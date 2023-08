Magdeburg - Ein Konzert mit Orgel und Alphorn, ein Oboenkonzert und ein Rockkonzert, das Bad im Frei- oder Strandbad, die Kunstmesse und der Tag dr offenen Tür beim Rettungshubschrauber - dies sind Tipps, die die Magdeburger Volksstimme für Sonntag, den 27. August 2023, auf dieser Site gesammelt hat. Für die Partys in den Clubs gibt es eine eigene Seite. Und zu den Tipps für Sonnabend, den 26. August, geht es hier.

Orgel und Alphorn: Thomas Scherbel und Manfred Giosele geben Konzert im Magdeburger Dom

Das Konzert der Reihe „Orgelpunkt“ steht am Sonntag ab 16 Uhr im Dom unter dem Titel „The Spirit of Alphorn“. An der Orgel zieht Thomas Scherbel aus München die Register, während das Alphorn von Manfred Giosele, ebenfalls aus München, gespielt wird.

Zum Programm gehören das titelgebende „Spirit of Alphorn“ sowie „Echo vom Moos“ von Hans-Jürg Sommer, Johann Sebastian Bachs Toccata und Fuge in d-Moll, Dennis Armitages „Alphorn Ballad“ und Max Regers Toccata und Fuge in a-Moll. Erklingen werden außerdem Rainer Barteschs „Oberon-Walzer“ und „Touched by Mozart“, Maurice Duruflés „Scherzo“, Carl Rüttis „Suite Pastorale“ sowie Eugène Gigous „Toccata in h-Moll“.

Manfred Giosele ist studierter Hornist. Ein Hornmodell „Giosele Mod.21“ und eine Hornmundstück-Serie „Perantucci“ tragen den Namen Giosele und wurden von ihm entwickelt. Seit Februar 2016 ist Thomas Scherbel neuer Kirchenmusiker an der Kirche St. Joseph in der Münchner Maxvorstadt.

Terrassenkonzert mit den Stubenrockern

Auf die Terrasse des Cafés Flair treibt es die Stubenrocker am Sonntag. Ab 14.30 Uhr spielen sie im Rahmen der Reihe „Terrassenkonzerte“.

Als selbsternannte kleinste größte Band der Welt spielen sie Musik querbeet von Rock und Pop über Blues bis hin zu Ausflügen in die Welt des Schlagers. Hauptmusiker ist Michael „Isi“ Isensee von der Band Crossfire. Sein Partner ist Hardy Schmitz.

Fahrradschnitzeljagd führt am Sonntag durch Magdeburg

15 Stationen umfasst die diesjährige Fahrradschnitzeljagd. Teilnehmen können alle Interessierten mit dem Fahrrad.

Die Aktion läuft von 15 bis 18 Uhr. Informationen auch in einem Beitrag der Magdeburger Volksstimme.

Baden in Magdeburg

Noch bis zum 3. September läuft in Magdeburg die Freibadsaison. In den kommenden Tagen lockt noch einmal sommerliches Wetter zum Ausflug in eines der Frei- und der Strandbäder. Zum einen gibt es in Magdeburg das Strandbad im Naherholungszentrum Barleber See im Buschweg. Zum anderen verfügt die Stadt über drei kommunale Freibäder: Das Erich-Rademacher-Bad befindet sich in der Johannes-Göderitz-Straße 113 im Stadtteil Neu-Olvenstedt, das Freibad Süd im Kirschweg und das Carl-Miller-Bad in der Carl-Miller-Straße.

Aber Achtung: Derzeit außer Betrieb sind das städtische Strandbad, der Kinderstrand und der FKK-Strand im Naherholungszentrum Neustädter See in der Straße Bei Homanns 47. Grund ist das vermehrte Aufkommen von gefährlichen Blaualgen in dieser Bucht des Sees im Norden der Landeshauptstadt. Von der Sperrung nicht betroffen ist die Wasserski-Anlage von Cable Island.

Sonderausstellung im Jahrtausendturm

Die Sonderausstellung „Der Traum vom Fliegen“ im Jahrtausendturm im Elbauenpark zeigt noch bis zum 31. Oktober, wie dieser Traum zur Wirklichkeit geworden ist und wie er unser Leben in Zukunft noch verändern wird. Besucher lernen an modernen Simulatoren die aktuelle Technik der Luftfahrt kennen und können sich sogar selbst als Pilot ausprobieren, heißt es zur Ausstellung.

Interaktive Exponate wie ein Rolls-Royce-Triebwerksmodell, eine Strömungssimulation im Windkanal und das Original-Cockpit eines Eurocopters werden im Turmfoyer ausgestellt und zeigen eine Zeitreise durch die Entwicklung der Luftfahrt von den ersten Flugversuchen bis hin zu modernen Jets.

Der Ausstellungsort auf dem historischen Cracauer Anger bietet für diese Sonderausstellung eine besondere Faszination: Genau hier startete Flugpionier Hans Grade im Jahr 1908 den ersten deutschen Motorflug.

Der Jahrtausendturm hat Dienstag bis Sonntag sowie an Feier- und Ferientagen in Sachsen-Anhalt von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Tag der offenen Tür beim Team des Rettungshubschraubers in Magdeburg

Seit 50 Jahren können sich Menschen bei einem medizinischen Notfall auf die DRF Luftrettung verlassen. Anlässlich dieses Jubiläums öffnen die Luftretter der Station Magdeburg am Sonntag, 27. August, von 12 bis 18 Uhr ihre Türen und laden die interessierte Bevölkerung ein, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Die DRF Luftrettung ist am Klinikum Magdeburg, Birkenallee 34, stationiert.

Ein voll ausgestatteter rot-weißer Rettungshubschrauber in Sonderlackierung steht zur Besichtigung bereit und die Crew von Christoph 36 beantwortet Fragen der Besucher. Zudem können Gäste die interaktive Ausstellung „Welt der Luftretter“ entdecken und selbst an einem virtuellen Einsatzflug teilnehmen. Fünf- bis Zehnjährige können in „Kinder lernen helfen“-Kursen richtiges Verhalten im Notfall üben und in einer Hubschrauber-Hüpfburg Spaß haben. Außerdem präsentieren sich Rettungsdienste inklusive Rettungshundestaffel, Klinik, Feuerwehr und Polizei. Der Eintritt ist kostenfrei.

Oboenklänge in der Martin-Gallus-Kirche

Das evangelische Kirchspiel Magdeburg-Südost lädt am Sonntag zu einem Konzert in die Martin-Gallus-Kirche in der Mansfelder Straße 28 ein. Ab 18 Uhr soll dort Johans Camacho an der Oboe aufspielen. Begleitet wird er von Jihoon Song am Klavier.

Es sollen unter anderem Werke von Georg Philipp Telemann und Luciano Berio in dem Gotteshaus erklingen. Der Eintritt ist frei.

Kunst/Mitte ist die Kunstmesse in Magdeburg

In der Messehalle in der Tessenowstraße 9a findet dieser Tage die Kunstmesse Kunst/Mitte statt. Bis Sonntag ist von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Die Messe, die im Jahr 2015 ins Leben gerufen wurde, hat sich inzwischen als etablierte Messe für zeitgenössische Kunst etabliert. Ihren Namen verdankt sie ihrer geografischen Lage in Mitteldeutschland, genauer gesagt in der Stadt Magdeburg, die sich in den letzten Jahren zu einem bedeutenden Kulturzentrum entwickelt hat. Jedes Jahr im August oder September bietet die Messe Künstlern aus dem In- und Ausland eine Bühne, um ihre Werke zu präsentieren und zum Verkauf anzubieten. Auch in diesem Jahr sind zahlreiche interessante Kunstwerke zu sehen und zu kaufen.

Die Kunst/Mitte ist eine Initiative von Kulturschaffenden aus Magdeburg, die sich darauf konzentriert, die lokale Kunstszene zu fördern und einen zentralen Treffpunkt für zeitgenössische Kunst in Mitteldeutschland zu schaffen. Die Schwerpunkte liegen dabei auf den Bereichen Malerei, Skulptur, Fotografie und neuen Medien. Die Messe geht jedoch über die bloße Kunst hinaus: Sie legt gleichermaßen Wert auf den Austausch und Dialog zwischen Künstlern und Publikum, was im Zentrum des Geschehens steht.