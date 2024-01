Tanzen in Magdeburg - das sind die Partys in Clubs am zweiten Wochenende 2024

Magdeburg - Das erste Wochenende des Jahres in den Magdeburger Clubs gefeiert.

Boys’n’Beats: Ein „Schwestern Karaoke“, moderiert von von Schwester Rosa vom Orden der Schwestern der perpetuellen Indulgenz, beginnt diesen Freitag um 19 Uhr im Boys’n’Beats, dem Club für Schwul und Lesben in der Liebknechtstraße 89, Ab 23.59 Uhr folgt das „Girls Night Out“. In der Einladung heißt es: „Heute stehen die Ladys im Vordergrund“. Für Sonnabend ab 23 Uhr steht „M&M in The Mix“ auf dem Plan.

Barsol: Housemusic spielt Berndt Bechstein diesen Freitag ab 21 Uhr unter dem Titel „Your Night“ im Barsol in der Leiterstraße 1. Am Tag darauf legt Stif Mayers auf. Er hat Afrohouse, Newhouse und elektronische Sounds dabei.

Down Town Club: „Mixed Baby“ ist die Nacht ab Freitag, 23 Uhr, im Down Town Club im Breiten Weg 227 überschrieben. Die „Down-Town Resident DJ's Club Night“ gestalten am Sonnabend ab 23 Uhr DJ Ex und DJ Vendetta.

Ellen Noir: Ein Free Rave unter dem Titel „Stimmen der Nacht“ beginnt diesen Freitag um 22 Uhr im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof. Für die Musik sorgen Tonino, Martinec, Kraft der Sonne, Jortzik und Güldenpfennig sowie Novato.

Prinzzclub: Die Party „Welcome to 06 069 Cho“ beginnt diesen Freitag um 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a. Zu Gast ist Juizzed aus Frankfurt. Zur „Fiesta Latina“ hat DJ Hoff m Sonnabend ab 23 Uhr DJ Hoff mit lateinamerikanische Klänge unter anderem mit Salsa, Merengue und Mambo, Bachata, Reggaeton, Cumbiaton und Latin Pop dabei.

Festung Mark: Eine Eisdisco ist am Sonnabend von 18 bis 22 Uhr in der Festung Mark im Hohepfortewall geplant. Der Eintritt zum Bereich neben der Eisbahn ist dabei frei.

Idol: Eine Ü30-Party hat das Idol im Rennebogen 177 im Angebot. Beginn ist am Sonnabend um 21 Uhr.

Nachdenker: Der Nachdenker öffnet am Sonnabend ab 21 Uhr zum „Dark Denker“ in der Olvenstedter Straße 43 seine Türen. Dark Linse und Schwarzer Hase spielen Gothic und New Wave der 80er und 90er.

Buttergasse: Der „One Love Saturday“ beginnt am Sonnabend um 23 Uhr in der Buttergasse im Alten Markt 13. Die DJs BenDMA aus Magdeburg und JIFF B aus Leipzig legen auf.

Insel der Jugend: „Die Szene hilft“ am Sonnabend ab 23 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. Mit dabei sind Votha108, Foxic_dnb und Jivee mit DnB sowie Djritalino, Anoush.k und Giacca_Nera mit Techno.

MAW: „Drec x Sechs“ ist die Party am Sonnabend ab 23 Uhr i MAW überschrieben. Im Haus 142 a an der Liebknechtstraße 65 bis 91 legen in dieser Nacht 2xni, Noetik, , Bigalke, Patrick Dre und Swarm Intelligence auf.

SC Baracke: Um 23 Uhr beginnt am Sonnabend die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Uni am Universitätsplatz. Geboten wird Chartmusik.

Flowerpower: Im Flowerpower legen DJs Dienstag bis Sonntag auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 täglich ab 19 Uhr. Am Freitag steht vor der Party ein Konzert mit „Wolves of Saturn“ auf dem Plan.

Abgesagt wurde die Party „Generation 2000“ in der Factory.