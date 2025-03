Musik, Theater und mehr - ein Blick in den Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, dem 9.3.2025.

Ausgehen in Magdeburg: Jimmy Kelly und mehr Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 9.3.2025.

Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Amo Magdeburg: Jimmy Kelly & The Streetorchestra: "Celebrate! Hits & Kelly-Feeling"

Am 9. März 2025 geben Jimmy Kelly und The Streetorchestra im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 in Magdeburg um 19 Uhr ein Konzert. Der charismatische Musiker, bekannt als stimmgewaltiges Mitglied der berühmten Kelly Family, ist zusammen mit seinem 12-köpfigen Street Orchestra auf Tour. Nach seiner erfolgreichen „Back on the Streets“-Tournee wird er erneut das unverwechselbare Kelly-Feeling verbreiten.

Mit einer Mischung aus handgemachter Folk-Musik, Rock- und Pop-Elementen bringt Jimmy Kelly das lebendige Ambiente eines irischen Pubs direkt in die Konzerthallen. „Irish Pub On The Road“ – so beschreibt er seinen einzigartigen Musikstil, der das Publikum in seine Herzen spielt. Natürlich wird er auch Hits aus dem Repertoire der Kelly Family präsentieren, bei denen seine unverkennbare Stimme einen prägenden Einfluss hatte.

Jimmy Kelly betont, dass es ihm darum geht, den Zauber der Straße mit der Musik zu vereinen und gemeinsam mit dem Publikum das Leben zu feiern. In seinen Konzerten bringt er zudem neue Songs, Irish Folk Klassiker und die unvergesslichen Hits der Kelly Family auf die Bühne, wodurch diese Veranstaltungen nicht nur für Fans der Kelly Family ein Muss sind.

Opernhaus Magdeburg: I Capuleti e i Montecchi – Romeo und Julia mit Vincenzo Bellinis Musik

Im Opernhaus des Theaters Magdeburg wird die Oper "I Capuleti e i Montecchi – Romeo und Julia" von Vincenzo Bellini aufgeführt. Die Aufführungen finden am 9. März um 18 Uhr, am 5. April und 23. Mai jeweils um 19.30 Uhr sowie am 13. April um 16 Uhr statt. Eine halbe Stunde vor Beginn gibt es im Café Rossini des Opernhauses Informationen zum Stück. Die Aufführungen erfolgen in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln.

Die Oper basiert auf dem Libretto von Felice Romani, das sich an der Novelle "Der tragische Tod zweier unglücklicher Liebender" von Matteo Bandello orientiert. Sie ist eine der zahlreichen musikalischen Adaptionen der berühmten Tragödie von Shakespeare, jedoch mit einem anderen Fokus. Romani stellt nicht den gesamten Verlauf der tragischen Liebesgeschichte dar, sondern konzentriert sich auf die letzten 24 Stunden des Lebens der beiden Liebenden. Der Krieg, der die Familien Capuleti und Montecchi trennt, ist bereits entbrannt, und die Ursachen des Konflikts sind längst vergessen. Diese Perspektive lenkt den Blick auf den intensiven inneren Konflikt zwischen familiären Pflichten und der bedingungslosen Liebe der beiden Hauptfiguren.

Die Inszenierung von Pınar Karabulut greift das musikalische Konzept auf, Romeo als Mezzo-Partie zu besetzen, und nutzt diese Entscheidung, um die Geschlechterrollen und Herrschaftsverhältnisse der Oper kritisch zu hinterfragen. Bellinis Musik unterstreicht die dramatischen Wendungen der Handlung und stellt die emotionale Tiefe der Charaktere in den Mittelpunkt.

Die Produktion ist eine Koproduktion mit der Opéra national de Lorraine in Nancy, dem Theater St. Gallen und der Opera Ballet Vlaanderen. Sie richtet sich an ein Publikum ab 12 Jahren.

Magdeburger Dom: Christian Otto & Ulrike Wolf – Traversflöte trifft Cembalo

Am 9. März 2025 beginnt im Remter um 16 Uhr ein Konzert mit Christian Otto und Ulrike Wolf. Die Musiker präsentieren ein Programm mit virtuosen Sonaten von Bach und aus dem französischen Barock.

Ulrike Wolf ist eine in Leipzig beheimatete Musikerin, die sowohl auf regionalen als auch internationalen Konzertbühnen auftritt. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Aufführung von Musik des 17. und 18. Jahrhunderts auf Originalinstrumenten und in entsprechender Besetzung. Sie begann ihr Studium an den Musikhochschulen in Dresden und Leipzig und erhielt 1997 ihr Querflötendiplom. Weitere Studienaufenthalte in Lyon sowie ein Meisterstudium in Brüssel bei Barthold Kuijken führten zu ihrer Spezialisierung auf die Aufführungspraxis Alter Musik. 2001 schloss sie ihr Studium mit einem „Master of Music“ für Traversflöte und Blockflöte ab.

Im selben Jahr wurde sie Preisträgerin des Internationalen Händelwettbewerbs für Traversflöte in Halle. 2002 gewann sie mit ihrem Duo „Sans Souci“ den Wettbewerb für Alte Musik im Musikinstrumentenmuseum Berlin. Die Zusammenarbeit mit Christian Otto ist von einer langjährigen musikalischen Freundschaft geprägt, und beide Musiker teilen eine große Affinität zur Musik Bachs sowie zur französischen Musik des Barock.

Insel Theater Magdeburg: "Bahnhof Nirgendland"

Im Insel Theater in der Zollstraße 19 wird das Stück "Bahnhof Nirgendland" aufgeführt. Die Vorstellungen mit Annalena Buchholz (Cello), Anne Struve (Schauspiel und Gesang) und Lennart Wenzel (Klavier) finden am 9. und 13. März sowie am 3. und 4. April jeweils um 20 Uhr statt, zusätzlich am 16. März um 18 Uhr. Für weitere Vorstellungen gibt es Wartelisten.

Im Mittelpunkt des Stücks steht Rosemarie Gleisberg, die resolute Fahrkartenverkäuferin am Bahnhof von Nirgendland. Sie arbeitet schon seit vielen Jahren an ihrem Schalter in dem kleinen Provinznest und hat in dieser Zeit viele Geschichten gehört – von Abenteuerreisen über die Südsee bis hin zu banalen Geschäftsreisen. In ihrer Einsamkeit, während immer weniger Fahrgäste den Bahnhof besuchen, erinnert sie sich an die Erzählungen der Reisenden und sinniert über vergangene Zeiten.

Begleitet von zwei Musikanten, die für musikalische Untermalung sorgen, reflektiert Rosemarie über die Veränderungen, die die Jahre mit sich brachten. Die Lieder von Friedrich Hollaender, Hildegard Knef, Jacques Brel und anderen Künstlern bilden den Rahmen für die melancholischen, aber auch fröhlichen Erinnerungen der Protagonistin. Die Lieder, neu arrangiert, bieten eine Mischung aus zarten und kraftvollen Klängen, die zum Träumen und aufmerksamem Lauschen einladen.

Magdeboot 2025: Messe für Boote, Wassersport und Zubehör in Magdeburg"

Vom 7. bis 9. März 2025 findet die 24. Ausgabe der Magdeboot statt. Die Veranstaltung bietet einen umfassenden Überblick über Motor- und Segelboote, Yachten, Elektroboote, Aluminiumboote, Hausboote, Charterangebote, Bootszubehör und Wassertourismus.

Ein zentrales Highlight ist die Wasser- und Funsport-Area in Messehalle 3, in der Besucher Stand-up-Paddles und Kanus direkt vor Ort testen können. In Messehalle 2 steht erneut der Tauchtank zur Verfügung, der Interessierten ab zehn Jahren ein kostenloses Schnuppertauchen ermöglicht. Zudem bietet Porsche Probefahrten an.

Das Rahmenprogramm beinhaltet Fachvorträge und Informationsveranstaltungen, unter anderem zu Bootsversicherungen, Regatta- und Segelsport sowie den Aufgaben der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Auch musikalische Darbietungen und Präsentationen zur professionellen Bootspflege sind Teil des Programms.

Die Messe ist an allen drei Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

Ausverkauft und abgesagt in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf zum Redaktionsschluss mehr für 11 Uhr zum Kammerkonzert im im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 und für das "Traumfresserchen" um 15 und 16.30 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 und für „Girls! Girls! Girls!“ um 15 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle. Gegebenenfalls gibt es Restkarten an der Tageskasse.

Abgesagt wurde "Timon von Athen" im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64.