Musik, Kabarett, Oper, Puppentheater und mehr gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 6. Dezember 2024, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps und Termine zu Events und Veranstaltungen für Freizeit am Freitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 6. Dezember 2024, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Kräftig gefeiert wird in den Clubs der Stadt.

Adventskonzert im dem Vokalensemble InTAKT im Magdeburger Gesellschaftshaus

Das Vokalensemble InTAKT gibt am 6.12. um 18.30 Uhr im Gartensaal des Magdeburger Gesellschaftshauses in der Schönebecker Straße 129 ein Adventskonzert. Unter der Leitung von Mario Hübner und mit Johanna Heinemann am Klavier werden traditionelle und internationale Weihnachtslieder präsentiert.

Das Programm umfasst sowohl klassische Stücke wie „Tochter Zion“ als auch moderne Lieder wie „Mary did you know“ sowie swingende Versionen von „Kling Glöckchen“ und „God rest ye merry, gentleman“. Zudem werden Weihnachtslieder in verschiedenen Sprachen zu hören sein, darunter aus Schweden, Frankreich, Georgien und der Ukraine. Das Percussion-Ensemble des Konservatoriums Georg Philipp Telemann und Musiker wie Jörg Ratai und Gören Eggert unterstützen die Darbietung.

Rada Synergica“ im Magdeburger Volksbad Buckau

Das Weihnachtskonzert des Leipziger Trios „Rada Synergica“ steht für diesen Freitag auf dem Programm im Volksbad Buckau. Bekannt ist die Formation für ihre Weltmusik. Die Musikerinnen nehmen das Publikum nun mit auf eine „Weihnachtliche Weltreise“ und stellen Weihnachtslieder aus allen fünf Kontinenten vor. Viele dieser Lieder sind den Zuhörern vermutlich unbekannt.

Die Lieder werden in eigenen Arrangements dargeboten, die den traditionellen Melodien eine besondere Klangfarbe verleihen. Besonders betont wird der dreistimmige Satzgesang der drei Musikerinnen, der das Konzert zu einem harmonischen Erlebnis macht. Zwischen den Liedern werden kleine Geschichten erzählt, die die verschiedenen Bräuche und Traditionen der Länder und Kulturen erläutern. Diese Anekdoten schaffen eine tiefere Verbindung zu den dargebotenen Stücken und vermitteln einen Eindruck von den unterschiedlichen Weihnachtsfeiern weltweit. Die Musikerinnen begeistern durch ihre instrumentale Vielfalt.

Rada Synergica spielen diesen Freitag, 6. Dezember, ab 20 Uhr im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56.

„Liebe Schlotters – Liebe Wölfe“ im Literaturhaus Magdeburg

Am 6. Dezember 2024 präsentieren Jan Kostka und Marcus Kaloff die szenische Lesung „Liebe Schlotters – Liebe Wölfe“ im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, der Einlass ist ab 18.30 Uhr.

In der Lesung wird die Freundschaft zwischen Anna und Friedrich Schlotterbeck sowie Christa und Gerhard Wolf beleuchtet. Anna und Friedrich Schlotterbeck, die während des Nationalsozialismus und der DDR schwere politische Verfolgungen erlebten, finden in den 1960er Jahren in Christa und Gerhard Wolf enge Freunde. Die Lesung gibt Einblicke in die bewegten Biografien der Schlotterbecks und ihre lebensbejahende Haltung trotz vieler Entbehrungen.

El Mago Masin gastiert im Magdeburger "nach Hengstmanns"

El Mago Masin tritt am 6.12. um 19.30 Uhr im Rahmen des Gastspiels „Kleinkunstflieger“ im "nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 auf. Das neue Kabarettprogramm des Comedians trägt den Titel „Kleinkunstflieger“ und ist eine Mischung aus schrägem Humor, Improvisation und Musik.

Nachdem er ursprünglich sein Programm „Abenteuer Dackelfabrik“ nennen wollte, änderte sich der Titel durch das unerwartete Auftauchen eines dänischen Cemani-Kükens. In seinem Programm bietet Mago Masin einen einzigartigen Mix aus Wortakrobatik, Überraschungsmomenten und spontaner Interaktion mit dem Publikum. Fans seiner schrägen Denkweise und improvisierten Lieder erwartet ein unterhaltsamer Abend voller Charme und Verrücktheit.

"Am Achteck nichts Neues" mit "Montreal" in der Magdeburger Factory

Die 2003 in Hamburg gegründet Band "Montreal" spielt in Magdeburg. Ein Konzert ist für den 6.12. um 20 Uhr in der Factory in der Sandbreit 2 geplant.

Die Punk-Rock-Band veröffentlichte 2005 ihr Debütalbum "Alles auf Schwarz". 2006 tourte Montreal durch Europa, unter anderem mit Spittin’ Vicars und der Bloodhound Gang. Ihr zweites Album "Die schönste Sprache der Welt" erschien 2007. 2010 war Montreal mit der Punkband "Slime" auf deren Reunion-Tour unterwegs.

Im Jahr 2021 erschien nach weiteren Veröffentlichungen das Best-of-Album "Bestandsaufnahme", das neben den beliebtesten 15 Songs auch drei neue Lieder enthält. Zum 20-jährigen Jubiläum gab es nun ihr achtes Studioalbum "Am Achteck nichts Neues", das am 12. April 2024 erschien.

Turandot im Magdeburger Opernhaus

„Turandot“ – eine Oper in drei Akten von Giacomo Puccini – kehrt als Wiederaufnahme auf die Bühne des Opernhauses zurück.

Die Geschichte: Die chinesische Prinzessin Turandot weigert sich, ihrer staatstragenden Bestimmung nachzukommen und zu heiraten. Sie hat ihrem Vater das Zugeständnis abgerungen, nur den Mann heiraten zu müssen, der ihr drei Rätselfragen beantwortet. Und der Einsatz ist hoch, droht bei einer falschen Antwort doch die Enthauptung. Prinz Calaf lässt sich allerdings nicht schrecken. „Turandot“ ist die letzte Oper von Giacomo Puccini. Diese wurde erst nach dessen Tod von Franco Alfano nach den Skizzen und Aufzeichnungen Puccinis vollendet. Die Uraufführung fand fast anderthalb Jahre nach Puccinis Tod am 25. April 1926 in der Mailänder Scala statt. Diese Puccini-Oper war für eine lange Zeit weniger beliebt als die anderen Werke des Komponisten. Inzwischen aber hat sich „Turandot“ auf den Opernbühnen in aller Welt behauptet. In ihrer Rezension zur Magdeburger Inszenierung hatte Irene Constantin in der Volksstimme zur Premiere geschrieben: „Ordentlich Krach im Orchester, stimmgewaltige Solisten und Chorsänger, wilde Bilder auf der Bühne, Beifallsstürme für die Premiere - ganz große Oper im Magdeburger Theater mit Puccinis ,Turandot’.“

Turandot wird am 6. Dezember um 19.30 Uhr, am 22. Dezember um 18 Uhr, am 12. Januar um 18 Uhr sowie am 7. Februar und 1. März jeweils um 19.30 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9 gezeigt. Jeweils eine halbe Stunde vor dem Vorstellungsbeginn wird im Café Rossini im Opernhaus Magdeburg eine kostenfreie Einführung mit Erläuterungen angeboten.

Shacke One auf der Magdeburger Insel der Jugend

Der Berliner Rapper Shacke One gibt am 6.12. ein Konzert in Magdeburg. Dieses beginnt um 20 Uhr auf der Festung Mark in der Maybachstraße 8.

Shacke One ist für seinen rauen Textstil bekannt, der oft Wortwitze, Übertreibungen und einen Bezug zum proletarischen Kiezleben in Nordberlin enthält. Musikalisch lässt sich sein Stil dem Battle- und Old School Rap zuordnen, wobei Funk- und Soul-Einflüsse prägend sind. Seine Texte stehen in starkem Kontrast zu den smoothen Funk-Beats. 2019 war Shacke One Teil des Dokumentarfilms "Grenzgebiet", in dem er zusammen mit anderen Rappern auf einer Musiktour begleitet wurde. Zu seinen musikalischen Verbündeten zählen unter anderem MC Bomber, Tiger104er, King Orgasmus One und G.G.B.

Stephan Michme und Band geben im Magdeburger Oli Weihnachtskonzerte

Stephan Michme tritt am 6. und 7. Dezember im Oli-Kino Magdeburg in der Olvenstedter Straße 25a mit seiner Band zu einem besonderen Weihnachtskonzert auf. Beginn ist jeweils um 19 Uhr

Der Musiker, der seit über 30 Jahren auf Bühnen aktiv ist, präsentiert eine einzigartige Mischung aus seinen besten Solo-Songs und den bekanntesten SCYCS-Tracks. Das Konzert verspricht eine besondere Atmosphäre mit einer hippen Lichtshow, energetischem Sound und zwei unterschiedlichen Setlists. Die Abende verbinden Party, Melancholie, gute Gedanken und jede Menge Tanz. Ein unvergesslicher Abend mit britischem Großstadtflair und Indie-Touch in Magdeburg.

Adventssingen in Magdeburger Nicolaikirche

Die Nicolaikirche wird am 6.12. um 18 Uhr erneut Schauplatz eines festlichen Adventssingens sein. „Es verspricht, eine besondere Nacht zu werden, in der die Gemeinschaft zusammenkommt, um beliebte Weihnachtslieder zu singen und die Vorfreude auf die festliche Jahreszeit zu teilen“, heißt es in einer Ankündigung. Die Veranstaltung wird von „Mutopolis – Stadtteilkultur für alle“, einem Projekt des Kulturzentrums Moritzhof und dem Bürgerverein „Wir für Neustadt“ in Zusammenarbeit mit dem Kirchspiel Nord und der Biederitzer Kantorei organisiert.

Katrin Gellrich, Leiterin des Moritzhofs, erklärt: „Es ist uns eine Freude, diese Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder auszurichten. Das Adventssingen verbindet Menschen auf eine ganz besondere Weise und trägt dazu bei, die Gemeinschaft im Stadtteil zu stärken.“ Jacqueline Strauß von „Wir für Neustadt“ ergänzt: „Das Adventssingen ist mehr als nur ein musikalisches Ereignis. Es ist eine Einladung innezuhalten, den Alltag hinter sich zu lassen und die Vorfreude auf Weihnachten in einer starken Gemeinschaft zu erleben.“ Das Programm umfasst eine Auswahl bekannter Weihnachtslieder, die alle zum Mitsingen einladen.

Der Eintritt ist kostenlos, da „die Freude am gemeinsamen Singen im Mittelpunkt steht“.

Plumploris sind Thema im Magdeburger Zoo

Große Kulleraugen, kurzes Plüschfell und ein hoher „Niedlichkeitsfaktor“ sind die Markenzeichen der Plumploris, die an diesem Freitag, 6.12., bei einem Vortrag im Magdeburger Zoo im Fokus stehen. Marcel Stawinoga, Vorsitzender und Gründer des Vereins Plumploris sowie Artenschutzkoordinator im Zoo Dortmund, spricht über die Arbeit des Vereins für den Schutz der Tiere. Denn Plumploris gelten als die am häufigsten geschmuggelten Primaten der Welt.

Treffpunkt für den kostenfreien Vortrag ist um 16.50 Uhr am Haupteingang des Zoos.

"Der kleine gelbe Hund“ im Magdeburger Puppentheater

"Der kleine gelbe Hund“ von Karin Eppler richtet sich an ein junges Publikum ab vier Jahren und erzählt eine charmante Geschichte über Freundschaft, Verantwortung und die Annäherung zweier unterschiedlicher Charaktere. Auf dem Spielplan steht es derzeit im Magdeburger Puppentheater. Es spielt Sabine Schramm.

Im Mittelpunkt steht Mona, eine Malerin, die in ihrem kleinen Häuschen lebt und ihre Ruhe liebt. Ihre Lieblingsfarbe ist Grau – von Blaugrau bis Steingrau. Eines regnerischen Morgens steht plötzlich ein kleiner gelber Hund namens Huhu vor Monas Tür, der mit herzzerreißendem Winseln um Einlass bittet. Mona, die das Wetter für ungemütlich hält, nimmt den durchnässten Hund mit ins Haus. Doch schon bald stellt sich heraus, dass Huhu kein Interesse an Ruhe hat. Stattdessen sorgt der lebhafte Hund für jede Menge Aufregung: Er spielt, freundet sich mit einer Gummiente an und bringt Farbe in Monas graue Welt.

Doch die turbulente Energie des Hundes fordert ihren Tribut. Mona fühlt sich von Huhu überfordert, besonders als der Hund überall seine Nase hineinsteckt – in Kochtöpfe, Farbtuben und sogar auf den staubigen Dachboden, wo er ein lange gehütetes Geheimnis von Mona entdeckt.

Das Stück behandelt auf spielerische Weise Themen wie Vertrauen und das Aufeinandertreffen zweier Persönlichkeiten mit ganz unterschiedlichen Lebensvorstellungen. Es zeigt, wie der kleine Hund und die Künstlerin lernen, aufeinander zuzugehen und Verantwortung zu übernehmen.

Die Vorstellungen finden im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 am 4., und 6.12. um 9 und 10.30 Uhr, am 5.12. um 9 Uhr sowie am 7.12. um 16.30 Uhr statt. Die Vorstellung am 7.12. um 15 Uhr sind ausverkauft.

"Viva la musica Hohenwarthe" mit Konzert in Magdeburg-Buckau

Am 6. Dezember 2024 lädt der Chor "Viva la musica Hohenwarthe" zu einem Adventskonzert unter dem Titel „Ein Tännlein steht im Winterwald“ ein. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der St. Gertrauden Kirche in Buckau, Schönebecker Straße 117.

Das Konzert wird unter der musikalischen Leitung von Jürgen Töpfer stattfinden. Die Besucher können sich auf festliche Chorstücke und eine stimmungsvolle Adventsmusik freuen. Der Eintritt ist frei, Spenden zur Unterstützung des Chores sind willkommen.

„Da ist etwas. Krebs und Emotionen“ - Ausstellung im Neuen Hörsaal auf dem Campus der Unimedizin Magdeburg

Die bewegende Ausstellung „Da ist etwas. Krebs und Emotionen“, die zuvor im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité präsentiert wurde, ist bis zum 30. Juni 2025 nun auch in Magdeburg auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg zu sehen.

Die Ausstellung geht diesen Gefühlen nach. Sie thematisiert dabei Gefühle nicht allein als subjektive, persönliche Empfindungen. Kulturhistorische Exponate, interaktive Medienstationen und Filminterviews machen sichtbar, wie stark Gefühle durch gesellschaftliche Normen und Moralvorstellungen geprägt werden. Im 20. Jahrhundert haben sich die Erwartungen an die Gefühle in der Auseinandersetzung mit Krebs verändert. Der Rundgang veranschaulicht diesen Wandel und lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, auch über eigene Gefühle und deren kulturelle Prägung nachzudenken.

Ausstellungsort ist im Haus 7 der Neue Hörsaal auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg, Leipziger Straße 44. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, bei kostenfreiem Eintritt.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Ausverkauft, Restkarten und abgesagt in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr im Vorverkauf für "Ab Mut sparet nicht noch Mühe" um 20 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a, "Effibody’s Darling" und "Wolf" um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64, für "NippleJesus" um 19.30 Uhr im Kunstmuseum Magdeburg in der Regierungsstraße 4 bis 6 und für "Schrille Nacht" um 19.30 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a. Im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 waren für die Vorstellungen für "Scroodge" um 10.30 und 18 Uhr keine Karten mehr zu haben.

Gegebenenfalls sind an der Tages- oder Abendkasse noch Restkarten erhältlich.

Noch zwei Restkarten waren noch für "Cindy aus Marzahn" um 20 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 zu haben. Elf Restkarten gab es noch für "In einem tiefen, dunklen Wald" um 9 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9.