Tanzen in Magdeburg - das sind die Partys am letzten Februarwochenende 2024

Magdeburg - Das letzte Wochenende im Februar 2024 in den Magdeburger Clubs gefeiert. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus Clubs zusammengetragen. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Barsol: Balearic House von DJ Alex erklingt in "Your Night" am 23.2. ab 21 Uhr im Barsol in der Leiterstraße 1. Am Sonnabend ab 21 Uhr sorgt dann "Loky" für die Musik.

Ellen Noir: "Locker und flockig" wird das Wochenende im Ellen Noir im Bahnhof Buckau begangen. Am Freitag legen ab 22 Uhr Cheapex, Krause vs Trypsin, DJ Decline, Icaruzz vs Der Verknickte, Schickzo, M.S.T, Deejay Pi, Hazel, 5xd, Togs vs Dicht sowie Tekk Baron auf. Am Samstag ab 22 Uhr sorgen Echse, Babbax, Technomaus, Pitti Pepp, DJ Decline, Fehlfunktion vs Redmann, Helltekk vs Ketox, Sandro Bader, Noah Wendt und Abfakker für die Musik. Der Eintritt ist sowohl am Freitag als auch am Sonnabend bis 0 Uhr frei.

Boys’n’Beats: Unter dem Titel "Havana Club Night" wird am 23.2. im Boys'n'Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, ab 23 Uhr gefeiert. Am 24.2. legt ab 23 Uhr heißt es "Paillette oder was?" mit dem DJ Paul Paillette und den besten Hits der letzten Jahrzehnte und dem Neuesten, was die Charts zu bieten haben.

Down Town Club: Zur "Resident DJ's Club Night" im Down Town steuern DJ Ex und DJ Vendetta die Musik bei. Die Party im Breiten Weg 227 beginnt um 23 Uhr. Die "Down-Town Hausparty" mit DJane Kim Noble und DJ Vendetta steht für den 24.2. ab 23 Uhr im Veranstaltungskalender.

Prinzzclub: Hip-Hop, Afrobeats. Amapiano, Latin und Deutschrap hat DJ Abuze am 23.2. ab 23 Uhr für "Savage" im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a dabei. Eine Fista Latina mit DJ Hoff ist für den 24.2. ab 23 Uhr geplant.

Café Treibgut: Im beheizten Partyzelt des Cafés Treibgut wird am Sonnabend eine Après-Ski-Party gefeiert. Los geht's in der Werner-Heisenbergstraße 45 um 19 Uhr.

Buttergasse: Der "One Love Saturday" steht für den 24.2. im Kalender der Buttergasse im Alten Markt 13. Für die Musik sorgt ab 22 Uhr DJ Le Tompe.

Festung Mark: Eisdisco ist für den 24.2. in der Festung Mark von 18 bis 22 Uhr angesagt. Der Hof ist frei zugänglich, Eintritt kostet die Nutzung der Eisbahn.

Insel der Jugend: Auf der Insel der Jugend bricht am 24.2. eine "Rebellion in den Katakomben" aus. Lydia M, Anija und Je Saré haben dazu die Musik.

Geheimclub: In der Münchenhofstraße 37 öffnet der Geheimclub zu „Never Stop“ in der Nacht zum Sonntag ab Mitternacht seine Türen. Auf dem einen Floor legen IDU Berg, Morgenstern und Larook, auf dem anderen Alter Schwede die Musik auf.

SC Baracke: Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Uni am Universitätsplatz.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.