Schauspiel, eine musikalische Lesung, Konzert und mehr - das Programm in Magdeburg am Dienstag, 6. Januar 2026, bietet Vielfalt.

Magdeburg - Auch Dienstag, der 30. Dezember 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Was wäre gewesen, wenn: Jutta Speidel im Magdeburger Opernhaus

Was wäre gewesen, wenn - diese leise, universelle Frage steht im Zentrum von "Amaryllis", der musikalischen Lesung von Jutta Speidel. Am Theater Magdeburg wird ein Abend geboten, der zurückblickt, ohne zu verharren – und nach vorn schaut, ohne zu beschönigen.

Ausgangspunkt ist ein Gedankenspiel, das viele kennen: Man hat gelebt, geliebt, entschieden – und fragt sich dennoch, welche Abzweigungen möglich gewesen wären. Speidel macht daraus Literatur. Mit Witz, Wärme und großer erzählerischer Intensität leiht sie der Clownin Valerie ihre Stimme und entfaltet deren Leben zwischen 1954 und 2024. Valerie ist eine Figur der Umwege: getragen von Hoffnung und großer Liebe, gezeichnet von Tragik, Verzicht und Betrug – und doch offen für Versöhnung. Valerie könnte Jutta sein. Oder jede und jeder von uns.

Speidel erzählt frech und heiter, zugleich tiefgründig und berührend. Amaryllis ist kein Abgesang, sondern eine Einladung: das eigene Leben als offenes Projekt zu begreifen. Die musikalische Ebene verstärkt diese Haltung – mit der Sängerin Antonia Feuerstein und dem Pianisten Peter Rodekuhr, die dem Abend Atmosphäre und Atem geben.

So entsteht eine musikalische Lesung ohne Resignation, dafür voller unkonventioneller Gedanken, Großzügigkeit und der stillen Kraft des Verzeihens. Amaryllis macht Mut, neue Wege zuzulassen – jederzeit.

Termin für die Veranstaltung ist am 6. Januar 2026, 18 Uhr. Ort ist das Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9.

Ronald M. Schernikaus „Kleinstadtnovelle“ im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

Ronald M. Schernikaus „Kleinstadtnovelle“ wird am 4. und 6. Januar 2026 um 19.30 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 gezeigt. Mit nur 19 Jahren schrieb Schernikau diesen Text, der zugleich Anklage und Selbstbehauptung ist. Er richtet sich gegen Zwänge und Widersprüche einer Gesellschaft, die auf Anpassung und Stillstand zielt.

Zwischen Schulalltag, moralischer Doppeldeutigkeit und der Suche nach Identität entsteht ein literarisches Porträt jugendlicher Rebellion. Schernikaus Sprache ist direkt und poetisch, analytisch und empfindsam zugleich. Sie entlarvt gesellschaftliche Strukturen, in denen Freiheitsdrang auf Konvention trifft. Die Inszenierung lädt dazu ein, den Autor als frühen politischen Denker wiederzuentdecken, dessen Werk auch 45 Jahre nach seiner Entstehung seine Schärfe nicht verloren hat.

Auch interessant: Tickets zu dieser und weiteren Vorstellungen gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Die Produktion richtet sich an Zuschauer ab 14 Jahren. Eine weitere Vorstellung folgt am 24.1. um 19.30 Uhr vorgesehen.

Lichtshow Lumagica im Magdeburger Elbauenpark

Die Lichtshow Lumagica verwandelt den Elbauenpark auch in diesem Jahr in ein funkelndes Lichtermeer. Zum vierten Mal ist die Open-Air-Installation zu sehen. Im vergangenen Jahr lockte sie rund 50.000 Gäste an. Der Rundkurs beginnt am Eingang Rosengarten nahe der Bus- und Straßenbahnhaltestelle Messegelände/Elbauenpark und führt auf 2,2 Kilometern vorbei an rund 400 Lichtobjekten. Etwa 20 Kilometer Kabel sorgen dafür, dass der Park in ein farbenfrohes Spiel aus Figuren, Tieren und Landschaften getaucht wird.

Auch interessant: Eintrittskarten zur Lumagica gibt es online bei Biberticket.

Das diesjährige Thema greift erstmals eine literarische Vorlage auf: Jules Vernes Klassiker „In 80 Tagen um die Welt“. Entsprechend begegnen die Besucher unterwegs den Romanfiguren Phileas Fogg und seinem Diener Passepartout, die mit Sound- und Lichtinstallationen durch ihre Abenteuer führen. Wer an den interaktiven Stationen die Buzzer drückt, erlebt die nächste Etappe der Reise – von London über ferne Kontinente bis ans Meer. Zwischen leuchtenden Giraffen, Drachen und Wölfen laden zahlreiche Lichtskulpturen zu Entdeckungstouren ein. Ruhigere Bereiche mit illuminierten Blumenwiesen und sanft bewegten Schmetterlingen schaffen Momente der Entspannung.

Etwa auf halber Strecke lädt die „Zauberküche“ im Jahrtausendturm zu einer Stärkung ein. Fester Bestandteil des Rundgangs ist auch die Lasershow am Angersee, die den illuminierten Jahrtausendturm eindrucksvoll in Szene setzt. Empfehlenswert sind festes Schuhwerk und warme Kleidung, da die Wege teils naturbelassen sind und die Tour unter freiem Himmel verläuft.

Die Lumagica ist bis zum 6. Januar geöffnet. Geöffnet ist ab 15.30 Uhr, jeweils bis 22. Uhr. Parkplätze stehen an der Messe und an der Tessenowstraße zur Verfügung.

Magdeburger Weihnachtscircus auf dem Messeplatz

Der Magdeburger Weihnachtscircus kehrt auf den Messeplatz "Max Wille" am Kleinen Stadtmarsch zurück: Seit zehn Jahren gibt Circus Paul Busch in der Stadt von Dezember bis in den Januar ein Gastspiel. Vom 19. Dezember bis zum 6. Januar zeigt er dieses Mal eine Produktion mit einem internationalen Ensemble, das verschiedene artistische Disziplinen vereint.

Auch interessant: Besuch mit Video im Magdeburger Weihnachtscircus

Der Tierlehrer Elvis Errani bringt seine Elefanten in die Manege, während Marcel Krämer eine Bisondressur präsentiert, die die Arbeit mit Großtieren in den Mittelpunkt stellt. Artisten aus mehreren Ländern ergänzen das Programm, darunter eine französische Trapezkünstlerin, die ihre Höhenakrobatik vorführt, sowie die Magdeburger Handstandartistin Kira, die an diesem Ort ihr Debüt gibt. Clown Hansi strukturiert den Ablauf mit Szenen zwischen den artistischen Darbietungen.

Auch interessant: Tickets zu dieser und weiteren Vorstellungen gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Vorstellungen beginnen täglich um 16 und 19.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen.

Festliches Konzert zum Abschluss der Weihnachtszeit

Mit einem stimmungsvollen Konzert am Dreikönigstag lädt die Kirche Sankt Eustachius und Agathe Diesdorf zu einem musikalischen Höhepunkt zu Beginn des neuen Jahres ein. Unter dem Titel In dulci jubilo erklingt festliche Musik, die noch einmal den Glanz und die Innigkeit der Weihnachtszeit aufleuchten lässt.

Das Duo Jens Kubbutat (Trompete) und Stefan Schluricke (Orgel) gestaltet das Programm mit Werken von Johann Sebastian Bach sowie seinen Zeitgenossen Giovanni Battista Cirri und Johann Ernst Gaillard. Die klangvolle Verbindung von strahlender Trompete und majestätischer Orgel schafft einen festlichen Raum, der gleichermaßen feierlich wie tröstlich wirkt.

Ein Konzert, das nicht nur musikalisch begeistert, sondern auch innehalten lässt – als würdiger Abschluss der Weihnachtszeit und als inspirierender Auftakt ins neue Jahr.

Das Konzert beginnt am 6. Januar 2026, 15.30 Uhr. Veranstaltungsort ist Sankt Eustachius und Agathe Diesdorf, Am Denkmal 4.

Besuch im Magdeburger Zoo

Hunderte Tiere werden im Magdeburger Zoo gezeigt. Die Einrichtung befindet sich im Norden der Landeshauptstadt mit dem Eingang in der Zooallee.

Der Zoo hat an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Die Öffnungszeiten sind 4. November bis 28. Februar von 9 bis 16 Uhr. In der Hauptsaison an allen anderen Tagen ist bis 18 Uhr geöffnet.

Ausverkauft in Magdeburg

Zum Redaktionsschluss gab es für "Schachnovelle" um 17 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 war bereits keine Karten mehr. Im Vorverkauf nur noch ein Ticket war für "Das Wiener Neujahrskonzert - Best of Classic - Maestro Michael Maciaszczyk" um 17 Uhr in der Johanniskirche zu haben.

Gegebenenfalls sind Resttickets an der Abendkasse zu haben.