Tanzen in Magdeburg - das sind die Partys am ersten Aprilwochenende 2024 in den Clubs

Magdeburg - Das erste Aprilwochenende 2023 wird in den Magdeburger Clubs gefeiert. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus Clubs zusammengetragen. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Feuerwache: Lilia Keller sorgt mit ihrem NeoLonga-Repertoire von Tango Nuevo bis zu den Electro- und Non Tangos für Stimmung in der Feuerwache. Termin ist am 5.4. ab 19 Uhr.

Barsol: DJ Stif Meyer legt am 5.4. ab 21 Uhr beim "Afro X-Press" im Barsol in der Leiterstraße 1 auf. Eine 80er/90er Party mit Josy beginnt am 6.4. um 21 Uhr.

Down Town Club: Um 23 Uhr beginnt am 5.4. im Down Town Club im Breiten Weg 227 "Friday Drip". DJ Coop hat dazu Blackmusic, 808 und Deutschrap dabei. DJ Vendetta und N3xt_Le7el legen am 6.4. ab 23 Uhr in der Down-Town Resident DJ's Club Night auf.

Boys’n’Beats: "Celebrate" heißt es am Freitag ab 23 Uhr im Boys'n'Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89. EDM, Mainstream und ein Hauch Techno legt DJ Nicki am 6.4. ab 23 Uhr auf.

Insel der Jugend: Auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 beginnt am 5.4. um 23 Uhr "Randale". Der aus Ton, A7 und Gerw legen Techno auf. Musik mit "3000Grad" sind für den 6.4. ab 23 Uhr angesagt. An den Reglern stehen Green Lake Project, Judith van Waterkant, René Bourgeois und Pophop.

Prinzzclub: DJ Sicstyle gestaltet am 5.4. ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a die Nacht unter dem Titel "Wyld". Am 6.4. steht der Abend mit Alex Martura unter der Überschrift "Lick my Disco".

Viehbörse: "Zurück in die 2000er" ist die Nacht am 6.4. ab 20 Uhr in der Viehbörse überschrieben. Diese befindet sich in der Straße Zum Handelshof 3.

Amo: Die "Ü30 Party XXL" beginnt am 6.4. um 21 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27. Auf der Hauptbühne sorgen Tänzchentee mit Livemusik und Radio Brocken DJ Toni für Stimmung. Außerdem gibt es einen Floor für Black und House sowie eine Cocktaillounge.

Idol: Auch im Idol im Rennebogen 177 ist am 6.4. eine Ü30-Party angesagt. Beginn ist um 21 Uhr.

Buttergasse: "One Love Saturday" ist am 6.4. mit Felistic in der Buttergasse im Alten Markt 13 angesagt. Beginn ist um 22 Uhr.

Kunstkantine: "The Bumms" ist am 6.4. in der Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 42 angesagt. Ab 22 Uhr legen Super Flu und Sven Weisemann auf.

Factory: Die "MoreCore Party Magdeburg" wird am 6.4. ab 23 Uhr auf zwei Floors in der Factory in der Sandbreite 2 gefeiert. Auf dem einen werden Core, Nu-Metal, Pop-Punk und Alternative gespielt, auf dem anderen Hardcore, Metalcore, Metal und More Core.

Geheimclub: In der Nacht zum Sonntag ist im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 eine Nacht unter dem Titel "Never stop" angesagt. Auf dem einen Floor spielen ab Mitternacht Schallbrecht,

Rill und DJ BTM, auf dem anderen Marcel Lentges sowie Too Rough 4 Radio.

SC Baracke: Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Uni am Universitätsplatz.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.

Abgesagt wurde der "Venezianische Maskenball" im Ellen Noir.