Tanzen in Magdeburg - das sind die Partys am zweiten Februarwochenende 2024

Magdeburg - Das vierte Wochenende des Jahres in den Magdeburger Clubs gefeiert.

Barsol: Stif Mayers legt am 9.2. ab 21 Uhr zur „Your Night“ im Barsol in der Leiterstraße 1 auf. Er bietet einen Mix Afrohouse, Newhouse und elektronischen Einflüssen. Die Glamorous Ladies Night gestaltet DJ Toni Winter am Tag darauf ab 21 Uhr gemeinsam mit Axel Dedering.

Buttergasse: Im Alten Markt 13 in der "Buttergasse" steht am Freitag, 9.2., ab 22 Uhr die Party "From Albania with Love with DJ GIMI-O" auf dem Programm. Die DJs BenDMA aus Magdeburg und JIFF B aus Leipzig legen am Sonnabend ab 22 Uhr auf.

Factory: Eine Childhoodnites - Disney/Nick Party ist für Freitag ab 22 Uhr in der Factory Magdeburg in der Sandbreite 2 angesagt. Am Tag darauf beginnt um 23 Uhr eine Nacht unter dem Titel "Komplett krank".

Ellen Noir: Der "Undergound Rave 22" ist für diesen Freitag ab 22 Uhr im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof mit Tekk und Hardtekk geplant. Auf dem einen Floor legen Luzzifer, Fabitekk, Tekkschuster, Kwis & Rüschex, Echse, Pitti Pepp und Tekkthieler, auf dem anderen CZ Kind, Bassbilanz, SKG, Togs, Schikzo, Fehlfunktion, Abfakker und Creapy auf.

Boys’n’Beats: DJ Luca MahoNe legt zum "Newcomer Friday" ab 23 Uhr im Boys’n’Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, House, Bass House und Pop auf. DJ Holger Pink hat am Sonnabend ab 23 Uhr einen bunten Mix aus Karneval und 80er/90er für "Hellau & Alaaaaaaaaaf!meets" dabei.

Down Town Club: Um 23 Uhr beginnt diesen Freitag im Down Town Club im Breiten Weg 227 die "Tinderella Große Singleparty" mit DJ Serv. Die "Ballon Party" gestaltet DJ Etage Zwo am Sonnabend ab 23 Uhr.

Prinzzclub: DJ Big A legt bei „Wyld“ am Sonnabend ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a auf. Getanzt werden kann zu Hip Hop, Black, Deutschrap und Futurebass. Black, House, Charts, Urban & 90's & 2000ies sind mit DJ Alex Martura am Sonnabend ab 23 Uhr angesagt.

Idol: Eine Faschingsparty beginnt Sonnabend, 21 Uhr, im Idol. Dieses sitzt im Rennebogen 177.

Café Treibgut: Im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 ist am Sonnabend ab 19 Uhr das beheizte XXL-Partyzelt geöffnet. Angesagt ist eine Faschingsparty.

Insel der Jugend: Die „TIHT-Kollektivnacht" findet am Sonnabend auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 statt. Gespielt werden Techno, Trance, Hardtechno.

Geheimclub: In der Münchenhofstraße 37 öffnet der Geheimclub zu „Never Stop“ in der Nacht zum Sonntag ab Mitternacht seine Türen. Auf dem einen Floor stehen Raban, Josephine Voigt, Pernox und B2B Piater, auf dem andern Janter Zakebusch an den Reglern.

SC Baracke: Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Uni am Universitätsplatz.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.