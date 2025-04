Musical, Konzerte, Schauspiel und mehr - ein Blick in den Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, dem 6.4.2025.

Ausgehen in Magdeburg: Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Friederike Meinke und Enrico Scheffler in "Der Schöne und sein Biest" in Magdeburg.

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 6.4.2025.

Musical-Comedy-Show im Theater in der Grünen Zitadelle mit Friederike Meinke und Enrico Scheffler in Magdeburg

Friederike Meinke und Enrico Scheffler stehen mit ihrer Musical-Comedy-Show "Der Schöne und sein Biest" auf der Bühne des Theaters in der Grünen Zitadelle in Magdeburg. Das Duo präsentiert bekannte Musical-Duette aus Werken wie "Das Phantom der Oper", "Tanz der Vampire", "Elisabeth" und "Bonnie & Clyde". Die Veranstaltung beginnt am 6. April 2025 um 19 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle, Breiter Weg 8A in Magdeburg.

Neben musikalischen Darbietungen werden Einblicke in den Bühnenalltag und Abläufe hinter den Kulissen gegeben. Themen wie die Vorbereitung auf ein Konzert, Gespräche in der Pause und der Umgang mit Lampenfieber werden aufgegriffen. Auch persönliche Anekdoten und humorvolle Elemente fließen in das Programm ein.

Oper Salome von Gerald Barry im Theater Magdeburg

Die Oper "Salome" von Gerald Barry wird im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 aufgeführt. Das Werk basiert auf dem Schauspiel von Oscar Wilde und wird in englischer, französischer und deutscher Sprache mit deutschen Übertiteln präsentiert. Die Inszenierung richtet sich an ein Publikum ab 14 Jahren.

Oscar Wildes Drama über die biblische Prinzessin Salome, die den Propheten Johannes den Täufer hinrichten lässt, wurde bereits mehrfach künstlerisch verarbeitet. Neben der bekannten Oper von Richard Strauss gibt es weitere Adaptionen, darunter eine Oper von Antoine Mariotte und eine Schauspielmusik von Alexander Glasunow. Gerald Barry fügt diesem Kanon eine eigene Interpretation hinzu, die unerwartete dramaturgische Wendungen enthält. So spricht der gefangene Prophet auf Französisch, der König sehnt sich nach einer friedlichen Szenerie, Salome nutzt eine Schreibmaschine und eine Frankenstein-Operation ist Teil des Geschehens.

Aufführungen finden am 6. April um 16 Uhr, am 21. April und 4. Mai jeweils um 18 Uhr sowie am 10. Mai um 19.30 Uhr statt. Eine halbe Stunde vor jeder Vorstellung werden im Café Rossini im Opernhaus Hintergrundinformationen im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Einblick" gegeben.

„Die Zukünftige“ im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

„Die Zukünftige“ ist ein Schauspiel von Svenja Viola Bungarten, das ab 14 Jahren geeignet ist. Die Geschichte dreht sich um eine Familie in einer immer heißer werdenden Welt: Zunächst fällt der Vater aufgrund eines „Nervenzusammenbruchs“ aus, dann wird die gemeinsame Kieferchirurgie-Praxis insolvent, das Eigenheim zerstört ein Waldbrand, und schließlich zerbricht auch die Ehe. Die Zwillingsschwestern teilen sich fortan die Eltern und führen unterschiedliche Leben.

Das Stück ist eine moderne „Doppelte-Lottchen-Tragödie“, die Themen wie soziale Klasse und den Klimawandel miteinander verwebt. 2022 wurde „Die Zukünftige“ mit dem Else-Lasker-Schüler-Stückepreis ausgezeichnet. Die Jury lobte das Stück als „komplex, raffiniert, sprachlich dicht und höchst musikalisch“ und hob hervor, wie geschickt es persönliche und globale Katastrophen miteinander verknüpft.

Rezension der Volksstimme bezeichnet Stück als schwarzhumorig

Am 3. und 6.4. um 19.30 Uhr finden im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 die letzten Vorstellungen statt. Die Inszenierung stammt von Alina Fluck. Auf der Bühne agieren Luise Hart, Lorenz Krieger, Robert Lang-Vogel und Bettina Schneider.

Vier Tage „Holiday On Ice“ in Magdeburger Getec-Arena

Die neue Produktion „Horizons“ von „Holiday On Ice“ wird in Magdeburg gezeigt. Vorstellungen finden von Donnerstag bis Sonntag in der Getec-Arena statt. Die Show entführt das Publikum in eine urbane Welt voller Energie, Bewegung und Klang. Die Inszenierung zeigt das Leben in einer Großstadt durch Eiskunstlauf, Akrobatik und multimediale Elemente.

Unter dem Motto „Feel the City Beat!“ thematisiert die Show die Vielfalt und Dynamik des urbanen Lebens. Unterschiedlichste Schauplätze einer pulsierenden Metropole werden auf dem Eis zum Leben erweckt. Stunts, Choreografien und Parcours-Einlagen verschmelzen mit moderner Licht- und Videotechnik zu einem einzigartigen Live-Erlebnis. Das Ensemble, bestehend aus 40 internationalen Eiskunstläufern, erzählt durch Musik und Bewegung die Geschichten der Stadtbewohner und ihrer Lebenswelten.

Die kreative Leitung liegt in den Händen von Robin Cousins als Creative Director und Mark Naylor als Star-Choreograf. Das wandelbare Bühnenbild sorgt für immer neue visuelle Eindrücke und lässt die Zuschauer tief in die Atmosphäre der Großstadt eintauchen. Von belebten Straßenszenen bis hin zu glitzernden Wolkenkratzern entsteht eine dynamische Kulisse, die das Stadtleben widerspiegelt.

„Holiday On Ice“ blickt auf eine über 80-jährige Erfolgsgeschichte zurück und hat weltweit mehr als 330 Millionen Zuschauer erreicht.

"Holiday On Ice" beginnt am 3. April um 19 Uhr, am 4. April um 16 und 19.30 Uhr, am 5. April um 13, 16.30 und 20 Uhr und am 6. April um 14 Uhr in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32.

Passionskonzert III mit Kilian Homburg im Dom zu Magdeburg

Das Passionskonzert III mit Kilian Homburg findet im Dom St. Mauritius und St. Katharina in Magdeburg statt. Die Veranstaltung beginnt am 6. April 2025 um 16 Uhr.

Kilian Homburg, Jahrgang 2000, studiert im Konzertexamen Orgel an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar bei Prof. Martin Sturm und Nicola Procaccini. Seinen Master in Kirchenmusik absolvierte er 2024 in Leipzig mit Auszeichnung. Zu seinen früheren Lehrern zählen Prof. Martin Schmeding, Daniel Beilschmidt (Orgel), Prof. Andreas Reize, Tobias Löbner (Chorleitung) sowie Prof. Thomas Lennartz und Christian Groß (Improvisation).

Ausgezeichnet mit mehreren Bundespreisen bei "Jugend musiziert", gewann er den Bach-Preis bei der Northern Ireland International Organ Competition 2019 sowie den ersten Preis beim XVI. Internationalen Gottfried-Silbermann-Orgelwettbewerb 2023. Zudem ist er Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes und seit 2024 Young Ambassador in Altenburg.

Jazzkonzert Time Travellers mit Alec und Ro Gebhardt in Magdeburg

Ein Jazzkonzert "Time Travellers" mit dem Gitarren-Duo Alec und Ro Gebhardt ist in der Hoffnungsgemeinde Magdeburg-Nord, Krähenstieg 2, geplant. Es beginnt am 6. April 2025 um 16 Uhr.

Ro Gebhardt, Gitarrist, Komponist und Arrangeur aus dem Saarland, gilt als eine der prägenden Figuren der deutschen Jazzszene. Gemeinsam mit seinem Sohn Alec Gebhardt, einem 17-jährigen Bassisten und Jungstudenten an der Hochschule für Musik Saarland, präsentiert er ein vielseitiges Programm. Die musikalische Auswahl umfasst Werke aus Jazz, Pop, Blues, Latin und Klassik, die mit Spielfreude und improvisatorischem Können interpretiert werden.

Passionskonzert in St. Gertrauden Buckau mit dem Georg-Philipp-Telemann-Chor

Ein Passionskonzert findet in der Kirche St. Gertrauden Buckau in Magdeburg statt. Die Veranstaltung beginnt am 6. April 2025 um 17 Uhr in der Schönebecker Straße 117.

Mitwirkende sind der Georg-Philipp-Telemann-Chor unter der Leitung von Frithjof Motoike, Tenor Ralph Eschrig, Sopran Marlene Holzwarth sowie Jihoon Song an der Orgel. Der Eintritt ist frei.

Literarisch-musikalische Matinee mit Helga Schettge und Georg Merbt in Magdeburg

Die literarisch-musikalische Matinee "Klitzekleiner Käfer Franz" steht für den 6. April 2025 um 11 Uhr im Kalender im Farnhaus der Gruson-Gewächshäuser in der Schönebecker Straße 129b. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Kartenreservierungen sind unter der Telefonnummer 0391/4042910 möglich

Die Magdeburger Lyrikerin Helga Schettge präsentiert ihr aktuelles Programm mit neuen Gedichten, die heitere und besinnliche Elemente vereinen. Georg Merbt hat einige dieser Texte vertont und begleitet seine Liedvorträge am E-Piano.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf zum Redaktionsschluss mehr für "Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe" um 16 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Gegebenenfalls gibt es Restkarten an der Tageskasse.