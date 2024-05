Tanzen in Magdeburg - das sind die Partys am dritten Maiwochenende 2024 in den Clubs

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Das vierte Maiwochenende 2024 wird in den Magdeburger Clubs gefeiert. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus Clubs zusammengetragen. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Montego Beachclub: Afro House, Afro Deep und Amapiano werden am Freitag ab 19 Uhr beim "Africandise" im Montego Beachclub unweit des Heinrich-Heine-Platzes geboten. DJ Paul Paillette, DJ Me Unique und DJ Nicki sind am Sonnabend bei "Boys'n'Beach" als Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Boys'n'Beats zu Gast. Und am Sonntag beginnt um 11 Uhr das Weekend Recap.

Buttergasse: Livemusik mit Ventrura Fox gibt es am 24.5. in der Buttergasse im Alten Markt 13. Ein "Freaky Saturday" steht Tags darauf mit Magic Marc und Josy ab 22 Uhr auf dem Programm.

Kiste: Am Freitag, den 24.5.2024 öffnet die Kiste ab 22 Uhr. Auf dem Programm steht auf dem Campus an der Leipziger Straße 44 im Haus 31a die „HuyParty x MoMentum“ mit Sven Tasnadi, Beatamines, Max Thomsen und Götzer.

Ellen Noir: "Locker und flockig" bietet am Sonnabend ab 22 Uhr im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof einen Mix aus House zu

Techno und Tekk. Für die Musik sorgen SKG vs. Togs vs. Echse, Poison Ivy, 5XD vs. LEFXNN, Deejay Pi vs. DJ Bacard, Sandro Bader und DJ Decline

Boys’n’Beats: Clepto debütiert zum "Nwcomer Friday" mit einer Mischung aus Drum’n’Bass, Basshouse und Techno am 24. Mai um 23 Uhr im Boys'n'Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89.

Down Town Club: Für Freitag, 23 Uhr steht die Party "Mixed Baby" mit DJ Senhore Hemp auf dem Plan im Down Town Club im Breiten Weg 227. Ab 23 Uhr legt am 25.5. DJ Vendetta auf. Der Abend ist mit "All in the Mix" überschrieben.

Insel der Jugend: Auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 wird am 24. und 25.5. ab 18 Uhr unter dem Titel "Schiff ahoi" die Open-Air-Saison eröffnet.

Prinzzclub: "Savage" ist die Nacht am 24.5. ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a überschrieben. DJ Abutze legt Hip-Hop, Afrobeats, Amapiano, Electro und Deutschrap auf. Latin Vibes erklingen mit DJ Hoff am 25.5. ab 23 Uhr.

Idol: Eine Ü30-Party steigt am Sonnabend im Idol im Rennebogen 177. Los geht's um 21 Uhr.

Geheimclub: Im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 heißt es am Sonnabend ab 16 Uhr "Never Stop to Shop 2.0". Neben den Anbietern an den Ständen wirken Marcel Lentges, Elherb & Bretto, Adequat, _blue T913, DJ Tempolimit, Tonmacher, Larook, Escape B2B Trust, Escape Benjo, Carlaidoskop, Lina, Archivollie und Noëtik mit.

Café Treibgut: "Café Treibgut meets Prinzzclub" heißt es mit Alex Martura am Pfingstsonntag im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45. Die Party beginnt um 19 Uhr.

Festung Mark: In der Festung Mark im Hohepfortewall beginnt am Pfingstsonntag um 21 Uhr die 80er Jahre Party. Auf dem einen Floor gibt es Pop, auf einem anderen New Wave und auf dem dritten Schlager.

SC Baracke: Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Uni am Universitätsplatz.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.