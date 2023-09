Magdeburg - Auf dieser Seite hat die Magdeburger Volksstimme Ideen aus Kultur und Unterhaltung für Dienstag, 12. Dezember 2023, zusammengetragen. Zu den Freizeittipps für Montag, den 11. September 2023, geht es hier.

Was ist los in Magdeburg?

Konzerte und Fotografie, eine Partys, ein Bad und eine Wanderung - auch am Dienstag, 12. September 2023, bietet Magdeburg ein vielfältiges Programm. Die Lesung "Diesseits der Mauer" mit Katja Hoyer ist ausgebucht.

Dota holt Berliner Lyrik auf die Bühne des Alten Theaters am Jerichower Platz in Magdeburg

Die Band Dota gibt am morgigen Dienstag in Magdeburg ein Konzert. Veranstaltungsort ist das Alte Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11. Beginn ist um 20 Uhr.

Dota Kehr ist Berlinerin, textet, singt und spielt seit 2013 in der Besetzung mit Gitarrist Jan Rohrbach, Schlagzeuger Janis Görlich und Keyboarder Jonas Hauer unter dem Bandnamen Dota Konzerte. 2017 ist Patrick Reising dazu gekommen und spielt Keyboards und Synthesizer und seit 2020 ist Alex Binder am Bass mit dabei.

2020 veröffentlichte die Band das Album „Kaléko“ mit Vertonungen der Texte von Mascha Kaléko. Im Juni 2023 erscheint „In der fernsten der Fernen“ - ein weiteres Album mit Vertonungen von Gedichten von Mascha Kaléko, einer Großstadtlyrik in den 1920 und 30er Jahren in Berlin. Dota und ihre Band haben den Gedichten eine zusätzliche Ebene gegeben, neue Farben, manchmal auch zum Text in Kontrast gesetzt, und das Kunststück geschafft, dass man kein einziges Mal an Lyrik mit musikalischer Begleitung denkt, während man die Lieder hört. Dota hat die Texte Mascha Kalékos in unsere Zeit gebracht.

Luna spielt in der Magdeburger Factory

Luna startete ihre Karriere im Herbst 2020 mit einer 50-sekündigen Pianoversion ihres Songs „verlierer“, der viral ging und 40 Millionen Audio-Streams sowie Millionen Likes auf TikTok erreichte. Sie debütierte auch in den Top 100 der Radiocharts. Ihre Single „blau“, ein Statement zum Thema Coming-out, erhielt breite mediale Aufmerksamkeit. Luna erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter den Amazon „Breakthrough Artist“ und den 1 Live „Best Newcomer Act“ Award. Ihr Song „verlierer“ erreichte im Oktober Goldstatus, gefolgt von der Kollaboration „küsse wie gift“ mit Lea im November.

Ihre erste EP „Die verlierer ep“ mit Fokus-Single „arschloch“ wurde im August 2022 veröffentlicht und behandelt Themen wie Liebe, toxische Beziehungen und notwendige Trennungen. Im September 2022 tourte Luna erstmals in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg, was ihre Fanbase weiter wachsen ließ. Sie begleitete auch Lea auf ihrer Hallen-Tour. Ihre Live-Qualitäten brachten ihr den Titel „deutsche Newcomer*in des Jahres“ von Ticketmaster ein, und sie wurde im November für den 1Live Krone Award als Beste Künstlerin nominiert.

Bei einem Konzert ist sie am Dienstag ab 20 Uhr in der Factory in der Karl-Schmidt-Straße 42, Anfahrt über die Sandbreite, zu erreichen.

Party in Magdeburg am 12. September 2023

Dienstags finden im Studentenclub Baracke Oldie-Partys statt. Beginn in der Einrichtung auf dem Campus am Universitätsplatz ist um 23 Uhr.

Auch im Flowerpower im Breiten Weg 252 wird Musi aufgelegt. Geöffnet ist die Kneipe mit Tanzfläche Dienstag bis Sonntag jeweils ab 19 Uhr.

Fotoausausstellung über Naturphänomene und flüchtige Momente auf dem Campus der Magdeburger Universitätsdisziplin

Naturphänomene und flüchtige Momente, mit der Kamera eingefangen, präsentiert Sandy Zöllner bis 30. September in ihrer Foto-Ausstellung in der Medizinischen Zentralbibliothek auf dem Campus der Magdeburger Universitätsmedizin an der Leipziger Straße 44. Geöffnet hat die Zentralbibliothek Montag bis Freitag von 8 bis 21 Uhr und Sonnabend von 10 bis 18 Uhr.

Momentaufnahmen von Sandy Zöllner werden in Magdeburg gezeigt. Die Hobbyfotografin möchte „all die wunderschönen Momente, die oftmals nur für einen winzigen Augenblick zu entdecken sind“ bewahren. Sie findet in ihrem Hobby Ausgleich zum Alltag und schöpft zugleich Kraft, Freude und Zuversicht daraus. „Gönnen Sie sich eine kurze Auszeit und folgen Sie Sandy Zöllner auf morgendlichen Spaziergängen durch die Börde, auf Entdeckungstouren durch heimische Flora und Fauna“, heißt es in der Ankündigung.

Bad in Magdeburger Seen

Seit Freitag hat mit dem Carl-Miller-Bad auch das letzte Magdeburger Freibad die Saison beendet. Die Stadtverwaltung hatte wegen des schönen Wetters noch eine kleine Zugabe gegeben, für die anderen Freibäder der Stadt war bereits am 3. September Saisonschluss.

Doch wer den Spätsommer noch am Wasser verbringen möchte, kann die beiden Strandbäder weiter nutzen: Die Strandbäder Barleber See und Neustädter See können weiterhin besucht werden, allerdings stehen kein Personal und damit keine Rettungsschwimmer sowie keine Sanitäranlagen zur Verfügung. Beim Neustädter See sollte der Warnhinweis der Stadt wegen der dortigen Blaualgen beachtet werden.

Wanderung von Magdeburg nach Hohenwarthe

„Auf nach Hohenwarthe“ heißt eine Tour der Magdeburger Wanderbewegung am Dienstag. Die Strecke führt über die Trogbrücke und Rothensee. Die Streckenlänge beträgt 15 Kilometer. Start ist an der Straßenbahnendstelle Herrenkrug um 9 Uhr.