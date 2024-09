Tanzen in Magdeburg - Partys in Magdeburg

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Das Wochenende vom 6. bis 8. September 2024 wird in den Magdeburger Clubs gefeiert. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus den verschiedenen Locations zusammengetragen. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Montego Beachclub: Im Montego Beachclub unweit des Heinrich-Heine-Platzes gibt es freitags die Deliriouz Time. Sonnabends gibt es "Bach House".

Boys’n’Beats: Im Boys'n'Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, beginnt am 6.9. um 23 Uhr die Fetisch Party mit DJ Moustache. Eine "80er, 90erund 2000er Party" ist für den 7.9. ab 23 Uhr mit DJ Sven angesagt.

Buttergasse: Am 6.9. läuft bricht in der Buttergasse am Alten Markt 13 ein Club- und House-Nacht mit 2Elements an. Am 7.9. geht es weiter mit HouseKaspeR, der House-, EDM-, Harddance- und Hardstyle-Sounds auflegt. Beide Events beginnen jeweils um 23 Uhr.

Down Town Club: Im Breiten Weg 227 ist am 6.9. ab 23 Uhr "Friday Drip" mit DJ Coop angesagt. Die "Dance Escalation" steht für den 7.9. ab 23 Uhr mit DJ Timson auf dem Plan

Prinzzclub: In der Halberstädter Straße 113a startet der Prinzzclub in die neue Saison. Am 6.9. heißt die Party "We are back - Splash", bei der DJ Ron ab 23 Uhr für Stimmung sorgt. Am 7.9. erwarten die Gäste "Latin Vibes" mit DJ Hoff, ebenfalls ab 23 Uhr.

Insel der Jugend: Am 7.9. beginnt um 15 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 "Rage & Love". Dabei treten Dogbite, Inner Space, Odd Pace und weitere auf.

Idol: Um 21 Uhr beginnt am 7.9. eine Ü30-Party im Idol im Rennebogen 177.

Ellen Noir: Am 7.9. ab 22 Uhr findet im Ellen Noir am Buckauer Bahnhof der Underground Rave 28 auf zwei Floors statt. Der erste Floor bietet eine Mischung aus Hardtekk und Tekk mit Fabitekk, Luzzifer & Jindo 109, Püppy Unrockbar, Phisi vs Abzocka, Stepper Steff, Technomaus und Lone. Auf dem zweiten Floor erwartet die Gäste eine Kombination aus Hardtekk, Hardtechno und Uptempo mit Auftritten von CZ Kind, Der kleine Mann, Beat & Bizeps (alias Echse vs Anubis), SKG vs Togs, Höhni sowie Histeria vs Synapse.

Factory: Der "Dark Saturday" beginnt am 7.9. auf drei Floors um 22 Uhr in der Factory. Zugang ist über die Sandbreite 2. In der Mainhall erwartet dich eine Mischung aus Dark, Gothic und Classix. Im Club gibt es Mittelalter, Folk und Pagan Dance, während im Foyer Dark, Elektro und EBM aufgelegt werden.

Festung Mark: Am 7.9. verwandelt sich die Festung Mark am Hohepfortewall ab 22 Uhr in die "Schwarze Festung". DJ Alex Ninow sorgt für eine Mischung aus Synth-Pop, Dark & New-Wave, Industrial, Electro, EBM, Future Pop und Gothic.

Geheimclub: "Never Stop" heißt die Party am 7.9. ab 22 Uhr im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37. Mit dabei sind DXRVO, Q*Raa und DXTN. Bis 0 Uhr ist der Eintritt frei.

SC Baracke: Im Studentenclub Baracke auf dem Campus am Universitätsplatz beginnt am Sonnabend ab 23 Uhr die Clubnight.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.

Datsche: In der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43 ist am 8.9. der "Sonntagsbumms" im Kalender eingetragen. Beginn ist um 14 Uhr.