aufgrund der begrenzten Plätze im Vorfeld zu reservieren.

Die Veranstaltung richtet sich an Literaturinteressierte, die Freude daran haben, gemeinsam Bücher zu entdecken und sich darüber auszutauschen. Das Treffen ist Teil der Veranstaltungsreihe des Buchclubs, der regelmäßig Lesebegeisterte zusammenbringt.

Schöne Aussicht in der Magdeburger Galerie Himmelreich

Die Magdeburger Galerie Himmelreich zeigt noch bis zum 14. Februar die Ausstellung „Schöne Aussicht“, in der Werke aus Malerei, Grafik, Zeichnung, Fotografie, Glasgestaltung und Objektdesign gezeigt werden. Mit dabei sind Künstler wie Ingrid Müller-Kuberski, Michael Emig, Peter Adler, Cathleen Meier und viele weitere, die ihre Perspektiven und kreativen Ansätze vorstellen.

Die Ausstellung lädt dazu ein, Kunst als Möglichkeit zu erleben, neue Horizonte zu entdecken und eigene Gedankenwelten zu formen. Die gezeigten Werke regen Fantasie und Emotionen an, sei es durch kräftige Farben, filigrane Linien oder ausdrucksstarke Formen. Der Ausstellungsraum wird so zu einem Ort, an dem Betrachter Kunst auf individuelle Weise erfahren und interpretieren können.

Die Galerie Himmelreich befindet sich im Breiten Weg 213b in Magdeburg. Geöffnet ist sie dienstags bis freitags von 11 bis 17 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung.

„Komplett Kafka“ von Nicolas Mahler wird im Literaturhaus Magdeburg gezeigt

Die Ausstellung „Komplett Kafka“ von Nicolas Mahler wird im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7 gezeigt. Die Schau ist eine Kooperation mit dem Verein der Bibliophilen und Graphikfreunde Magdeburg und Sachsen-Anhalt „Willibald Pirckheimer“.

Die Ausstellung präsentiert Drucke und Originale aus Mahlers gezeichneter Kafka-Biografie, die im Suhrkamp Verlag erschienen ist. Mit minimalistischen Strichzeichnungen hat der österreichische Comiczeichner zentrale Figuren aus Kafkas Welt – darunter den Käfer Gregor aus Die Verwandlung, die Maus Josephine und den Hungerkünstler – ebenso wie Kafka selbst und sein Umfeld humorvoll interpretiert.

Franz Kafka selbst hatte ambivalente Gefühle gegenüber Illustrationen seiner Werke, zeigte sich aber auch humorvoll. Nicolas Mahler greift diese Gegensätze auf und verbindet sie mit seinem charakteristischen Zeichenstil.

Mahler, geboren 1969 in Wien, ist bekannt für seine Adaptionen klassischer Literatur sowie seine Comics und Cartoons, die in renommierten Zeitungen und Magazinen wie Die Zeit, NZZ am Sonntag, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und Titanic erscheinen.

„Da ist etwas. Krebs und Emotionen“ - Ausstellung im Neuen Hörsaal auf dem Campus der Unimedizin Magdeburg

Die bewegende Ausstellung „Da ist etwas. Krebs und Emotionen“, die zuvor im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité präsentiert wurde, ist bis zum 30. Juni 2025 nun auch in Magdeburg auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg zu sehen.

Die Ausstellung geht diesen Gefühlen nach. Sie thematisiert dabei Gefühle nicht allein als subjektive, persönliche Empfindungen. Kulturhistorische Exponate, interaktive Medienstationen und Filminterviews machen sichtbar, wie stark Gefühle durch gesellschaftliche Normen und Moralvorstellungen geprägt werden. Im 20. Jahrhundert haben sich die Erwartungen an die Gefühle in der Auseinandersetzung mit Krebs verändert. Der Rundgang veranschaulicht diesen Wandel und lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, auch über eigene Gefühle und deren kulturelle Prägung nachzudenken.

Ausstellungsort ist im Haus 7 der Neue Hörsaal auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg, Leipziger Straße 44. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, bei kostenfreiem Eintritt.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Keine Tickets gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Nachbarn" um 9 und um 10.30 Uhr sowie für "Zickenzirkus" um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a.

Gegebenenfalls sind an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Restkarten erhältlich.