Mary Roos und Wolfgang Trepper sind mit "Mehr Nutten, mehr Koks - scheiß auf die Erdbeeren" in der Johanniskirche in Magdeburg zu Gast.

Magdeburg - Der Tag des offenen Denkmals, Orgelmusik, - Magdeburg bietet auch für Sonntag, den 10. September 2023, ein buntes Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite aus Kultur und Unterhaltung Tipps zusammengetragen.

Was ist los in Magdeburg

Neben den hier aufgelisteten Iden zum Ausgehen gibt es für die Magdeburger Partys am Wochenende vom 9. und 10. September eine eigene Seite. Das umfangreiche Programm zum Tag des offenen Denkmals in Magdeburg ist ebenfalls ein eigenes Thema. Und zu den Freizeittipps für Sonnabend, den 9. September 2023, geht es hier.

Musik und Satire mit Mary Roos und Wolfgang Trepper in der Johanniskirche

Mary Roos und Wolfgang Trepper gastieren am Sonntag unter dem Titel „Mehr Nutten, mehr Koks - Scheiß auf die Erdbeeren“ in der Johanniskirche Magdeburg. Beginn ist um 18 Uhr.

Die Grande Dame des Schlagers Mary Roos stellt sich gelassen souverän dem König des Verrisses Wolfgang Trepper, der sich über Schlagerstars der letzten Jahrzehnte und Mary Roos’ Sangeskollegen auslässt. Das eingespielte K.O.-Duo läuft auf Höchstform und beansprucht die Lachmuskeln der Zuschauer. Das Publikum darf sich auf einen abwechslungsreichen musikalisch-satirischen Abend mit Sologesangseinlagen von der sympathischen Ausnahmekünstlerin Mary Roos und den Zwiegesprächen mit ihrem Bühnenkollegen Wolfgang Trepper freuen. Musikalisch werden sie dabei von der bewährten fünfköpfigen Band begleitet.

Magdeburger Kinos mit günstigen Tickets und Film-Previews zum Kinofest

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr wird es auch in diesem September wieder ein deutschlandweites Kinofest geben. Am 9. und 10. September laden die Kino- und Verleihverbände für nur fünf Euro für jeden Film ins Kino ein.

Magdeburger Kinos nutzen die Gelegenheit und zeigen auch Previews. Im Cinemaxx und um Cinestar laufen in diesem Rahmen „Retribution“, „Trauzeugen“ sowie „Catch the Killer“. Der Moritzhof, der über das Wochenende 15 Filme zeigt, hat als Vorpremieren „Weißt Du noch?“, „Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry“ und „Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste“ auf dem Spielplan.

Theater Magdeburg feiert am Sonntag im Opernhaus

Das Theaterfest geht am Sonntag weiter: Von 11 bis 18 Uhr ist das Opernhaus am Universitätsplatz 9 geöffnet. „Singen Sie mit dem Opernchor und lassen Sie sich von der Bühnentechnik in unbekannte Höhen der Opernhausbühne manövrieren!“, so die Einladung.

Traditionell eröffnet das Theater Magdeburg mit einem Fest den Start in die neue Spielzeit. Am Sonnabend bereits gibt es Programm im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

„…aus’m Ermel zu schüddeln“ beim Orgelpunkt im Dom zu Magdeburg

Das nächste Konzert der Reihe „Orgelpunkt“ beginnt am Sonntag um 16 Uhr im Magdeburger Dom. An den Orgeln spielen Matthias Mück aus Magdeburg und Otto Maria Krämer aus Straelen unter anderem die Suite française pour deux orgues Plein Jeu, romantische Charakter-Stücke und Improvisationen im Stil von Olivier Messiaen. Der Nachmittag steht unter dem Titel „…aus’m Ermel zu schüddeln“.

Auch interessant: Was ist die Orgelpunkt-Reihe im Magdeburger Dom?

Seit 2000 ist Matthias Mück Kathedralmusiker, Kantor und Organist in Magdeburg an der Kathedrale St. Sebastian. Er gibt regelmäßige Orgelkonzerte im In- und Ausland. Im Bistum Magdeburg ist er Dozent für Musikgeschichte, Chorleitung und Orgel sowie seit 2007 Orgelsachverständiger.

Otto M. Krämer gestaltet regelmäßig Orgelkonzerte mit Schwerpunkt „Improvisation“; so spielte er in nahezu ganz Europa, Russland, Kanada und USA. Seine Stummfilm-Begleitungen werden von der Fachwelt sehr positiv aufgenommen. Auf seinen USA-Touren spielte er in New York, San Francisco, Washington, St. Louis, Birmingham, Chicago, Berkeley, Portland, Pasadena, Tuscon, Hollywood, Princeton und Los Angeles.2006 übernahm er eine Gastprofessur am Westminster Choir College Princeton. Seit 2013 unterrichtet er Liturgisches Orgelspiel/Improvisation an der Hochschule für Musik und Tanz Köln.

Gitarrenfestival mit dm Ladies Afternoon im Forum Gestaltung

Am Sonntag um 17 Uhr beginnt im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 der Abschluss des Gitarrenfestivals. Zum Ladies Afternoon spielen Karlijn Langendijk, Lucy Zhao und Sophie Chassée.

Karlijn Langendijk aus den Niederlanden wuchs mit der akustischen Gitarrenmusik ihres Vaters auf und entschloss sich mit 13 Jahren, selbst zu spielen. Ihr Stil – eine Mi­schung aus klassischem und modernem Fingerstyle – offenbart sich in träumerischen Balladen, rhythmisch treibenden Melodielinien und Arrangements bekannter Songs.

Lesen Sie auch: Das ist das Internationale Gitarrenfestival in Magdeburg

Die in Peking geborene Lucy Zhao gibt einen Einblick in die klangliche Vielfalt der chinesischen Pipa – eine gezupfte Schalenhalslaute der klassisch chinesischen Musik. Seit ihrem neunten Lebensjahr spielt und studiert die derzeit in Berlin lebende Musikerin das traditionelle Instrument erfolgreich.

Sophie Chassée verbindet in ihren Songs ein virtuos filigranes Gitarrenspiel im Modern Fingerstyle mit ihrer sanften Stimme und emotionalem Songwriting. Ihre Texte erzählen mit einem Hauch Melancholie über die verlorene Liebe, die großen Veränderungen im Laufe des Lebens, Freundschaft und die alltäglichen Gedanken über sich selbst.

Terrassenkonzert im Café Flair

Um 14.30 Uhr beginnt am Sonntag am Café Flair im Breiten Weg 21 ein Terrassenkonzert. Dem gebürtigen Magdeburger Max Minda wurde das musikalische Talent in die Wiege gelegt.

Er singt, seit er Laufen kann und er brachte sich das Spielen der Gitarre autodidaktisch bei. Seitdem ist sie sein ständiger Begleiter. Mit seiner rauchigen und unverwechselbaren Stimme zieht er die Fans bei seinen Auftritten mühelos in seinen Bann. Seine Songs sind Spiegelbilder aus Momenten seines Lebens von denen er sich inspirieren lässt.

Klassik trifft Pop in der Magdeburger Kreuzkirche

Am Sonntag, 10. September, öffnen sich die Türen der Kreuzkirche zur Spät-Sommermusik mit den Fröhlichen Elbharmonikas unter Leitung von Frank Müller.

Ab 16 Uhr erklingen Arrangements und Bearbeitungen für Akkordeon von Klassik, über Filmmusik bis Pop und Gegenwartsmusik. Die Musiker und die evangelische Kreuzgemeinde freuen sich über viele Zuhörer, so Pfarrer Jens Schmiedchen in der Ankündigung.

Die Fröhlichen Elbharmonikas sind das im Dezember 1996 gegründete Akkordeon-Orchester der Musikschule Fröhlich in Magdeburg unter der Leitung von Frank Müller.

Flohmärkte in Magdeburg

Am Sonntag findet auf dem Hof vom Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 wieder ein „charmanter, kleiner Flohmarkt“ statt, wie es in einer Ankündigung heißt. Von 14 bis 18 Uhr wird unter anderem Kleidung, Bücher und allerhand Krimskrams angeboten.

Auch interessant: Das ist die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ebenfalls am Sonntag, 10. September, steigt in den Hallen 1 und 2 der Messe Magdeburg in der Tessenowstraße ein Flohmarkt für Kinder- und Babysachen. An mehr als 300 Ständen sollen Eltern jede Menge Second-Hand Artikel rund ums Kind anbieten, heißt es in einer Ankündigung der Jungen Humanisten. Der Markt öffnet von 10 bis 13 Uhr. Letzter Einlass ist um 12.30 Uhr Der Eintritt kostet regulär 2,50 Euro, Kinder sind frei.

Bereits am Sonnabend findet in der Messe der Nachtflohmarkt statt. Los geht es um 15 Uhr, das Marktende ist für 23 Uhr terminiert. Besucher können in allerlei „Kunst, Kult und Kitsch“ stöbern, wie es in einer Ankündigung heißt.

Mozart-Werk erklingt beim Gottesdienst in der Nicolaikirche

Ein musikalischer Gottesdienst anlässlich der Jubelkonfirmation sowie zum Tag des Offenen Denkmals wird am Sonntag ab 11 Uhr in der Nicolaikirche am Nicolaiplatz gefeiert.

Erklingen wird dabei die „Missa Brevis in G“ KV 140, die Mozart nach seiner dritten Italienreise 1773 komponiert hat, wie Kantor Michael Scholl informiert. Ganz im Eindruck der Reise habe er dieses Werk in Form einer Pastoralmesse geschrieben. So sei der Grundton sehr liedhaft und eingängig. „Mozart verarbeitet den Messtext aber auch kunstvoll mit überraschenden Wendungen“, beschreibt er das Werk.

Singen werden Shirley Radig (Sopran), Stephanie Piatek (Alt), Thomas Fröb (Tenor) und Martin Böckmann (Bass). Es singt der Chor des Kirchspiels Nord, Instrumentalisten der Magdeburgischen Philharmonie spielen dazu. Die Leitung hat Kantor Scholl. Predigen wird Pfarrer Johannes Möcker.

Circus Barlay gastiert am Magdeburger Flugplatz

Der „Circus Barlay“ gastiert bis 17. September in Magdeburg. Die Manege ist am Flugplatz in der Ottersleber Chaussee aufgebaut. Vorstellungszeiten sind Mittwoch bis Freitag um 16 Uhr, Samstag um 15 und 18 Uhr, diesen Sonntag um 11 und 15 Uhr sowie am 17. September um 11 Uhr.

Auf dem Programm stehen auch der Große Exotenzug mit Kamelen, Rindern und Zebras, Kontorsion Akrobatik, Angelo mit tanzenden Tellern und fliegenden Löffeln und Artistik am Tuch.