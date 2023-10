Eine Vernissage, Konzerte, Puppentheater, Lesungen, eine Wanderung, die Lichtshow im Elbauenpark, Fahrten mit der Weißen Flotte - auch am Donnerstag, 19. Oktober 2023, hat der Veranstaltungskalender in Magdeburg viel zu bieten. Ein Überblick:

Magdeburg - Ausverkauft sind bis Ende der Woche Kabarettvorstellungen in der Zwickmühle, Vorstellungen im Theater an der Angel und das 1986zig-Konzert in der Factory. Zu den Tipps für Mittwoch, den 18. Oktober 2023, geht es hier.

Vernissage mit Sonja Koppitz im Volksbad Buckau

Sonja Koppitz, 1981 in Berlin geboren, ist von Beruf eigentlich Journalistin. Sie arbeitet bei verschiedenen Rundfunkanstalten als Moderatorin, macht aber auch Podcasts und schreibt Bücher. In „Spinnst du? Warum psychische Erkrankungen ganz normal sind“ klärt sie nicht nur über mentale Gesundheit auf, sie verarbeitet auch ihre eigenen Erfahrungen mit dem Thema Depression.

Die Kunst hilft ihr bei der Bewältigung der Erkrankung: „Es ist für mich wie eine Farbtherapie, stundenlang Collagen anfertigen zu können. Ich verliere mich regelrecht darin, weil ich dabei mein Gedankenkarussell anhalten kann. Besonders florale Motive und Frauen-Portraits haben es mir angetan. In jedem Papierschnipsel, in jedem Bild steckt auch ein Stück meiner Seele.“

Sonja Koppitz fertigt aber nicht nur Bilder an, sondern auch kleine Miniaturwelten und Biotope unter Glas. Sie lenkt den Blick dabei immer wieder achtsam auf das Detail – auf die kleinen Geschichten der großen Welt da draußen. Zur Ausstellung „Papierschnipsel der Seele“ von Sonja Koppitz umrahmen Jonny und Britta die Vernissage mit ihrer Musik.

Beginn ist am Donnerstag um 19 Uhr im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56.

Gastlichkeit in Magdeburg bis 1945 ist in Stadtteilbibliothek im Florapark Thema

Unter dem Titel „Gastlichkeit in Magdeburg bis 1945“ informiert Roland Uhl am Donnerstag über Gastronomiegeschichte in der Elbestadt. Er erinnert an vergangene Zeiten und früher bekannte Veranstaltungsorte in Magdeburg. Die Elbestadt verfügte über 360 Gaststätten.

Der Vortrag beginnt um 16 Uhr in der Stadtteilbibliothek Florapark im Olvenstedter Graseweg 37.

Magdeburgs Stadtschreiber Akos Doma liest in der Stadtbibliothek aus „Der Weg der Wünsche“

Magdeburgs Stadtschreiber Akos Doma präsentiert in seinem Werk „Der Weg der Wünsche“ eine bewegende Geschichte, die sich in den Sommer des Jahres 1972 im kommunistischen Ungarn erstreckt. Diese Geschichte ist geprägt von der Sehnsucht einer Familie nach Freiheit und einem besseren Leben. Inmitten dieser turbulenten Zeit stehen vier Menschen, deren Hoffnung auf ein Leben in Freiheit unerschütterlich ist.

Akos Doma erzählt von den Abenteuern, Entbehrungen und Gefahren, die diese Familie auf sich nimmt, um aus den Fesseln des kommunistischen Regimes auszubrechen. Der Roman beleuchtet auch die facettenreiche Welt der Erwachsenen, die von Lügen und Gewalt geprägt ist, und wie die beiden Kinder dieser Familie in diesem Sommer ihre eigene Initiation in diese düstere Realität erleben. Doch gleichzeitig vermittelt Akos Doma die heilende Kraft, die von einer Familie ausgeht, die trotz aller Widrigkeiten und Hindernisse zusammenhält.

Eine Lesung aus dem Buch beginnt am Donnerstag um 17 Uhr in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109.

Magdebands mit „Handgemacht“ und „Spezi im Glas“ im Moritzhof

„Magdebands“ heißt eine Reihe des Magdeburger Kulturzentrums Moritzhofs am Moritzplatz, die Musikern aus Magdeburg und Umgebung eine Plattform bietet. Diesen Donnerstag stehen „Handgemacht“ und „Spezi im Glas“ ab 20 Uhr auf der Bühne.

„Handgemacht“ sind Gitarrist Marcus und Sängerin Antje Fahtz. Sie spielen Songs, die vom Leben erzählen und zum Lachen und Träumen verleiten.

„Spezi im Glas“ ist eine queere Punk-Rock-Band aus Magdeburg. Ihre Texte handeln von persönlichen Themen oder greifen relevante gesellschaftliche Aspekte auf, wie Feminismus, LGBTQIA+ Themen und Kritik an der Leistungsgesellschaft,

Shacke One präsentiert „S1“ auf der Insel der Jugend in Magdeburg

Untergrundboss, Außenseiter, Kiezgröße und Möglichmacher – Shacke One ist zurück mit seinem nunmehr vierten Soloalbum. Mit 16 Anspielstationen ist „S1“ das umfangreichste, aber auch vielseitigste Album der Nordberliner.

Ein Konzert beginnt am Donnerstag um 20.30 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8.

Der Schimmelreiter kehrt ins Magdeburger Puppentheater zurück

Das Puppentheater Magdeburg hat in der neuen Spielzeit den „Schimmelreiter“ wieder in den Spielplan aufgenommen. Es handelt sich um eine Theaterinszenierung von Frederik Laubemann nach Theodor Storm, in der ein Publikum ab 16 Jahren den Kampf von Hauke Haien miterlebt.

Die Geschichte nach der literarischen Vorlage aus der Zeit des deutschen Realismus: Nach einer verheerenden Flut und einem gesättigten Sturm, der das Land getroffen hat, steht eine erneute Naturkatastrophe bevor. Hauke Haien, ein hochintelligentes Kind, entwickelt sich vom einfachen Kleinknecht zum Deichgrafen und sieht sich als würdiger Gegner der Naturgewalt. Seine Vision ist klar: die Konstruktion einer neuen Deichanlage, die den Stürmen standhalten kann. Doch um dieses ehrgeizige Vorhaben zu verwirklichen, muss er die Dorfbewohner überzeugen und seine eigene Eitelkeit überwinden.

"Schimmelreiter" in einem Stück des Magdeburger Puppentheaters. Foto: Jesko Döring

Die Inszenierung biete eine eindrucksvolle Auseinandersetzung mit Visionären und ihren Visionen, basierend auf Theodor Storms berühmter Novelle und unter der Regie von Leonhard Schubert, heißt es seitens des Magdeburger Puppentheaters. In der Volksstimme-Kritik wurde die Inszenierung nach der Premiere als „bildergewaltiges, emotionales Schauspielertheater, das vor allem von seinem perfekt aufeinander abgestimmten Spielerensemble profitiert“ bezeichnet.

Auf der Bühne der Buckauer Einrichtung erwecken Luisa Grüning, Freda Winter, Richard Barborka, Florian Kräuter und Lennart Morgenstern die dramatische Geschichte zum Leben.

Schimmelreiter-Vorstellungen beginnen von Donnerstag, 19. Oktober, bis Sonnabend, 21. Oktober, jeweils um 20 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 44.

Wanderung durch die Börde

„Durch den Bördekreis“ ist eine Wanderung der Wanderfreunde am Donnerstag überschrieben. Aus dem Norden Magdeburgs führt die Strecke durch Barleben und Ebendorf nach Olvenstedt.

Treff ist an der Straßenbahnendstelle Neustädter See. Die Wanderung beginnt um 10 Uhr.

Erinnerungen an das Hotel International Magdeburg

„Vom Hotel International zum Maritim-Hotel“ heißt ein Erzählcafé Spätlese am Donnerstag. Nadja Gröschner hat dazu Wolfgang Gehlfuß zu Gast. Er war der letzter Direktor vom Hotel International

Veranstaltungsort ist das Kulturzentrum Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140. Beginn ist um 15 Uhr.

Humoristische Lesung mit Wolfgang Rüb

„Die Geschichtenkarawane zieht durchs Land“ heißt eine humoristische Lesung mit Wolfgang Rüb. Sie findet im Kompakt Medienzentrum im Breiter Weg 114a statt.

Die Lesung beginnt um 19 Uhr.

Fahrten mit der Magdeburger Weißen Flotte auf der Elbe

Noch bis Ende des Monats Oktober gilt für die Weiße Flotte Magdeburg mit ihren drei Passagierschiffen auf der Elbe der Fahrplan für die Nachsaison. Die Schiffe fahren ab Petriförder am Schleinufer.

Am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag legen sie um 11.15 Uhr zur Stadtfahrt ab. Um 13 Uhr beginnt eine Fahrt nach Westerhüsen und um 15 Uhr eine Fahrt in Richtung Schönebeck. Für Mittwoch, Sonnabend und Sonntag stehen Stadtfahrten um 11.15 und 13.30 Uhr, die Große Acht als Fahrt durchs Wasserstraßenkreuz um 13 Uhr sowie eine Fahrt in Richtung Schönebeck um 15 Uhr auf dem Fahrplan der Weißen Flotte Magdeburg.

Auch interessant: So wird das Wetter in Magdeburg

Tickets können an Bord gekauft werden. Für die Stadtfahrten werden mindestens zehn Vollzahler unter den Passagieren, für alle anderen mindestens 20 Vollzahler benötigt. Die Telefonnummer des Büros lautet 0391/532.88.91. Es ist von Montag bis Donnerstag jeweils von 9 bis 15 Uhr sowie jeden Freitag von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

Neben zwei Fähren gehören die Fahrgastschiffe „Stadt Magdeburg“, „Stadt Wolfsburg“ und „Sachsen-Anhalt“ zur Magdeburger Weißen Flotte.

„An Schrote und Renne“ ist ein Termin mit der Wanderbewegung am Mittwoch überschrieben. Es geht auf einen Rundweg über zehn Kilometer.

Start ist an der Straßenbahnhaltestelle Sternbogen. Die Wanderung beginnt um 9.30 Uhr.

Funkelnde Lichter im Magdeburger Elbauenpark

Auch in diesem Jahr wird der Elbauenpark zur dunklen Jahreszeit zum besonderen Anziehungspunkt für Besucher. Geöffnet ist die „Lumagica“ in diesem Monat von 17.30 bis 22 Uhr. Ab 1. November ist ab 16 Uhr geöffnet. Eintrittskarten sind vor Ort und unter anderem unter www.biberticket.de im Web und bei Biberticket unter 0391/5999700 sowie in Volksstimme-Servicepunkten und Volksstimme-Servicecentern erhältlich.

Lesen sie auch: Lichterwelt Lumagica - Leuchtende Aussichten im Elbauenpark

Leuchtende Natur- und Fabelwesen, ritterliche Gestalten, oder gar die Beherrscherin der Elbe, die zu magischen Klängen anzutreffen ist - dies und vieles mehr verbindet sich bei Lumagica zu einer funkelnden Symphonie und zieht Groß und Klein in seinen Bann. Diese spektakuläre Lichtinszenierung ist bis zum 12. November 2023 zu erleben.