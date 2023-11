Techno, ein Sonntagsbumms und mehr - das sind nur einige der Angebote in Magdeburger Clubs am ersten Wochenende im Dezember 2023.

Tanzen in Magdeburg - das sind die Partys in 13 Clubs am Wochenende

Magdeburg - Die Magdeburger Clubs bieten auch dieses Wochenende ein vielfältiges Programm. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus Clubs zusammengetragen. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite.

Barsol: Im Barsol in der Otto-von-Guericke-Straße 87 beginnt „Your Night“ diesen Freitag um 21 Uhr. Am Sonnabend ab 21 Uhr heißt es „Only Venyl“.

Ellen Noir: Der „Undergroundrave 21“ steigt diesen Freitag ab 22 Uhr im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof. Auf dem einen Floor sorgen Cheapex, Fabitekk, Tekkschuster, Parkinzon und Siillaa, Phiesi und Abzocka, Kannadiss, Kickartz und Pitti Pepp, auf dem anderen Echse, Poison Ivy, Tekk Baron, Togs, Fehlfunktion und Anubis vs Bassfabrik für die Musik.

Am Sonnabend ab 22 Uhr wird bei „Locker und flockig“ ein Mix aus House zu Techno und Tekk geboten. Krause und Dicht, Hazel, Sebastian Recklebe vs DJ Decline, Beam vs Falki und Abfakker vs Schickzo stehen auf dem einen Floor an den Reglern, DJ Bacard, Icaruzz vs Der Verknickte, Pitti Pepp, Deejay Pi und Creapy auf dem anderen.

Boys’n’Beats: Die Gay Students Night beginnt am Freitag um 23 Uhr im Boys’n’Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89. Bianca Beat & ihr Boss spielen am Sonnabend um 23 Uhr House und Black.

Down Town Club: Beim „Friday Drip“ im Down Town Club im Breiten Weg 227 legt DJ Coop diesen Freitag ab 23 Uhr Blackmusic, 808 und Deutschrap auf. Am Sonnabend um 23 Uhr bricht die „Down-Town Resident DJ's Club Night“ mit DJ Ex und DJ Vendetta an.

Prinzzclub: DJ Essa legt am Freitag ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a zum „Wyld“ auf. Gespielt werden Hip-Hop, Black, Amapiano, Deutschrap und Latin. Tags darauf ist an gleicher Stelle und zur gleichen Zeit die Mediparty angesagt. Mit dabei ist DJ Diaz.

Café Treibgut: „House meets Schlager“ ist der Sonnabend ab 19 Uhr im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 überschrieben. Neben den Originalen gibt es House-Mixe im Stereoact-Style.

Idol: Am Sonnabend wird im Idol im Rennebogen 177 eine Ü-30-Party gefeiert. Beginn ist um 21 Uhr.

Buttergasse: DJ Felistic ist am Sonnabend ab 22 Uhr in der Buttergasse im Alten Markt 13 im Einsatz. Auf dem Programm steht die „Hangover Night“.

Insel der Jugend: „Heikel Takeover“ ist ab Sonnabend, 23 Uhr, die Überschrift für die Party auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. Musik gibt es auf dem einen Floor von Patrick Dre, Mela Leøne B2B Eren Duman, Annăr, DJ Tork, Wonkas Brothers aka Bagpack und Alexander Lahn sowie Herrn Nimmersatt, auf dem anderen von Til Sonntag, Reonald, Marlies, DJ Laubl, Mané B2B D/Baker. Mit dabei sind auch Nickyrella, CRS und Barley.

SC Baracke: Ebenfalls um 23 Uhr beginnt die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Universität am Universitätsplatz. Geboten wird Chartmusik.

Flowerpower: Im Flowerpower legen täglich verschiedene DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 Dienstag bis Sonntag ab 19 Uhr.

Geheimclub: In der Nacht zum Sonntag ist im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 eine Party unter dem Titel „Never Stop“ angsagt. Ab Mitternacht legen Radio Blackout, Cheka und .Piater auf.

Datsche: An drei Wochenenden veranstaltet die Datsche einen Weihnachtsmarkt Freitag bis Sonntag von 18 bis 22 Uhr. Am Sonnabend ab 18 Uhr spielt Robert Kretzschmar live, am Sonntag ist ab 16 Uhr in Sonntagsbumms mit Sven Weisemann angekündigt.