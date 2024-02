Tanzen in Magdeburg - das sind die Partys am zweiten Februarwochenende 2024

Magdeburg - Das dritte Wochenende im Februar 2024 in den Magdeburger Clubs gefeiert. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus Clubs zusammengetragen. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Barsol: Stif Mayers gestaltet die "Your Night" am 16.2. ab 21 Uhr im Barsol in der Leiterstraße 1 mit R'n'B. Am Sonnabend spielt Berndt Bechstein Housemusic.

Buttergasse: "Girls Gone Wild" heißt die Nacht am 16.2. ab 22 Uhr in der Buttergasse im Alten Markt 13. ist unsere neue Ladys Night. DJ Dops legt einen bunten Musikmix auf. In der Nacht am 17.2. ab 22 Uhr heißt es "House Lovers" mit DJ Renard.

Boys’n’Beats: Unter dem Titel "Celebrate" wird am 16.2. im Boys'n'Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, ab 23 Uhr gefeiert. Am 17.2. legt ab 23 Uhr DJ Nicki EDM, Mainstream und einen Hauch Techno auf.

Down Town Club: DJ Florence steht am 16.2. ab 23 Uhr zur "Yolo 2010er Party" an den Reglern im Down Town Club im Breiten Weg 227. Halbsteif ist am Sonnabend ab 23 Uhr für die Party "90er/2000er" zuständig.

Prinzzclub: DJ Curt Powell gestaltet den Abend des 16.2. ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a "Spicy" Er spielt Hip-Hop, Bass, Electronica, Afrobeats und Deutschrap. Am 17.2. beginnt um 23 Uhr unter dem Titel „Go Brooklyn“ eine Old School Part mit DJ Big A, DJ Essa und DJ Kay-Luv.

Festung Mark: Am Samstag, 17.2., beginnen in der Festung Mark im Hohepfortewall um 21 Uhr zwei Partys. Zum einen steigt die 80r-Jahre-Party, zum anderen die Ü40-Schlager-Party.

Idol: Eine Ü-30-Party beginnt Sonnabend, 21 Uhr, im Idol. Dieses sitzt im Rennebogen 177.

Ellen Noir: Ein "Super Rave Oldschool" ist für den 17.2. ab 22 Uhr im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof angekündigt. DJ Decline, Deejay Pi und DJ Bacard bringen House, Trance und Techno der 90er und 2000er mit.

Insel der Jugend: "Bei unsere neuen Veranstaltungsreihe ,Randale' bekommt Musik der härteren Gangart ihren Platz bei uns. Den Anfang machen am 16.2. Cor Dex vom Escape Kollektiv und Dicker von Frosta aka Techno Lörrach", heißt es von der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. Beginn ist um 23 Uhr. Zur gleichen Zeit beginnt am Sonnabend eine Indie-Pop-Party mit deutschen Texten und Peinlo Pop Party.

Geheimclub: In der Münchenhofstraße 37 öffnet der Geheimclub zu „Never Stop“ in der Nacht zum Sonntag ab Mitternacht seine Türen. Auf dem einen Floor legen Nicolas Lendkrais, Radio Blackout und Continuous Return auf, auf dem anderen David Dean und Guzman.

SC Baracke: Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Uni am Universitätsplatz.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.