An Magdeburger Schule werden die Räume knapp - kommt Unterricht im Keller?

Magdeburg - Gerade hat das Kulturhistorische Museum eine neue Ausstellung zur Magdeburger Schulgeschichte eröffnet, zu der auch ein historisches Klassenzimmer gehört. In einer Schule in der Stadt gibt es sogar gleich zwei Räume, die bis heute wie noch vor Jahrzehnten aussehen. Doch weil die Einrichtung schon in wenigen Jahren deutlich mehr Schüler aufnehmen soll, könnten die beiden Museumsräume bald weichen.