Magdeburg - Fotografie und Musik, ein Spielabend, Kino und der Besuch im Strandbad - auch am Montag, den 11. September 2023, hat Magdeburg ein vielfältiges Programm zu bieten. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps zusammengetragen. Zu den Ideen für Sonntag, den 10. September 2023, geht es hier.

„Enkel für Fortgeschrittene“ in Magdeburger Kinos

Der Film „Enkel für Fortgeschrittene“ wird derzeit in Magdeburger Kinos gezeigt. Im Cinestar Am Pfahlberg läuft er beispielsweise am Sonntag um 15, 17 und 20.15 Uhr, von Montag bis Mittwoch um 14.50, 17.30 und 20.15 Uhr. Im Cinemaxx wird der Film am Sonntag um 16.30 und 20.30 Uhr, Montag bis Mittwoch um 16.50 und 19.40 Uhr gezeigt.

Die Geschichte: Nach ihrem Jahr in Neuseeland kehrt Karin (Maren Kroymann) voller Elan und Energie zurück nach Deutschland. Und von beidem wird sie jede Menge brauchen: Zusammen mit ihren Freunden Philippa (Barbara Sukowa) und Gerhard (Heiner Lauterbach) übernimmt sie die Leitung eines Schülerladens –pubertierende Teenager, wilde Partynächte und Liebesangelegenheiten bei Klein und Groß inklusive. Keine Frage: Die neuen Aufgaben haben es in sich und stellen das Leben aller Beteiligten gehörig auf den Kopf.

Naturphänomene und flüchtige Momente in der Medizinischen Zentralbibliothek

Naturphänomene und flüchtige Momente, mit der Kamera eingefangen, präsentiert Sandy Zöllner vom 27. Juni bis 30. September in ihrer Foto-Ausstellung in der Medizinischen Zentralbibliothek auf dem Campus der Magdeburger Universitätsmedizin an der Leipziger Straße 44. Geöffnet hat die Zentralbibliothek Montag bis Freitag von 8 bis 21 Uhr und Sonnabend von 10 bis 18 Uhr.

Momentaufnahmen von Sandy Zöllner werden in Magdeburg gezeigt. Foto: Sandy Zöllner

Die Hobbyfotografin möchte „all die wunderschönen Momente, die oftmals nur für einen winzigen Augenblick zu entdecken sind“ bewahren. Sie findet in ihrem Hobby Ausgleich zum Alltag und schöpft zugleich Kraft, Freude und Zuversicht daraus. „Gönnen Sie sich eine kurze Auszeit und folgen Sie Sandy Zöllner auf morgendlichen Spaziergängen durch die Börde, auf Entdeckungstouren durch heimische Flora und Fauna“, heißt es in der Ankündigung.

Musik am Nachmittag im Magdeburger Amo

Musik am Nachmittag erklingt am Montag im Magdeburger Amo in der Erich-Weinert-Straße 27. Beginn ist um 14 Uhr.

Mitwirkende sind Sopran Nicolle Cassel, Tenor Severin Böhm, Alexander Bersutsky an der Violine, Ekatherina Gorynina am Violoncello und René Speer am Klavier. Es erklingen Werke von Mozart, Brahms, Puccini, Kálmán und anderen.

Baden im Spätsommer in Magdeburg

Seit Freitag hat mit dem Carl-Miller-Bad auch das letzte Magdeburger Freibad die Saison beendet. Die Stadtverwaltung hatte wegen des schönen Wetters noch eine kleine Zugabe gegeben, für die anderen Freibäder der Stadt war bereits am 3. September Saisonschluss.

Auch interessant: Das ist die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Doch wer das angekündigte schöne Wetter noch am Wasser verbringen möchte, kann die beiden Strandbäder weiter nutzen: Die Strandbäder Barleber See und Neustädter See können weiterhin besucht werden, allerdings stehen kein Personal und damit keine Rettungsschwimmer sowie keine Sanitäranlagen zur Verfügung. Beim Neustädter See sollte der Warnhinweis der Stadt wegen der dortigen Blaualgen beachtet werden.

Spieleabend in Ernas Lebensmittelpunkt

In „Ernas Lebensmittelpunkt“ in der Arndtstraße 40 finden diesen Montag und am 9. Oktober die nächsten Spieleabende statt. Treff ist gegen 18.30 Uhr, Beginn gegen 19 Uhr, Ende gegen 22 Uhr. Getränke und Knabberzeug stehen bereit.

In einer Ankündigung heißt es: „Kommt vorbei und bringt Spielfreude, -freunde und vielleicht noch euer Lieblingsspiel mit - die Auswahl hier ist aber auch groß genug, um euch mehrere Stunden beschäftigt zu halten. An die Würfel, fertig los!“