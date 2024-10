Tanzen in Magdeburg - Partys in Magdeburg

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Das Wochenende vom 4. bis 6. Oktober 2024 wird in den Magdeburger Clubs gefeiert. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus den verschiedenen Locations zusammengetragen. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Ellen Noir: Der "Underground Rave 29" bietet am 4.10. ab 22 Uhr Hardtekk, Tekk und Hardtechno im Ellen Noir im Bahnhof Buckau. Auf dem einen Floor legen ADHS, Luzzifer, Cracky Koksberg vs Abzocka, Echse vs Enchanter und Cheapex vs Tekkbaron vs Krause, sowie CZ Kind vs Phiesi vs Der Kleine Mann auf. Auf dem anderen Floor stehen Junkzz, Iccaruzz, Quizzy, Togs, Blotexx und Synthtik an den Reglern. Am 5.10. wird ab 22 Uhr der "Free Rave Höhni B-Day" gefeiert. Zum Gratulieren an den Mischpulten dabei sind auf dem einen Floor Druckkammer, Höhni vs Togs, Echse vs Anubis, SKG vs Fehlfunktion, Deejay Pi vs DJ Bacard, DJ Decline und Krause vs Trypsin und auf dem anderen Bayer vs Bighead, Flocas, Sunset und Sandro Bader vs Cycle.

Boys’n’Beats: Im Boys'n'Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, beginnt die Party "Celebrate" am 4.10. um 23 Uhr. DJ Nikki bringt 5.10. um 23 Uhr EDM, Mainstream und einen Hauch Techno mit.

Buttergasse: Am 4.10. wird ab 23 Uhr in der Buttergasse am Alten Markt 13 die "Studenten Afterwiesn" zu NDW, Schlager und Partyhits mit DJ Step2Life gefeiert. Um 23 Uhr beginnt am 5.10. Brandon aus Köln auf.

Down Town Club: Im Breiten Weg 227 heißt es am 4.10. ab 23 Uhr "Tinderella". DJ Serv legt zur großen Singleparty auf. Am 5.10. ist DJ Dr. Oeltz ab 23 Uhr zur "Down Town Party" am Start und legt Charts, Mainstream und EDM auf.

Prinzzclub: Für die Halberstädter Straße 113a steht im Prinzzclub am 4.10. die Party "Waly" mit DJ Essa und mit Hip-Hop, Black, Amapiano und Deutschrap ab 23 Uhr im Kalender. Am 5.10. erwarten die Gäste in der "Student Night" ab 23 Uhr Diaz mit Black, House , Charts, Urban & 90's & 2000's.

MAW Magdeburg: In der Liebknechtstraße 65-91, Haus 142a, feiert das MAW zweijähriges Bestehen des Clubs. Am 5.10. sind ab 16 Uhr Chris Rinox, HNDHRZ, Sync.ed und Vamp Acid, 60er Körnung, Bizarro, CH4R2OTTE b2b DJ Ritalino und ION GIEL b2b Rasch sowie Dynamicson, Je Saré, Tag und Wandrach, Oliver Deutschmann, Pesante, Red Sunday und RuppieDieKatz mit dabei.

Idol: Um 21 Uhr beginnt am 5.10. eine Ü30-Party im Idol im Rennebogen 177.

Factory: Die "MoreCore Party Magdeburg" beginnt am 5.10. um 23 Uhr in der Factory. Der Zugang erfolgt nur noch über Schönebecker Straße/Sandbreite.

Geheimclub: "Never Stop" ist das Ziel für den Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 am 5.10. ab 22 Uhr. Mit dabei sind Q·kaa, Vincent Neumann und Nicolas Lendkrais auf dem einen Floor. Auf dem anderen wird House gespielt. Bis 0 Uhr ist der Eintritt frei.

Insel der Jugend: Auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 startet am 5.10. um 23 Uhr "Die Reise zum Mittelpunkt der 80er" mit Klaus Lörrach.

SC Baracke: Im Studentenclub Baracke auf dem Campus am Universitätsplatz beginnt am Sonnabend ab 23 Uhr die Clubnight.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.