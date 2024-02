Tanzen in Magdeburg - das sind die Partys am fünften Wochenende 2024

Magdeburg - Das vierte Wochenende des Jahres in den Magdeburger Clubs gefeiert.

Buttergasse: Eine „School’s out Party“ für Kinder ab 9 Jahren beginnt diesen Freitag um 16 Uhr in der Buttergasse im Alten Markt 13. Der „One Love Saturday“ beginnt am Sonnabend um 22 Uhr. Die Musik bringen DJs BenDMA und Jiff B mit.

Boys’n’Beats: Diesen Freitag heißt es ab 20 Uhr im Boys’n’Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, „Mama geht Tanzen“. DJ xBrayne heizt am Sonnabend ab 23 Uhr den Partygästen ein.

Barsol: Electronic Music legt Alex Iceman diesen Freitag ab 21 Uhr zur „Your Night“ im Barsol in der Leiterstraße 1 auf. Eine „Saxophon Night live“ mit Jan Sichting ist für Sonnabend ab 23 Uhr geplant.

Ellen Noir: Bei „Locker & Flockig“ wird diesen Freitag ab 22 Uhr im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof Mix aus House zu Techno und Tekk serviert. Auf dem einen Floor legen Sandro Bader, Hazel, DJ Decline, Echse vs Anubis, Togs vs Lartz und Deejay Pi, auf dem anderen DJ Bacard, Insidious, Bero vs Nanoxx und Pitti Pepp auf. „Böse laut“ bietet am Sonnabend ab 22 Uhr Hardtekk und Tekk. Eyecer, Geehee, Benny R., Phiesi & Abzocka, Junkzz, Pitti Pepp, Poision Ivy und Massakker legen auf dem einen, Hochtöner vs Trypsin, Schikzo vs Trypsin, Krause vs Modztekk, Sytt vs Exotikk, Fafi vs Togs, Daxxter vs Skg und Traytekk vs Korgz auf dem anderen auf.

Down Town Club: Um 23 Uhr beginnt diesen Freitag im Down Town Club im Breiten Weg 227 der „Friday Drip“ mit Blackmusic, 808 und Deutschrap von DJ Coop. Am Sonnabend ab 23 Uhr legt DJ Vendetta zur Party „90er/2000er“ auf.

Prinzzclub: „Splash“ mit DJ Ron beginnt diesen Freitag um 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a. DJ Big A legt bei „Wyld“ am Sonnabend ab 23 Uhr auf.

Festung Mark: Eine Eisdisko findet am Sonnabend von 18 bis 22 Uhr in der Festung Mark statt. Diese befindet sich im Hohepfortewall.

Theater in der Grünen Zitadelle: Ein Line-Dance-Tanzabend beginnt am Sonnabend um 19 Uhr. Veranstaltungsort ist das Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a.

Feuerwache: In der Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 legt DJ Wassi zum „Schwoof“ auf. Die Party beginnt am Sonnabend um 21 Uhr. Geboten wird ein bunter Mix aus 80er, 90ern, Evergreens und Hip-Hop-Classics.

Idol: Eine Ü-30-Party beginnt Sonnabend, 21 Uhr, im Idol. Dieses sitzt im Rennebogen 177.

Factory: Die „MoreCore Party“ beginnt am Sonnabend um 23 Uhr in der Sandbreite 2 in der Factory.

Kunstkantine: „The Bumms“ heißt es am Sonnabend ab 23 Uhr in der Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 43. Mit dabei sind unter anderem Johannes Albert, Renard und Jessica Lindner

Insel der Jugend: Zum „Queer Island“ wird die Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 am Sonnabend ab 23 Uhr. Es gibt Musik auf zwei Floors, einen Darkroom und eine Chillout-Area.

Geheimclub: In der Münchenhofstraße 37 öffnet der Geheimclub nach mehr als einen Monat in der Nacht zum Sonntag wieder seine Türen. Bei „Never Stop“ legen ab Mitternacht auf dem einen Floor C.C.Fierce, Mara Menace und Maris Shilton, auf dem andren Monokel T. und JJ3 auf.

SC Baracke: Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Uni am Universitätsplatz.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.