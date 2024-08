Musik, Literartur, Kabarett und Kunst gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 6. September 2024, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps und Termine zu Events und Veranstaltungen für Freizeit am Freitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 6. September 2024, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Kräftig gefeiert wird in den Clubs der Stadt.

John von Düffel liest im Theater an der Angel

Für den 6. September ist im Theater an der Angel eine Lesung mit John von Düffel im Rahmen der Literaturwochen geplant. Der Einlass beginnt um 19 Uhr, die Veranstaltung selbst startet um 20 Uhr.

John von Düffel, geboren 1966 in Göttingen, ist nicht nur als Autor bekannt, sondern auch als Dramaturg, unter anderem am Thalia Theater Hamburg und am Deutschen Theater Berlin. Seit 1998 veröffentlicht er Romane, Erzählungen und Essays, die sich häufig um das Thema Wasser drehen. Sein Debütroman „Vom Wasser“ machte ihn bekannt, und das Element Wasser zieht sich seitdem wie ein roter Faden durch sein Werk. In seinem jüngsten Roman „Der brennende See“ thematisiert er das Verschwinden des Wassers und die Herausforderungen des Klimawandels.

Die Lesung konzentriert sich auf „Wasser und andere Welten“, eine Sammlung von 18 Texten, die von der Beziehung zwischen Mensch und Natur handeln. Diese literarische Auseinandersetzung stellt die Frage, wie man in Zeiten des Klimawandels über Natur schreiben sollte. John von Düffel ist Professor für Szenisches Schreiben an der Universität der Künste Berlin und wurde mehrfach für sein literarisches Schaffen ausgezeichnet, darunter mit dem aspekte-Literaturpreis und dem Nicolas-Born-Preis.

„Eine Reise durch die Zeit mit Kurt Tucholsky“ mit Robert Stadlober im Magdeburger Moritzhof

Robert Stadlober präsentiert am 6. September 2024 um 20 Uhr im Kulturzentrum Moritzhof in Magdeburg sein Programm „Eine Reise durch die Zeit mit Kurt Tucholsky“. Der österreichische Schauspieler, Musiker und Autor, geboren 1982 in Friesach, setzt sich in dieser Lesung und Konzertveranstaltung mit den zeitlosen Gedanken und Texten Kurt Tucholskys auseinander. Stadlober nimmt das Publikum mit auf eine Reflexion über den Lauf der Zeit, die Unveränderlichkeit menschlicher Konflikte und die oft enttäuschende Wiederholungsgeschichte. Tucholskys scharfsinnige Beobachtungen über die Unmöglichkeiten des menschlichen Umgangs – ob in Liebesdingen, politischen Konflikten oder in der Sinnlosigkeit von Gewalt – werden durch Stadlobers musikalische Interpretationen lebendig. Er legt Melodien über Tucholskys Texte, die bereits über hundert Jahre alt sind, aber heute noch genauso relevant erscheinen.

Stadlober hinterfragt, ob die Zeiten wirklich schlimmer geworden sind oder ob wir schlicht die Perspektive verloren haben, um die wiederkehrenden Muster zu erkennen und möglicherweise zu durchbrechen. Mit seiner Darbietung ruft er ins Gedächtnis, dass sich trotz aller Veränderungen vieles nicht zum Besseren gewandelt hat, und erinnert an Tucholskys Worte: „Wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut.“

„Lasst uns in Frieden“ mit Hans-Günther Pölitz und Thomas Müller in der Magdeburger Zwickmühle

Hans-Günther Pölitz und Thomas Müller sind am 6.9. mit ihrem neuen Kabarettprogramm „Lasst uns in Frieden“ in der Magdeburger Zwickmühle, Leiterstraße 2a, ab 20 Uhr zu erleben. Das Stück greift aktuelle politische und gesellschaftliche Themen auf und hinterfragt satirisch, wie die Welt am Rande des Zerfalls steht. Während Goethes „Faust“ das Innenleben der Welt beleuchtet, zeigt das Kabarett, wie die äußeren Umstände zerbrechen. Im Fokus steht die Frage, ob Frieden möglich ist, ohne dabei anzuecken.

Die Freiheit der Kunst wird dabei in vollem Umfang genutzt, indem das Duo Themen aufgreift, über die man früher offen lachen konnte, heute jedoch zum Schweigen neigt. Bereits Kurt Tucholsky kritisierte, dass politischer Humor in Deutschland oft auf taube Ohren stößt. Pölitz und Müller werfen Fragen auf, die das aktuelle Geschehen betreffen: Warum wird Ostbesuch als bedrohlich wahrgenommen? Was treibt Putin an? Und was bedeutet es, kriegsbereit zu sein? Mit scharfsinnigem Witz und bissiger Satire machen sie sich einen Reim auf die Welt und die Rolle des Einzelnen darin.

Zu vielen weiteren Vorstellungen sind die Karten bereits ausverkauft. Zum Redaktionsschluss noch Tickets zu haben waren unter anderem für den 4., 5. und 16. Oktober um 20 Uhr.

"Der Wolf, der aus dem Buch fiel" im Magdeburger Puppentheater

Das Stück "Der Wolf, der aus dem Buch fiel" basiert auf dem Bilderbuch von Thierry Robberecht und Grégoire Mabire, übersetzt ins Deutsche von Ilse Rothfuss und in einer Bühnenbearbeitung des Ensembles für Kinder ab 4 Jahren inszeniert. Das Puppentheater Magdeburg an der Warschauer Straße 25 zeigt das Stück am Samstag, den 31. August, um 11 Uhr und 15 Uhr sowie vom Montag, den 2. September, bis Freitag, den 6. September, jeweils um 9 Uhr und 10.30 Uhr. Zum zum Redaktionsschluss bereits ausverkauft waren die Termine am 2. September um 10.30 Uhr sowie am 3. und 5. September um 9 Uhr. Es gibt jedoch möglicherweise noch Restkarten, die kurz vor den Vorstellungen erhältlich sind.

Die Schauspieler Linda Mattern, Anna Wiesemeier, Florian Kräuter, Leonhard Schubert und Kaspar Weith bringen die Geschichte auf die Bühne.

Die Handlung beginnt, als ein Bilderbuch im Kinderzimmer vom Regal fällt und ein überraschter Wolf herauspurzelt. Verzweifelt versucht der Wolf, zurück in die Buchseiten zu klettern, doch er ist entweder zu früh oder zu spät dran. Während er im Kinderzimmer umherirrt, begegnet er einer Katze und flieht durch verschiedene Bücher, von Märchen über Dinosaurier-Geschichten bis hin zu einem Naturkundebuch, wobei er immer wieder neue Welten entdeckt. Die zentrale Frage bleibt, ob der Wolf seinen Platz finden kann.

Die Inszenierung bietet eine wilde Reise durch eine riesige Buchlandschaft und wird mit Puppen, pompösen Kostümen, buntem Schattenspiel und vielen weiteren Elementen erzählt. Die deutschsprachige Erstaufführung fand am 22. Januar 2022 statt.

Jugendkunstschule zeigt im Werk4 erwachsene Arbeiten

Die Jugendkunstschule Magdeburg ist nicht nur für junge Menschen ein Ort des kreativen Schaffens. Auch Erwachsene, mit oder ohne künstlerische Erfahrung, finden hier kreative Angebote. In den „Kunstsemestern für Erwachsene“ offenbaren renommierte Künstler*innen ihre kreativen Arbeitsweisen und begleiten die Teilnehmenden individuell im künstlerischen Schaffen.

Das Kunstsemester „Gestaltungstechniken“ ist eines dieser thematisch ausgerichteten Angebote für Erwachsene. Der Künstler und diplomierte Restaurator Dietmar Sauer lädt in den wöchentlich stattfindenden Kursstunden zur Entdeckung unterschiedlicher Techniken des bildnerischen Schaffens ein. Dabei ist „der Weg bereits das Ziel“. In der Gruppe wurden die verschiedensten Themen und Gestaltungstechniken bearbeitet: Malerei, Grafik, Plastik, Naturstudium, freies Arbeiten sowie viele andere Techniken wurden dynamisch diskutiert und umgesetzt.

Nun werden ausgewählte Werke der Teilnehmenden, die über einen Zeitraum der letzten zwei Jahre gesammelt wurden, im Q.Hof des Werk4 im Stadtteil Buckau ausgestellt. Die Ausstellung findet im Q.Hof im Werk4, Brauereistraße 4, statt. Die Ausstellung „Gestaltungstechniken“ dauert vom 16. August bis zum 6. September 2024 und kann kostenfrei zu den Öffnungszeiten besucht werden: Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag jeweils von 17 bis 21 Uhr.

Michael Kranz und Klaus Schäfer zu Gast bei „musike von jestern“

Am 6. September 2024 um 20 Uhr findet im mach|werk im Breiten Weg 114a eine Veranstaltung der Reihe „musike von jestern“ statt. Wieder stehen die Rockmusikszene der DDR und ihre Geschichte im Mittelpunkt.

Zu Gast sind Michael Kranz und Klaus Schäfer, die Gründer der Band „Scheselong“, die heute auch unter dem Namen „Herrengedeck“ auftreten. Moderiert wird der Abend von Jan Kubon.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.