Anahí Settón und Javier Tucat Moreno bringen den Tango in den Park am Magdeburger Hohepfortewall. Foto: Veranstalter

Magdeburg - Tango und Theater, Kabarett und Papiertheater, Rundgänge, ein Kneipenquiz, ein Schlagermusical und Circus - die Volksstimme hat vielfältige Ideen aus dem Veranstaltungskalender vom Freitag, den 30. Juni 2023, auf dieser Seite zusammengestellt. Für die Partys am Wochenende in Magdeburg gibt es eine eigene Seite. Und zu den Tipps für Donnerstag, den 29. Juni 2023, geht es hier.

Tango im Hohepfortewallpark an der Festung Mark in Magdeburg

Die Musik von Anahí Settón und Javier Tucat Moreno verbindet gut tanzbaren Tangos, Valses und Milongas aus allen Epochen, mit positiver ansteckender Energie. Zu erleben ist dies bei einem Kulturpicknick am Freitag ab 20 Uhr auf der Wiese an der Festung Mark im Magdeburger Hohepfortewall.

Anahí Settón ist Sängerin und Schauspielerin, Bürgerin der Welt. Geboren in Argentinien, hat sie in vielen Ländern gelebt. Geprägt vom Tango ihrer Heimatstadt Buenos Aires, singt sie von all bunten Lebensgeschichten. Der Pianist und Komponist Javier Tucat Moreno, ist ebenfalls in Buenos Aires geboren und seit 2000 Wahlberliner. Sein Stil ist von den rhythmischen und großen musikalischen Einflüssen der argentinischen Folklore und des Tangos geprägt.

Javier ist ebenfalls Pianist des Hamburg Tango Quintetts. Ergänzt wird das Arrangement von der Gruppe „Les Soleils“. Sie verbinden Altes mit Neuem, eine Melange aus Chanson, Pop- und Filmmusik mit Akkordeon, Kontrabass und Schlagwerk.

Auf den Spuren der Franzosen in Magdeburg

Kulturwissenschaftlerin Nadja Gröschner und Dörte Neßler, an der VHS Magdeburg verantwortlich für die Bereiche Fremdsprachen und Stadtgeschichte, laden zu einer Führung auf französischen Spuren zu Fuß ein. Anmeldung im Internet bei der Sudenburger Feuerwache oder unter Telefon 0391/602.809.

Die historische Spurensuche beginnt am Freitag, 19 Uhr, an der Wallonerkirche. Diese wurde auf den Befehl des Kurfürsten Friedrich Wilhelm 1690 an protestantische Glaubensflüchtlinge übergeben. Die meisten der französischen Neubürger siedelten sich in dieser Zeit im Bereich des Knattergebirges an. Auch während der napoleonischen Fremdherrschaft von 1806 bis 1814 wurde die Magdeburger Altstadt stark französisch geprägt. Bei einem französischen Picknick mit Rotwein und Baguette wird außerdem an Persönlichkeiten wie Carnot, Gruson, Duvigneau, erinnert, die das gesellschaftliche Leben unserer Stadt beeinflusst, sowie an Magdeburger, die ihre Stadt in Frankreich gerühmt haben.

Nachtwächterrundgang in Magdeburg

„Hört, ihr Leut“, und lasst euch sagen: unsre Glock’ hat sieben geschlagen“ – mit diesem Ruf empfängt der Nachtwächter seine Gäste und lädt Sie ein, ihn auf seinem Rundgang durch das nächtliche Magdeburg zu begleiten. Die Führung startet am romanischen Kloster Unser Lieben Frauen und führt vorbei am Wachturm Kiek in de Köken auf dem Fürstenwall. Weiter geht es dann zum Möllenvogteigarten und zum Domplatz.

Der Rundgang ist eingeschränkt barrierefrei: Er umfasst teilweise starkes Gefälle und Kopfsteinpflaster. Start ist von Oktober bis April freitags um 20 Uhr – jedoch nur auf Voranmeldung unter Telefon 0391 - 63 601 402 oder unter www.magdeburg-tourist.de > Stadtführungen > Onlinebuchung.

Kneipenquiz im Magdeburger Nachdenker

In der Olvenstedter Straße 43 sitzt in Magdeburg die Kunstkneipe Nachdenker. Am Freitag um 21 Uhr findet hier die Extraausgabe der Quiznight statt.

Es handelt sich um 306. Folge des seit zehn Jahren ausgerichteten Kneipenquizes.

Circus Probst gastiert ab Donnerstag auf dem Magdeburger Messeplatz

Auf seiner Tournee durch Deutschland macht der Circus Probst Station in Magdeburg. Auf dem Messeplatz „Max Wille“ gibt es Vorstellungen am 30. Juni, 1., 7. und 8. Juli jeweils um 16 und 19.30 Uhr, am 2. und 9. Juli jeweils um 11 und um 16 Uhr sowie am 6. Juli jeweils um 17 Uhr.

Auf dem Programm der Show stehen beispielsweise Motorradfahrer im „Globe of Death“ und harmonische Pferdedressuren von Stephanie und Reingard Probst sowie Spitzenartisten aus sechs Ländern. Unter anderem zeigt die Truppe Suba vom mongolischen Staatszirkus ihre Kunst und bis zu fünf Mann hohe Figuren am Schleuderbrett, Elena offenbart hoch in der Kuppel des Großzelts Eleganz, und Ryebyeka präsentiert, wie man im Handstand den Bogen schießt.

Bayanmunkh und Batbayar jonglieren sich gegenseitig, Rudi Burkson ist für Spaß und Klamauk zuständig, Riko Burkson zeigt eine Tempojonglage, Stephanie, Sergiu und Celina haben verspielte Ziegen und Esel dabei – begleitet wird das Programm in der Zirkusmanege von sechs Musikern unter der Leitung von Viktor Golod.

Schlager-Musical am Adolf-Mittag-See im Magdeburger Stadtpark

Das Sommer-Open-Air des Theaters in der Grünen Zitadelle heißt „Atemlos durch den Park 2.0 - Jetzt kommt Layla!“. Die Vorstellungen finden am 30. Juni sowie am 2. Juli jeweils um 20 Uhr statt.

Es geht um eine überraschende Nachricht im Sommer 2022: Michael Bendler wird Vater, obwohl er nie vorhatte, Kinder zu haben. Die Nachricht kommt von seiner früheren Partnerin Michaela und verändert sein Leben komplett. Statt luxuriöser Business-Class-Flüge nach New York schiebt Michael jetzt einen Kinderwagen im Stadtpark Magdeburg. Statt Einladungen zu Partys bekommt er nur noch Einladungen zu Schnuller-Feten am Spielplatz. Das Musical beinhaltet unter anderem bekannte Hits wie „Ein Bett im Kornfeld“, „Ein ehrenwertes Haus“, „Die Gefühle haben Schweigepflicht“, „Amsterdam“ und „1000 Träume weit“.

Papiertheater an zwei Orten in Magdeburg

Im Rahmen der französischen Kulturtage – zu der unter anderem auch Filme im Magdeburger Moritzhof gezeigt werden – steht eine märchenhafte Vorstellung im Magdeburger Veranstaltungskalender. Vorstellungstermin ist am Freitag um 16 Uhr in Janasch's Designbuchhandlung und Papeterie am Lessingplatz.

Die Studierenden des Französisch-Kurses des Sprachenzentrums der Otto-von-Guericke-Universität erzählen die Geschichte. Der Kamishibai, wörtlich „Papiertheaterstück“, ist ein japanisches Erzählgenre, eine Art Wandertheater, in dem Künstler Geschichten erzählen, während Illustrationen an den Zuschauern vorbeizogen werden. Das Thema betrifft uns alle, große wie kleine Zuhörer. Die Geschichte wird in Französisch und Deutsch erzählt. Danach bieten die Erzählerinnen von Siebenmeilenworte bilingualen Geschichten an.

Letzte Vorstellung zu „Keine Lösung ist auch eine Kunst“ in der Magdeburger Zwickmühle

Zum letzten Mal steht am Freitag um 20 Uhr das Stück „Keine Lösung ist auch eine Kunst“ auf dem Programm der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. In hohem Tempo jagen Marion Bach und Hans-Günther Pölitz durch die Niederungen der deutschen Krisengesellschaft. Zum Redaktionsschluss waren nur noch Restkarten erhältlich.