Tanzen in Magdeburg - Partys in Magdeburg

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Das Wochenende vom 6. bis 8. Dezember 2024 wird in den Magdeburger Clubs gefeiert. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus den verschiedenen Locations zusammengetragen. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Festung Mark: Am 6.12. startet um 16 Uhr der Wintermarkt von Luises Garten mit Metamorphosis in der Festung Mark im Hohepfortewall. Musik legen Gewagt & Maßgeschneidert b2b Marcelito sowie Jamo b2b Robert Romain, Butz und Curly Crash auf. Am Sonnabend gibt's Livemusik von "Echoes of Reflections". Ab 21 Uhr sind in der Festung die Yasta Grooves mit Artsy, Jeezwho x A7 sowie Dante angesagt. Geöffnet ist der Markt auch Sonntag von 16 bis 22 Uhr.

Ellen Noir: "Underground Rave 31" steht für den 6.12. ab 22 Uhr fürs Ellen Noir im Buckauer Bahnhof mit Hardtekk, Uptempo und Hardtechno auf dem Plan. Auf einem Floor legen Fabitekk, Eycer vs Cracky Koksberg, Actek vs 5Xd, Benzn vs Kiefa, Crackpots, Synapsis vs Histeria sowie Jenko, auf dem anderen CZ Kind vs Fehlfunktion, Bassbilanz vs SKG vs Togs, Bero vs Nanoxx, Creepy sowie Syndrome auf. Für den 7.12. haben sich ab 22 Uhr auf dem Technofloor Martin Books, Dennis Wehling, Dr. Sheppat, DJ Decline, Sebastian Recklebe und M.S.T und für den 90er-2000er-Rave-Floor Deejay Pi und DJ Bacard angesagt.

Boys’n’Beats: Im Boys'n'Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, ist am 6.12. ab 23 Uhr DJ Luca MahoNe als Nikloaus zur Stelle. Am 7.12. legt das Duo Bianca Beat und ihr Boss seinen Mix auf.

Buttergasse: Thomas Lizzara und Beatamines gastieren am 6.12. ab 23 Uhr in der Buttergasse im Alten Markt 13. Beim "One Love Saturday" ist am 7.12. ab 23 Uhr Kird Van Dubberstein für die Musik zuständig.

Prinzzclub: Für die Halberstädter Straße 113a steht im Prinzzclub am 6.12. ab 23 Uhr die Party "Savage" als Nikolaus-Spezial mit DJ Abuze auf dem Programm. Am 7.12. sorgt DJ Seth für die "Weekend Lover".

Café Treibgut: "House meets Schlager" heißt es am 7.12. ab 19 Uhr im Festzelt am Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45.

Nachdenker: Am 7.12. um 20 Uhr beginnt im "Nachdenker" in der Olvenstedter Straße 43 ein Exlibris-Revival-Abend mit DJ Bugs.

Down Town Club: Im Breiten Weg 227 heißt es am 7.12. ab 23 Uhr die "Down Town eskaliert" mit DJ Ex.

MAW: "Oh du Fröhliche" ist die Party am 7.12. im MAW in Haus 142a auf dem Gelände an der Liebknechtstraße 65 bis 91 überschrieben. Auf dem einen Floor sorgen Alexander Spree, Thomas Leitschuh, Ro, RuppiDieKatz und Zeroline, auf dem anderen DJ Europarking, DJ Ritalino, Ponygirl, Telemetrie und Red Sunday für die Musik.

Insel der Jugend: Auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 startet am 6.12. ab 20 Uhr ein Konzert mit Shacke One an. Am 7.12. um 23 Uhr ist die "Queer Island – Christmas Party" geplant.

Geheimclub: Zum "Ghost Resistance Club" wird der Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 in der Nacht zum Sonntag. Mit dabei sind Kyle Geiger, Nicolas Lendkrais, Lukas Sternn und Sandro Marques.

SC Baracke: Im Studentenclub Baracke auf dem Campus am Universitätsplatz beginnt am Sonnabend ab 23 Uhr die Clubnight.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Diesen Sonnabend ist zunächst ein Konzert mit "Comodo" angesagt.