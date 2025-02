Am zweiten Februarwochenende des Jahres 2025 wird in den Magdeburger Clubs ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Wochenende vom 7. bis 9. Februar 2025 ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Insel der Jugend: "Helluva x Blockbounce" heißt es am 7.2. ab 21.30 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. Mit dabei sind Saliudy, Psyke, MMALO, Too Late Lilli, Saskix und Satou. Für den 8.2. ist ab 23 Uhr die Doppelparty mit "Wilde Herzen" und deutschsprachigem Indie-Pop und die "Peinlo Pop Party" geplant.

Ellen Noir: Mit Hard, Techno, Tekk, Uptempo und Hardcore gratulieren am 7.2. im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof Terror Clown, Eycer, Cracky Koksberg, Fabitekk, Cheapex, Luzzifer, Parkinzon & Sillaa, Genetekk, Püppy Unrockbar, Illpatron, Höhni, Fehlfunktion, Krause vs. 5XD, Togs vs. Echse vs. Anubis, Crackpots sowie Kiefa. Die Party "7 Jahre Ellen Noir" wird ab 22 Uhr gefeiert.

Boys’n’Beats: House, R’n'B, 80er & Charts werden bei "Celebrate" am 7.2. ab 23 Uhr im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89, gespielt. Für den 8.2. bringt DJ Me Unique Musik der 2000er und 2010er zur "Millenium Party" ab 23 Uhr mit.

Buttergasse: Die "Vyshyvanka Party" beginnt am 7.2. um 23 Uhr in der Buttergasse im Alten Markt 13. DJ Alexdee legt Hits aus der Ukraine und aller Welt aus. "Back to the 80s 90s" begleiten Josy und Magic Marc die Partygänger am 8.2. ab 23 Uhr.

Down Town Club: "All in the Mix" hat DJ Vendetta am 7.2. um 23 Uhr im Breiten Weg 227 im Down Town Club dabei. "Die besten Hits der 2000er und 2010er" verspricht DJ Alex für den 8.2. ab 23 Uhr.

Prinzzclub: "Wyld" wird es mit DJ Big A am 7.2. ab 23 Uhr mit Hip-Hop, Afrobeats, Latin und Black Music im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a. Für den 8.2. verspricht KXXMA ab 23 Uhr "Get Shaky".

Café Treibgut: Die 80er/90er mit DJ Henne wird am 8.2. von 19 bis 1 Uhr im beheizten Festzelt am Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 gefeiert.

Festung Mark: Bis 23. Februar ist an der Festung Mark im Hohepfortewall eine Eisbahn aufgebaut. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag - und an den Sonnabenden ist von 18 bis 22 Uhr Eisdisco angesagt. Am 8.2. heißt es in der Festung zudem ab 21 Uhr "Venga Venga" mit einem 90er-2000er-Partyfloor und einem Techno-Classics-Floor.

Idol: Im Idol im Rennebogen 177 beginnt am 8.2. um 21 Uhr eine Ü30-Party.

Kunstkantine: "The Bumms" mit Super Flu steht am 8.2. auf dem Plan für die Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 43. Los geht's um 22 Uhr.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.