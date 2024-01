Tanzen in Magdeburg - das sind die Partys in 13 Clubs am vierten Wochenende 2024

Magdeburg - Das vierte Wochenende des Jahres in den Magdeburger Clubs gefeiert. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus Clubs zusammengetragen. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Ellen Noir: Zwei Tage wird jeweils ab 22 Uhr im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof das sechsjährige Bestehen des Clubs gefeiert. Diesen Freitag gratulieren dabei mit ihren Sets auf dem einen Floor Morbid, Calypso, Fabitekk, Luzzifer, Togs, Tekk Baron und Klangkasper, auf dem anderen Floor Hannibal, Jesus 2.0, Antagonist, Icaruzz, Der Verknickte, Kiefa und Krause. Am Sonnabend sind auf dem einen Floor Estasia, Eycer, Cheapex, Kannadiss, Skg, Trypsin und Pitti Pepp, auf dem anderen Echse, Chucky, E-Bit, Schotekk, Synthetik, Setrixx, Rango.exe und Anubis mit von der Partie.

Kiste: „More Pfeffi, less Stressi“ lautet das Motto der Semesterabschlussparty im Studentenclub Kiste im Haus 31a auf dem Campus in der Leipziger Straße 44 diesen Freitag ab 22 Uhr. Mit dabei sind DJ Delkic sowie Tim und die Magdeburg Cowboys.

Boys’n’Beats: Diesen Freitag bricht um 23 Uhr über dem Boys’n’Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, die „Havana Club Night“ an. Die „Sternstunden“ mit Stella deStroy an Sonnabend um 23 Uhr. Es gibt ein buntes Programm von Rock und Pop über R’n’B und Blackmusic bis hin zu Alternativ.

Down Town Club: Im Down Town Club im Breiten Weg 227 beginnt diesen Freitag um 23 Uhr die „Yolo 2010er Party“ mit DJ Florence. Eine Down-Town Hausparty mit DJane Kim Noble und DJ Vendetta steht für Sonnabend auf dem Programm.

Prinzzclub: „Wyld“ mit DJ Essa beginnt diesen Freitag um 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a. Zu „Lick my Disco“ hat Diaz am Sonnabend ab 23 Uhr House, DiscoHouse, Charts, All Times Favs und Classics mit.

Flowerpower: Im legen Dienstag bis Sonntag DJs ab 21 Uhr auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 ab 19 Uhr.

Festung Mark: Eisdisco ist in der Festung Mark im Hohepfortewall am Sonnabend von 18 bis 22 Uhr angesagt. Ab 20 Uhr gibt es im Stübchen Salsa. Und ein „Ü25 Clubbing“ mit DJ Manuel Baccano und Sebastian Schikor beginnt um 21 Uhr.

Barsol: „La Gran Fiesta“ wird am Sonnabend im Barsol in der Leiterstraße 1 gefeiert. DJ Hoff legt ab 21 Uhr Reggaeton, Merengue, Salsa und Bachata auf.

Factory: Zur „Mega 90’s Party“ kommen Mütze Katze und Captain Jack diesen Sonnabend in die Factory. Los geht’s in der Sandbreite 2 um 21 Uhr.

Idol: Eine Ü30-Party hat das Idol im Rennebogen 177 im Angebot. Beginn ist am Sonnabend um 21 Uhr.

Buttergasse: Die „One Love Night“ graut am Sonnabend ab 22 Uhr über der Magdeburger Innenstadt: Die Party mit den DJs BenDMA aus Magdeburg und JIFF B aus Leipzig findet in der Buttergasse im Alten Markt 13 statt.

Insel der Jugend: „Hip Hop Hooray“ heißt es diesen Sonnabend ab 23 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 mit DJ Taip. Bereits ab 19 Uhr gibt an diesem Abend Pulsmacher ein Konzert.

SC Baracke: Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Uni am Universitätsplatz.