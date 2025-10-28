100 Millionen-Euro-Investition Arena-Neubau in Magdeburg: So überraschend reagiert das Netz
Die Pläne der Stadt Magdeburg, eine neue Arena mit einer Kapazität von 10.000 Plätzen zu bauen und gleichzeitig die Getec-Arena zu sanieren, sorgt auch in den sozialen Medien für jede Menge Reaktionen.
28.10.2025, 06:15
Magdeburg. - Auf der Facebook-Seite der Magdeburger Volksstimme hat es zahlreiche Reaktionen auf den geplanten Neubau einer Arena, die mehr als 100 Millionen Euro kosten soll, gegeben. Die einen sind skeptisch, die anderen wünschen sich das Geld anders investiert und wieder andere denken noch größer.