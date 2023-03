Magdeburg - In Magdeburg bietet auch Sonntag, 12. März 2023, eine Reihe von Möglichkeiten für Freizeit und Unterhaltung. Die Freizeit-Tipps der Volksstimme umfassen Schlager mit Dagmar Frederic, „Kabarett am Abgrund“, klassische Musik, Familientheater, Oper und Musical. Für jene, die in den frühen Morgenstunden des Sonntags etwas unternehmen möchten, sind auf einer eigenen Seite Informationen zu den Partys in Magdeburg am Wochenende zusammengefasst. Und die Freizeittipps für Sonnabend, den 11. März 2023, gibt es hier.

