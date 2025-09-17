weather wolkig
Die Stadt Magdeburg testet die Leipziger Kombispur. Diese Verkehrsregelung wird erstmals in Sachsen-Anhalt angewandt. Sie soll den Verkehr für Radfahrer sicherer machen.

Von Stefan Harter 17.09.2025, 17:30
Die Leipziger Kombispur wurde erstmals in Sachsen-Anhalt in Magdeburg-Stadtfeld eingerichtet. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Eine Premiere auf Sachsen-Anhalts Straßen ist seit wenigen Tagen in Magdeburg zu erleben. Erstmals wurde an einer großen Kreuzung die sogenannte Leipziger Spur eingerichtet. Diese soll den Verkehr für Radfahrer sicherer machen.