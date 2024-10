Musik, Kabarett und Kunst gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 4. Oktober 2024, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps und Termine zu Events und Veranstaltungen für Freizeit am Freitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 4. Oktober 2024, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhe,rsage für Magdeburg

Kräftig gefeiert wird in den Clubs der Stadt. Zu den Partys am Wochenende hat die Volksstimme eine eigene Seite zusammengestellt.

„Fast normal“ im Magdeburger Opernhaus

Das Musical „Fast normal“ (Originaltitel „Next to Normal“) ist ein zweiachtiges Werk mit Musik von Tom Kitt und Buch sowie Gesangstexten von Brian Yorkey, in der deutschen Übersetzung von Titus Hoffmann, das auf dem Spielplan des Magdeburger Opernhauses steht. Es behandelt das Leben der Mutter Diana, die an einer bipolaren Störung leidet, und zeigt, wie diese Krankheit die gesamte Familie beeinflusst. Während der Vater Dan verzweifelt versucht, das Bild eines harmonischen Vorstadtlebens aufrechtzuerhalten, rebelliert Tochter Natalie gegen die Herausforderungen des Erwachsenwerdens. Der Sohn Gabe spielt ebenfalls eine zentrale Rolle in der Geschichte.

Das preisgekrönte Musical, das elf Tony-Nominierungen, mehrere Kritikerpreise und den selten vergebenen Pulitzer-Preis für Drama im Jahr 2010 erhielt, zeichnet sich durch eine Mischung aus Ironie, Tragik und Emotion aus. Es vermeidet Klischees und bietet keine einfachen Lösungen, sondern zeigt das komplexe und oft schmerzhafte Leben mit psychischen Erkrankungen. Die Inszenierung des jungen Regisseurs Tobias Ribitzki richtet sich an ein erwachsenes Publikum und thematisiert Krankheit und Tod in einem fesselnden musikalischen Theatererlebnis.

Vorstellungen finden am 4. Oktober, 23. November und 13. Dezember um 19.30 Uhr sowie am 20.10. um 18 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9 statt.

Panagiota Petridou und „Wer bremst, verliert!“ im Theater in der Grünen Zitadelle im Magdeburger Hundertwasserhaus

Panagiota Petridou präsentiert am Freitag, dem 4. Oktober, um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a ihr Programm „Wer bremst, verliert!“. Die griechische Powerfrau, bekannt als erfolgreiche Mini-Neuwagen-Verkäuferin und TV-Moderatorin, begeistert das Publikum mit ihrer charmanten Mischung aus Witz, rheinisch-griechischer Lebendigkeit und offener Art. Ihr Lebensweg, von der Arbeit im Autohaus bis hin zum roten Teppich, zeigt, wie sie sich mit Durchsetzungsvermögen und Humor in der Männerdomäne der Automobilbranche behauptet hat.

Mit viel Charme und Schlagfertigkeit schildert Petridou ihren Werdegang als Tochter griechischer Einwanderer, die den Spagat zwischen Alltag, TV-Karriere und Prominentendasein meistert. Ihr Motto „Aufgeben kannst du bei der Post!“ zieht sich dabei wie ein roter Faden durch ihr Leben und ihre Erzählungen. In ihrem Live-Programm verbindet sie griechische Leidenschaft mit deutschem Humor und sorgt für einen unterhaltsamen Abend voller Anekdoten und Lebensweisheiten.

Luke Mockridge im Magdeburger Amo

Mit seinem neuen Programm „Funny Times“ ist Luke Mockridge auf der Bühne zurück. Für seinen Auftritt am Freitag in Magdeburg versprechen die Veranstalter „Entertainment ohne erhobenen Zeigefinger“. In einer zunehmend ernsten Welt biete er eine humorvolle Alternative, ohne dabei auf Moralismus oder künstliche Empörung zu setzen. Stattdessen setze er auf das, was er am besten kann – Menschen unterhalten. Wie schon bei seinem erfolgreichen Programm „Trippy“, das über 140.000 Zuschauer begeisterte, bietet Mockridge erneut eine Show voller Spontaneität, Musik, Stand-up und Anspielungen auf die 90er, 2000er und das aktuelle Zeitgeschehen.

Sein Programm „Funny Times“ soll nicht nur gute Laune bringen, sondern die Botschaft vermitteln, das Leben zu genießen, anstatt es immer ernst und empört zu betrachten. Er bleibe dabei erfrischend unpolitisch.

Luke Mockridge, geboren 1989 in Bonn als Sohn des kanadischen Schauspielers Bill Mockridge und der italienischen Schauspielerin Margie Kinsky, ist längst eine feste Größe in der deutschen Comedy-Szene. Er war regelmäßig im Fernsehen zu sehen, unter anderem im „Quatsch Comedy Club“, bei NightWash und TV total. Allerdings war er in diesem Jahr auch in die Kritik geraten, nachdem er in einem Podcast behinderte Sportler bei den Paralympics herabwürdigend thematisiert hatte. Luke Mockridge tritt diesen Freitag, 4. Oktober, um 20 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 auf.

Lumagica im Magdeburger Elbauenpark

Ab dem 27. September 2024 öffnet der Elbauenpark erneut seine geheimnisvollen Pforten und entführt dich in eine faszinierende, dunkle Jahreszeit. "Begib dich auf eine Reise voller leuchtender Natur- und Fabelwesen, interaktiver Installationen und handgefertigter Lichtkunst!", heißt es in der Ankündigung.

Auch interessant: Eintrittskarten gibt es bei Biberticket

Der Elbauenpark wird erneut mit lebendigen Farben, faszinierenden Licht-Installationen in ein magisches Wunderland verwandelt. Wieder werden die Grenzen der Vorstellungskraft überschritten und die Besucher in eine Welt der Fantasie entführt. Zu den angekündigten Highlights der Lumagica 2024 zählen die Illuminierung des Jahrtausendturms sowie eine große Multimediashow auf dem Angersee, die alle zehn Minuten stattfinden wird.

Im Jahr 2022 begeisterte Lumagica – Magdeburger Originale über 50.000 Zuschauer. Jede Komponente für sich ist bereits faszinierend, doch wenn sich die Magie des funkelnden Lichts mit der lokalen Originalität des Ortes verbindet, entsteht eine unwiderstehliche Atmosphäre voller beeindruckender Eindrücke.

Jonas Greiner im "... nach Hengstmanns"

Jonas Greiner gastiert am Freitag, dem 4. Oktober 2024, um 19:30 Uhr im Kabarett „...nach Hengstmanns“ in Magdeburg mit seinem neuen Soloprogramm „Greiner für Alle“. Der 25-jährige Comedian und Kabarettist nimmt in seiner humorvollen Art die kleinen und großen Herausforderungen des Alltags aufs Korn. Seine Erzählungen spannen dabei einen weiten Bogen von persönlichen Erlebnissen bis hin zu aktuellen gesellschaftlichen Themen. Greiner gelingt es, mit pointierter Gesellschaftskritik und scharfem Witz die Zuschauer auf eine Reise durch das Hier und Jetzt zu nehmen, ohne dabei den Blick für die Absurditäten des Alltags zu verlieren.

Greiner gilt als einer der vielversprechendsten jungen Vertreter der deutschen Comedy-Szene und wurde bereits 2019 von Olaf Schubert als Newcomer des Jahres ausgezeichnet. Mit seiner einzigartigen Mischung aus spitzem Humor und kluger Satire überzeugt er nicht nur auf der Bühne, sondern auch regelmäßig im Fernsehen und auf YouTube. Neben Auftritten in Formaten wie „Vereinsheim Schwabing“ oder „Olafs Klub“ erreicht er ein breites Publikum mit seinem satirischen Monatsüberblick und dem Podcast „Die Weltmeisterschaft des Schwachsinns“. In „Greiner für Alle“ zeigt er erneut, wie er durch humorvolle Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen ein breites Publikum begeistern kann.

Interkulturelle Woche in Magdeburg

Derzeit läuft in Magdeburg die Interkulturelle Woche. Am 4. und 5. Oktober werden in der Stadtbibliothek Magdeburg im Breiten Weg 109 zwei verschiedene Workshops angeboten.

Interessierte können traditionelle iranische Kunstmotive, typische iranische Designs und kreative Methoden iranischer Collage-Techniken kennenlernen. An beiden Tagen gibt es zudem ein iranisches Porträt-Gemälde mit freier Gesichtsfläche, das insbesondere Frauen dazu einlädt, sich fotografieren zu lassen und so sich selbst ein wenig mit der iranischen Kultur zu verbinden.

Die Depression des eisernen Stiers im Moritzhof

Sebastian Patze und Frank Laudan präsentieren ihre Ausstellung „Die Depression des eisernen Stiers“ im Moritzhof am Moritzplatz 1. In dieser Ausstellung werden Einkaufswagen, die einst für den Transport in der Neustadt genutzt wurden, in humorvolle Kunstwerke verwandelt.

Patze und Laudan nutzen diese alltäglichen Gegenstände als künstlerisches Motiv. Bei ihren Streifzügen durch den Kiez fotografieren sie die oft desorientierten Einkaufswagen in ungewöhnlichen Positionen und dokumentieren deren neue Verwendungszwecke. Die entstandenen Bilder sind teils skurril, teils berührend und immer mit einem Augenzwinkern versehen.

Die Ausstellung ist bis zum 22. Oktober in der HofGalerie zu sehen.

„Da ist etwas. Krebs und Emotionen“ - Ausstellung im Neuen Hörsaal auf dem Campus der Unimedizin Magdeburg

Die bewegende Ausstellung „Da ist etwas. Krebs und Emotionen“, die zuvor im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité präsentiert wurde, ist bis zum 30. Juni 2025 nun auch in Magdeburg auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg zu sehen.

Die Ausstellung geht diesen Gefühlen nach. Sie thematisiert dabei Gefühle nicht allein als subjektive, persönliche Empfindungen. Kulturhistorische Exponate, interaktive Medienstationen und Filminterviews machen sichtbar, wie stark Gefühle durch gesellschaftliche Normen und Moralvorstellungen geprägt werden. Im 20. Jahrhundert haben sich die Erwartungen an die Gefühle in der Auseinandersetzung mit Krebs verändert. Der Rundgang veranschaulicht diesen Wandel und lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, auch über eigene Gefühle und deren kulturelle Prägung nachzudenken.

Ausstellungsort ist im Haus 7 der Neue Hörsaal auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg, Leipziger Straße 44. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, bei kostenfreiem Eintritt.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr im Vorverkauf für "Lasst uns in Frieden mit Thomas Müller und Hans-Günther Pölitz um 20 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraß 2a.

Gegebenenfalls sind an der Abendkasse noch Restkarten erhältlich.