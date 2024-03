Tanzen in Magdeburg - das sind die Partys am ersten Wochenende des Frühlings 2024 in den Clubs

Magdeburg - Das fünfte Wochenende im März 2024 wird in den Magdeburger Clubs gefeiert. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus Clubs zusammengetragen. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Barsol: Manuel Richter ist am 22.3. ab 21 Uhr im Barsol in der Leiterstraße 1 zu Gast. Tags darauf ab 21 Uhr gibt es R'n'B mit Stif Mayer in "Your Night".

Ellen Noir: Einen bunten Mix aus House zu Techno und Tekk bieten im das Ellen Noir im Buckau Bahnhof am 22.3. ab 22 Uhr bei "Locker und flockig" Cycle, Haimkind, Deejay Pi und Barcard, Sandro Bader, DJ Decline sowie Höhni vs Sparkyf. "Medusa - Proggy Tekk" ist eine neue Veranstaltungs-Serie, die am 23.3. um 22 Uhr beginnt. Tekk und Hardtekk legen auf dem einen Floor Extaso, Parkinzon und Siillaa, Hetzer, Sylas, Der Verflixte, Brissy, Dampfer und Tekknoclown auf. Proggy, Psy und Goa gibt es auf dem anderen Floor von Till Heisenberg, Haimi und Marty Schrauber.

Boys’n’Beats: Zum "Newcomer Friday" am 22. März ab 23 Uhr im Boys'n'Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, legt DJane Johanna die Musik auf. Am 23. März ab 23 Uhr sorgt DJ HNS für die Musik.

Down Town Club: Um 23 Uhr beginnt am 22.3. im Down Town Club im Breiten Weg 227 die Party "Mixed Baby" mit DJ Senhore Hemp. "Down Town eskaliert" lautet der Titel für die Nacht am Sonnabend ab 23 Uhr mit DJ Ex.

Insel der Jugend: Die D’n’B-Edition der Reihe Randale gestalten am 22.3. ab 23 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 Interkonekt, Rasch und Minos. Indie Pop und 80s Pop, NDW, Disco und Postpunk werden am 23.3. ab 23 Uhr bei "King Kong Kicks Indie Pop Party" auf zwei Floors gespielt.

Prinzzclub: DJ D3!C gestaltet am 22.3. ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a die Nacht unter dem Titel "Spicy". Am 23.3. sind Latin, Bachata, Reggaeton, Salsa, Afrobeats und Merengue mit DJ Hoff bei "Deseo - Latin Saturday" ab 23 Uhr angesagt.

Volksbad Buckau: "fem | tanz | bar" ist eine Party "for all female People & Flinta*-Personen" überschrieben, die am 23.3. im Volksbad Buckau gefeiert wird. Beginn ist um 20 Uhr in der Karl-Schmidt-Straße 56. Die Musik legt MeDJ auf.

Idol: Eine Ü-30-Party steht auf dem Programm im Idol im Rennebogen 177. Beginn ist am Sonnabend, 23. März, um 21 Uhr.

Feuerwache: Schwoof mit DJ Wassi steht am 23.3. für die Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße auf dem Programm. Ab 21 Uhr spielt dort die Musik.

Buttergasse: Der "One Love Saturday" wird am 23.3. ab 22 Uhr mit Mützang und Paul Powerz gefeiert. Partylocation ist die Buttergasse im Alten Mart 13. Für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre steigt bereits am 22.3. eine "School's out Party".

Factory: Schwarzlicht-Strahler erwecken Neonfarben am 23.3. bei "Magdeburg leuchtet" zum Leben. Beginn ist um 22 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2.

Geheimclub: In der Nacht zum Sonntag heißt es ab Mitternacht im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 "Verdorben". Auf dem einen Floor stehen Pernox, Echoes of October, Sanguinica und PernEchoes of Sanguinica an den Reglern, auf dem anderen sorgt Monokel T für Stimmung.

SC Baracke: Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Uni am Universitätsplatz.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.