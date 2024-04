Tanzen in Magdeburg - das sind die Partys am dritten Aprilwochenende 2024 in den Clubs

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Das dritte Aprilwochenende 2024 wird in den Magdeburger Clubs gefeiert. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus Clubs zusammengetragen. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Feuerwache: Brasilianische Forró Partys mit DJ Fabí und DJ UC finden am 19. und 20.4. in der Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 statt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Oli: Allenfalls noch Restkarten sind für den Mädelsabend im Oli in der Olvenstedter Straße 25a am Freitag ab 19 Uhr zu haben.

Hot Alte Bude: Zu "Zehn Jahre Magdeboogie" legen am 19.4. ab 19 Uhr Anne Regler, Vitus Soska, Dante und Matrusch*k im Hot Alte Bude in der Karl-Schmidt-Straße 12 auf.

Barsol: "Vamos fiesta" mit Livemusik mit den "Los Cuban Boys" ist am 19.4. ab 21 Uhr im Barsol in der Leiterstraße 1 angesagt. Balearic House bringt DJ Alex Music am 20.4. mit. Beginn von "House Experience" ist um 21 Uhr.

Ellen Noir: Das "New Talent Event" steht für den 19.4. ab 22 Uhr auf dem Plan im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof. "Locker und flockig" heißt es am 20.4. ab 22 Uhr. Auf dem einen Floor legen Echse vs Togs vs SKG, Fehlfunktion vs Anubis, Röhlix vs Lobra, Deejay Pi, DJ Decline sowie Dicht vs Trypsin auf, auf dem anderen S.Y.T . T vs Fafi, Pitti Pepp, DJ Bacard, Tekkstasy, Xtra vs Basstakt und Tyron.

Down Town Club: Um 23 Uhr beginnt am 19.4. im Down Town Club im Breiten Weg 227 die "Yolo 2010 Party" mit DJ Florence. Für den 20.4. heißt es zur gleichen Zeit "Wir gehen tanzen" - und zwar mit DJ Etage Zwo.

Prinzzclub: DJ Curt Powell gestaltet am 19.4. ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a die Nacht unter dem Titel "Spicy". Mit dabei hat er Hip-Hop, Bass, Electronica und Deutschrap. Am 20.4. steigt ab 23 Uhr die "Students Night". DJ Diaz legt Black, House, Charts, Urban sowie 90's und 2000's auf.

Insel der Jugend: Invaria, Rn86, Lady Lynzki, Ri0D, Nøvae und Simon Phil.ster stehen am 19.4. ab 23 Uhr zu "Brotfabrik x Insel der Jugend" auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 an den Reglern. Am 20.4. wird um 15 Uhr auf dem Außengelände bei "Legalize Crime Vol. 11 remaster" die Saison eröffnet. Daran wirken Schubidoobie, die Yarden Eden Crew sowie Sick Nikk und Raspo mit. Am Abend ab 22 Uhr findet auf dem einen Floor eine Indie-Pop-Party "Wilde Herzen" statt, auf dem anderen ist die "Peinlo Pop Party" angesagt.

Festung Mark: DJ Louie Prima, Gründer des Labels "Electro Swing Revolution", kommt am 20.4. aus Berlin nach Magdeburg. Ab 21 Uhr kann getanzt werden.

Maritim: „Suberg’s ü30 Party Magdeburg“ wird am Sonnabend ab 21 Uhr im Maritim in der Otto-von-Guericke-Straße 87 gefeiert. Gespielt werden Chartbreaker, Clubsounds, Discofox und 80er&90er. Im Vorverkauf sind keine Karten mehr erhältlich.

Buttergasse: "Back to the 80s 90s" ist die Nacht am 20.4. in der Buttergasse im Alten Markt 13 überschrieben. Josy und Magic Marc haben ab 22 Uhr die passende Musik dabei.

Kunstkantine: "Droplegs Bushfire" heißt der Abend des 20.4. ab 22 Uhr in der Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 43. Auf dem einen Floor kann zu Drum und Bass von Silent G, DerDude und weiteren getanzt werden, zu Psytrance von Trust, Madmoisellein schnell, Fraizzor und cv369 auf dem anderen.

Boys’n’Beats: Die Party "Bang Bang" beginnt am 20.4. ab 23 Uhr im Boys'n'Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89. DJ xBrayne legt auf.

Factory: Indiepapst und M Corleone legen am Sonnabend in der Factory in der Sandbreite 2 auf. Angesagt ist hier ab 23 Uhr die "Indie Night".

Idol: Im Idol im Rennebogen 177 ist am 20.4. eine Ü30-Party angesagt. Beginn ist um 21 Uhr.

Geheimclub: In der Nacht zum Sonntag ist im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 eine Nacht unter dem Titel "Never stop" angesagt. Auf dem einen Floor legen Continuous Return, Nicolas Lendkrais und T-Quila auf. Auf dem anderen sorgen Monokel T. und B2B Janter Zakebusch für Stimmung.

SC Baracke: Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Uni am Universitätsplatz.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.