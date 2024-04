Tanzen in Magdeburg - das sind die Partys am letzten Aprilwochenende 2024 in den Clubs

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Das letzten Aprilwochenende 2024 wird in den Magdeburger Clubs gefeiert. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus Clubs zusammengetragen. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Buttergasse: Am 26.4. beginnt um 20.30 Uhr ein Konzert mit der Danny Priebe Band in der Buttergasse im Alten Markt 13. Im Anschluss legt der Resident DJ Musik zum Tanzen auf. Der "One Love Saturday" beginnt mit Jiff B am 27.4. um 22 Uhr.

Barsol: "Drinks & Beats" sind am 26.4. ab 21 Uhr im Barsol in der Leiterstraße 1 angesagt. DJ DNS bringt dazu Reggaeton, R'n'B und House mit. "Gewagt & Maßgeschneidert" ist zur "Your Night" am 27.4. ab 21 Uhr mit von der Partie.

Nachdenker: "Ein Kessel Buntes" steht für den 26.4. ab 21 Uhr auf dem Programm des Nachdenkers in der Olvenstedter Straße 43. DJ Bugs schnürt dazu ein musikalisches Überraschungspaket.

Boys’n’Beats: Die Party zum "Newcomer Friday" beginnt am 26.4. ab 23 Uhr im Boys'n'Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89. Julien-B und Yannik legen Drum n Bass, Basshouse und Dance auf. "Oh My Gosch - Miss Brenda Conda is cumming!" heißt es am 27.4. ab 23 Uhr.

Down Town Club: Um 23 Uhr beginnt am 26.4. im Down Town Club im Breiten Weg 227 die große Singleparty "Tinderella". DJ Serv legt die Musik auf. Mainstream mit DJane Kim Noble und DJ Nicki ist am 27.4. ab 23 Uhr in der "Magic Night" angesagt.

Insel der Jugend: "Endstation #2" erreicht die Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 am 26.4. um 23 Uhr. Techno legen auf dem ersten Floor Ninette, Bela Bertram, DSTN, Feminin und GWLT auf. Drum and Bass spielen Ace, Calvin Burkardt, Minaar und Boche and Beckser auf dem zweiten Floor. Trance ist auf dem dritten Floor mit Spielkamerad, DJ Keyframe und Jefferson angesagt. Am Sonnabend folgt ab 23 Uhr "Heikel Takeover 2". An den Reglern stehen Notmytype, FabrixXx & d.neub, CRS b2b Red Sunday,

Benjamin Wolligandt, Barley, Mané, Bagpack, Nickyrella, NMRSTT und Vero.

Ellen Noir: "Noir 90" mit den dunklen 90ern bietet das Ellen Noir im Buckauer Bahnhof Sonnabend. Auf dem einen Floor gibt es Hardtechno und Schranz mit Marco Remus, RO vs Kriek, Tanith, Zybrìxx und Herr Macht live. Auf dem anderen Floor stehen Techno und Hardtechno auf dem Programm mit den Acts Psycho Devils, Sebastian Recklebe, Beat Stroganow, Sandro Bader und DJ Decline. Beginn ist um 22 Uhr.

Prinzzclub: Hip-Hop, Black, Deutschrap und Futurebass erklingen bei "Wyld" am 26.4. ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a mit DJ Evolution. Latin Beats, gepaart mit Hip Hop und Afro Beats, bringt DJ Hoff am 27.4. ab 23 Uhr zur "Latin Vibes" mit.

Caf´é Treibgut: Die "90er Eurodance-Party" beginnt am 27.4. im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 um 19 Uhr im beheizten XXL-Festzelt. Geboten wird ein Retro-House-Mix, 90er und 2000er.

Factory: "Ich fühl mich Disco" heißt eine neue Schlagerparty, die am Sonnabend in der Factory in der Sandbreite 2 Premiere hat. Beginn ist um 23 Uhr.

Kunstkantine: Die "Yum Session" steht in der Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 42 am 27.4. ab 22 Uhr auf dem Plan. Es legen Skorh, Lorenz Kraach B2B Tommes und Flek auf.

Geheimclub: In der Nacht zum Sonntag ist im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 eine Nacht unter dem Titel "Never stop" angesagt. Auf dem einen Floor spielen Halbtrocken, B2B Qi.Na, DJ Dekaden, B2B Younes Jamil, Konz und Pernox auf dem anderen Red Lato und B2B Raban.

SC Baracke: Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Uni am Universitätsplatz.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.