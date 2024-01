Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Bei Feierlichkeiten mit Sekt anstoßen, das berühmte Feierabend-Bier oder Schnapspralinen zum Geburtstag. In Deutschland befindet sich Alkohol in der Mitte der Gesellschaft. Aber was macht Alkohol auf Dauer mit unserem Körper? Welche Folgen hat regelmäßiger Konsum und ist ein Glas Rotwein wirklich gesund? Im Rahmen der Serie „Volksstimme verzichtet“ sollen diese Fragen von den Ökotrophologinnen Dr. Heike Weiss und Dr. Susen Maluck-Schölecke sowie Oberarzt für Kardiologie und Sportmediziner Dr. Michael Sudau beantwortet werden. Die Fragen an die drei Ernährungsexperten des Klinikums Magdeburg stellten die Reporterinnen Sabine Lindenau und Lena Bellon.