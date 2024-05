Tanzen in Magdeburg - das sind die Partys am ersten Juniwochenende 2024 in den Clubs

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Das erste Juniwochenende 2024 wird in den Magdeburger Clubs gefeiert. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus Clubs zusammengetragen. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Strandbar: Ein "Weekend Warmup" bietet die Strandbar am Petriförder am 31.5. Die Party läuft von 18 bis 22 Uhr.

Montego Beachclub: Afro House, Afro Deep und Amapiano werden am Freitag ab 19 Uhr beim "Africandise" im Montego Beachclub unweit des Heinrich-Heine-Platzes geboten. Am Samstag sind die "House Lovers" ab der Reihe. Und am Sonntag beginnt um 11 Uhr das Weekend Recap.

Buttergasse: Tiefundton gastiert am 31.5. in der Buttergasse im Alten Markt 13. Ein "One Love Saturday" steht Tags darauf mit Felistic ab 23 Uhr auf dem Programm.

Boys’n’Beats: DJ Mousetache holt im Boys'n'Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, am 31.5. ab 23 Uhr, die Technoplatten raus. Die Party läuft unter dem Titel "Technoooo, Baby". Stella deStroy hat am 1. Juni ab 23 Uhr "Sternstunden" mit Rock, R'n'B, Blackmusic und Alternativ.

Down Town Club: Für Freitag, 23 Uhr steht die XXL Neon-Party "Beats and Colours" mit EDM, Black und R'n'B von DJ Buhold an den Turntables auf dem Plan im Down Town Club im Breiten Weg 227. Ab 23 Uhr legt am Samstag DJ Vendetta auf. Der Abend ist mit "All in the Mix" überschrieben.

Insel der Jugend: Auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 wird am 1. Juni ein "TIHT-Kollektivnacht" gefeiert.

Idol: Eine Ü30-Party steigt am Sonnabend im Idol im Rennebogen 177. Los geht's um 21 Uhr.

Nachdenker: Roots, Dub und Steppas werden von Sista I-Flow und Irie Bird am 1. Juni im Nachdenker in der Olvenstedter Straße 43b geboten. Beginn ist um 21 Uhr.

MAW: "Maschinen in Bewegung" ist die Party am 1. Juni ab 23 Uhr im MAW in der Liebknechtstraße 65-91, Haus 142a, überschrieben. Mit dabei sind CRS, DJ Henk, DJ Ritalino, Lucinee, Ostbam, Red Sunday, RuppiDieKatz, Senta Julien und trashabelle.

SC Baracke: Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Uni am Universitätsplatz.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.

Datsche: Am Sonntag ist ab 14 Uhr Sonntagsbumms in der Datsche angesagt. Diese befindet sich in der Karl-Schmidt-Straße 43.

Ausverkauft ist "Mama geht tanzen" am 31.5. in der Festung Mark.