Tanzen in Magdeburg - das sind die Partys in Clubs am ersten Wochenende 2024

Magdeburg - Das erste Wochenende des Jahres in den Magdeburger Clubs gefeiert. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus Clubs zusammengetragen. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Barsol: Afrohouse, Newhouse und diversen elektronischen Einflüssen hat Stif Mayer am Freitag ab 21 Uhr im Barsol in der Otto-von-Guericke-Straße 86 mit dabei. Bis 3 Uhr ist "Glamorous Ladies Night" angesagt. Josy legt dann am Sonnabend zur 80r/90er-Jahre-Party auf.

Ellen Noir: Einen bunten Mix aus House zu Techno und Tekk bitet das Ellen Noir im Buckauer Bahnhof am 12. und 13. Januar jeweils ab 22 Uhr. Das Wochenende steht unter der Überschrift "Locker & Flockig".

Boys’n’Beats: "DJ Mousetach holte seine besten Techno Vinyls", heißt es in einer Einladung für den 12. Januar ab 23 Uhr im Boys’n’Beats, dem Club für Schwule und Lesben, in der Liebknechtstraße 89. Die Party heißt "Technoooo, Baby!" Eine "80er 90er und 2000er Party" folgt am Tag darauf ab 23 Uhr mit DJ Sven.

Down Town Club: Black, R'n'B, Funk, Soul und Charts legt DJ Serv zur "Ladies Night" im Down Town Club im Breiten Weg 227 am Freitag, 12. Januar, ab 23 Uhr auf. Am Sonnabend ab 23 Uhr legen DJ C-Ro und DJ Toni Winter zu einer "Charts Show" auf.

Factory: Zum "Dark Friday" am 12. Januar ab 23 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2 legt DJ Dark Rebell. Er legt unter anderem 80’s Classics, Synthpop, Folk und Neue Deutsche Todeskunst auf. Geboten wird parallel in der "School of Rock" eine Bandbreite von Metalcore über Ska und Indietunes bis Punkrock. Am Sonnabend, 13. Januar, ab 22 Uhr beginnt der "Craig Mortalis Bday". Auf zwei Floors legen GPF, Craig Mortalis, Dr.Z, Nogge, Extaso, Cheapex, Kannadiss, Harry Pattern, Der Zett, E-Bit, Synthetik, Schottek, Drukkmacher, Asozial, Rango.exe und Fehlfunktion auf.

Prinzzclub: "Spicy" heißt es am Freitag, 12. Januar, ab 23 Uhr mit Curt Powell im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a.

Café Treibgut: Après-Ski-Hits lassen am Sonnabend, 13. Januar, das beheizte XXL-Partyzelt im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 beben. Beginn ist um 19 Uhr.

Viehbörse: "Zurück in die 80er und 90er" lautet der Titel einer Party am 13. Januar 2024 in der Viehbörse in der Straße Zum Handelshof 3. Beginn ist um 20 Uhr.

Idol: Ebenfalls am Sonnabend, 13.1.2024, kann im Idol im Rennebogen 177 getanzt werden. Die Ü-30 Party beginnt um 21 Uhr.

Buttergasse: In der Buttergasse im Alten Markt 13 stehen diesen Sonnabend ab 22 Uhr BenDMA aus Magdeburg und JIFF B aus Leipzig an den Reglern. Sie legen unter dem Titel „One Love Saturday“ auf. Eintritt ab 21.

Insel der Jugend: "Proggy meets Techno" ist die Bassnacht am Sonnabend, 13. Januar, auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 überschrieben. Beginn ist um 23 Uhr.

SC Baracke: Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Party im legendären Magdeburger Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Universität am Universitätsplatz. Geboten wird auch an diesem Abend aktuelle Chartmusik.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock ’n’ Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. Hier legen von Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr. DJs legen dann etwa ab 21 Uhr Musik auf.