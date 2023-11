Eine neue Nutzung für McDonald's in der Magdeburger City, Kabarett, Theater und mehr stehen am 30. November 2023 auf dem Programm in Magdeburg. Diese und weitere Ideen hat die Volksstimme aus dem Veranstaltungskalender zusammengestellt.

Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 30. November 2023, ein breites Programm: Comedy, Theater, Kunst, Literatur einen Ausflug und Kabarett hat die Volksstimme auf dieser Seite aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen. Zu den Tipps für Mittwoch, den 30. November 2023, geht es hier.

Ausverkauft ist die Vorstellungen von Sybille Bullatschek im Theater in der Grünen Zitadelle. Nur noch Restkarten gibt es für "An Mut sparet nicht noch Mühe" in der Magdeburger Zwickmühle. Gestrichen wurden alle Vorstellungen von "Olvenstedt probiert's" in der Feuerwache.

„Niemand mag Klugscheißer“ im Magdeburger "... nach Hengstmanns"

Im Kabarett „…nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 steht am Donnerstag um 19.30 Uhr das Soloprogramm „Niemand mag Klugscheißer“ mit Sebastian Hengstmann auf dem Programm. Vorstellungen sind auch am 27. Januar und am 2. und 15. Februar um 19.30 Uhr. Eine Vorstellung beginnt zudem am 9. Dezember um 15 Uhr

Die Ankündigung zum dritten Soloprogramm von Sebastian Hengstmann besagt: „Was klug ist, weiß ja keiner erschöpfend. Aber Sebastian Hengstmann hätte da Vorschläge. Und die bringt er alle mit. Egal ob es um Politik, Politiker oder politische Themen geht.“ Hengstmann springe wie in seinen vorherigen Programmen virtuos und mit messerscharfer Analyse durch die Themen.

"Männerschnupfen" im Youngstars in Magdeburg-Sudenburg

Warum empfinden Männer stärkere Beschwerden als Frauen, wenn sie krank sind? Dieser Thematik widmen sich das Stück "Männerschnupfen" diesen Donnerstag um 20 Uhr im Musical MY Youngstars in der Halberstädter Straße 189.

Das Stück, basierend auf dem Buch von Peter Buchenau, beleuchtet das scheinbare Unverständnis zwischen Mann und Frau. Es präsentiert nicht nur äußerst unterhaltsame Szenen, sondern auch informative Abschnitte mit geistreichen und mitunter doppeldeutigen Dialogen, die feine Nuancen betonen und sowohl das anspruchsvolle Publikum amüsieren als auch zum Nachdenken anregen.

„Das Gespenst von Magdebu-huuu“ im Magdeburger Opernhaus

Das Weihnachtsmärchen des Theaters Magdeburg steht in diesem Jahr unter dem Titel „Das Gespenst von Magdebu-huuu“. Es hatte diesen Dienstag Premiere im Opernhaus.

In dem Stück, das in Magdeburg spielt und das von Bastian Lomsché geschrieben wurde, geht es um ein Gespenst, das sich auf der alten Burg Gronenborch langweilt. Es sehnt sich nach Spaß und Abenteuern. Durch einen Zufall landet es aber mitten in der Stadt und spukt fröhlich umher, was zu tumultartigen Reaktionen führt. Bürgermeister Gockler, der an Gespenster nicht glaubt, plant die Umwandlung von Schloss Gronenborch in ein Luxus-Hotel. Um Ruhe zu schaffen, engagiert er die gefürchtete Geisterjägerin Dottoressa von Eisebein.

Auch interessant: Im Gespräch mit Regisseur Bastian Lomsché

In dieser Woche wird das Stück noch bis Freitag jeweils um 9 und um 11 Uhr und am Sonnabend um 10 Uhr gezeigt. Bis zum 6. Januar stehen 22 weitere Vorstellungen auf dem Spielplan. Eintrittskarten gibt es an der Theaterkasse, aber auch in den Volksstimme-Servicepunkten und online bei Biberticket, und unter der Tickethotline 0391/5999700. Ein Teil der Aufführungen wird mit englischen und ukrainischen Übertiteln angeboten.

"Auferstanden aus Ruinen" im früheren "Stadt Prag" in Magdeburg

"Auferstanden aus Ruinen" heißt eine neue Ausstellung im früheren "Stadt Prag" und späteren McDonalds's im Breiten Weg 20. Die Eröffnung beginnt am Donnerstag um 14 Uhr.

Lesen Sie mehr: McDonald's in Magdeburg: Das zieht (vorerst) in die alte Filiale ein

In Zusammenarbeit mit dem Kultur- und Heimatverein hat die Wohnungsbaugesellschaft Wobau Magdeburg als Eigentümer der Immobilie die Fotoausstellung organisiert. Sie soll Stadtansichten aus den 1960er Jahren mit Aufnahmen aus der Gegenwart gegenüberstellen.

Lesung mit Harald Martenstein im Magdeburger Oli

Harald Martenstein ist diesen Donnerstag ab 20 Uhr zu einer Lesung im Oli in der Olvenstedter Straße 25a zu Gast. Er schreibt gern skurrile Weihnachtsgeschichten. Aus diesen trägt er an dem Abend vor.

Martenstein ist Journalist, Schriftsteller und Kolumnist. 2004 erhielt er den Egon-Erwin-Kisch-Preis für einen Text über die Erb- und Führungsstreitigkeiten im Frankfurter Suhrkamp Verlag. Dieser Text wurde durch die fehlende Kooperationsbereitschaft der Verlagschefin auch zu einer Reportage über investigativen Kulturjournalismus. Seit Herbst 2007 hat Harald Martenstein auf radioeins eine eigene Radiokolumne.

"Augenblick" in der Flurgalerie im Magdeburger Haus der Heiberufe

In der Flurgalerie Eisenbart hat eine neue Ausstellung eröffnet. Unter dem Titel „Augenblicke“ werden Werke von Elke Schefter und Otto Schmidt präsentiert. Beide sind seit vielen Jahren in verschiedenen Malgruppen aktiv. Während Schmidt vorzugsweise abstrakte und dekorative Motive in Acryl malt, ist Schefter mit verschiedenen Techniken unterwegs.

Mit Themen aus Magdeburg, floralen Motiven und Grafiken, wie es in einer Mittelung heißt. Die gemeinsame Schau der Künstler ist bis 25. Januar 2024 im Haus der Heilberufe, Doctor-Eisenbart-Ring 2, zu sehen.

Die von der Kassenärztlichen Vereinigung, der Ärztekammer, der Apothekerkammer, dem Landesapothekerverband und der Apotheker- und Ärztebank betriebene Einrichtung hat Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und an Wochenenden von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Auf den Spuren von Bruno Taut in Magdeburg

"Auf den Spuren von Bruno Taut" ist ein Ausflug der Wanderbewegung in Magdeburg am Donnerstag überschrieben. Von Stadtfeld geht es auf zehn Kilometern nach Sudenburg und zurück. Start ist um 9.30 Uhr an der Haltestelle Westfriedhof.