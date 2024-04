Kasim Cigci ist entsetzt über die zerschlagenen Scheiben in dem neuen Imbiss an der Olvenstedter Straße in Magdeburg.

Magdeburg - Er scheint von einer Pechsträhne verfolgt zu sein: Erst die Kündigung und der Abriss seines Imbiss-Pavillons nach fast 20 Jahren am Neustädter See, die lange Suche nach einem neuen Standort und nun, nachdem er seinen neuen Laden an der Olvenstedter Straße gerade frisch eröffnet hat, der nächste Schlag: In der Nacht zu Montag wurden 13, also nahezu alle Scheiben, in dem Grillhaus von Kasim Cigci und seinen Kollegen beschädigt. Was bekannt ist und wie es weitergeht.