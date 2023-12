Der Verkehrsclub ADAC hat in Magdeburg eine Studie zu Rotlichtverstößen durchgeführt. Die Ergebnisse sind überraschend.

Mit Video: Überraschende Ergebnisse - ADAC nimmt in Magdeburg Rotlichtsünder ins Visier

Just zur Vorstellung der ADAC-Studie über Rotlichtverstöße in Magdeburg und zum Fototermin mit dem verkehrspolitischen Referenten des ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt, Nils Horschick, überfährt ein Auto bei Rot die Kreuzung Breiter Weg/Danzstraße.

Magdeburg - Etliche Verkehrsteilnehmer in Magdeburg nehmen es mit roten Ampeln nicht so genau. Das ist das Ergebnis einer Studie des ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt, die am Dienstag (5. Dezember 2023) vorgestellt wurde. Das sind die überraschenden Ergebnisse.