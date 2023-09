Tag für Tag gibt es in Magdeburg etwas zu erleben. Das zeigt auch der Blick in den Veranstaltungskalender für Sonnabend, den 2.9.2023. Die Volksstimme hat Tipps zusammengestellt.

Magdeburg - Ein Tangoball, in Crossover- und ein Elektropunk-Konzert, eine besondere Stadtführung durch den Wissenschaftshafen, die Nacht der Klänge, der Liedersalon und Fotografie im Dom - die Volksstimme hat auf dieser Seite vielfältige Ideen zum Ausgehen in Magdeburg am Samstag, 2. September 2023, zusammengetragen. Bereits ausverkauft ist ein Konzert mit In Extremo in der Festung Mark. Ideen für das Wochenende mit der Familie hat die Volksstimme auf einer Sonderseite zusammengetragen. Eine eigene Seite gibt es zudem für die Partys in den Clubs in Magdeburg vom 1. bis 3. September 2023. Und zu den Freizeittipps für Freitag, den 1. September 2023, geht es hier.

Magdeburger Tangoball am Sonnabend im Gesellschaftshaus

Das Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129 startet dieses Wochenende in die neue Saison. Auf dem Programm steht dabei auch der „Magdeburger Tangoball“ mit Livemusik und DJane. Am Samstagabend ab 21 Uhr dreht sich dabei alles um den temperamentvollen Tanz.

Live begleitetet wird der Tangoball vom „Cuarteto Rotterdam“. Das Ensemble verkörpert Tango-Leidenschaft, Virtuosität und Kraft – und das unter Berücksichtigung der über 100-jährigen Tangogeschichte. Die klassische Formation des Quartetts mit Bandoneón, Violine, Piano und Kontrabass – es spielen Christian Gerber, Susanne Cordula Welsch, Fernando Bruguera und Facundo Di Pietro – verspreche ein Klangerlebnis, welches sich zwischen Tradition und Moderne bewegt – so die Veranstalter. Das kleine Tango-Orchester zaubere mit Esprit, Fantasie und Erfahrung eine Tangowelt voller Emotionen auf die Bühne. Unterstützt wird der Abend von DJane Lilia.

Crossover-Konzert mit Rossini-Quartett und Georgi „Joro“ Gogow

Ein Crossover-Konzert ist für Samstagabend in der Kirche St. Gertraud in Alt Salbke 80 angekündigt. Beginn ist um 20 Uhr. Die Kombination aus klassischen Werken und modernen Rock- und Popsongs ergibt eine besondere Mischung. Ein besonderes Highlight des Konzerts ist in diesem Jahr die Teilnahme von Georgi „Joro“ Gogow, ehemaliges Mitglied der legendären Band „City“.

Mit dabei ist auch das Rossini-Quartett. Die Mitglieder der Formation, die sich einmal im Jahr zu einem Konzert zusammenfinden, kommen aus symphonischen Orchestern in Berlin, Dresden und Magdeburg und aus dem Bereich Pop und Rock. Mit Mitgliedern aus Japan, Bulgarien und Deutschland ist das Ensemble international besetzt. Das Repertoire des Ensembles ist genauso vielfältig wie die Mitglieder. Von Bach bis Led Zeppelin werden die Stücke speziell für das 14-köpfige Ensemble neu arrangiert.

Stadtführung durch den Magdeburger Wissenschaftshafen

Vom einst modernsten Binnenhafen, der 1893 eröffnet wurde, hat sich das Magdeburger Gelände des früheren Handels- und heutigen Wissenschaftshafens im Stadtteil Alte Neustadt zu einem der bedeutendsten Forschungsstandpunkte Magdeburgs entwickelt.

Wissenschaftshafen Magdeburg. Foto: Martin Rieß

„Doch nicht nur in der Forschung hat der Hafen einiges zu bieten, sondern auch für Erholungsuchende gibt es dort vieles zu entdecken“, heißt es in der Ankündigung der Magdeburger Touristinformation zu einem Rundgang, der am Sonnabend um 15 Uhr am Parkplatz der Denkfabrik in der Werner-Heisenberg-Straße 1 beginnt. Die Zahl der Plätze ist begrenzt, Anmeldungen sind online möglich.

Fotografie im Magdeburger Dom

„Musik im Dom“ heißt eine neue Ausstellung, die am Sonnabend um 17 Uhr im Magdeburger Dom eröffnet wird. Gezeigt werden Fotos von Gotthard Demmel.

Gesang in der Magdeburger Kreuzkirche

Am Sonnabend um 18 Uhr lädt die Evangelischen Kreuzgemeinde zum dritten und letzten Mal zum gemeinsamen Singen von Abend- und Volksliedern in die Kreuzkirche ein. Unter der musikalischen Begleitung von Kantor Frank Müller besteht die Möglichkeit, in bekannte und beliebte Lieder zur Spätsommerzeit einzustimmen, so Pfarrer Jens Schmiedchen.

Die Kreuzkirche befindet sich in der Flachsbreite im Stadtteil Nordwest.

Nacht der Klänge in der Magdeburger Wallonerkirche

Ein Konzert „Nacht der Klänge“ beginnt in der Wallonerkirche in der Neustädter Straße 8 am Sonnabend um 18 Uhr. Der Einlass beginnt um 17 Uhr.

Der Abend ist unterteilt in Halbstunden-Konzerte jeweils mit unterschiedlicher Besetzung und in verschiedenen Räumen. Zum Beispiel spielen Cello und Orgel, Harfe und Saxofon, Marimba und Querflöte, Trompete und Keyboard sowie Schlagzeug, Keyboard und Gesang zusammen.

Elektropunk im Rummelsnuff Magdeburger Flowerpower

Ein Konzert mit Rummelsnuff und Maat Asbach ist für Samstag im Magdeburger Flowerpower im Breiten Weg 252 angesagt. „Käpt’n Rummelsnuff macht Männermusik. Ergreifende Melodien mit deutschen Texten von der weiten See, von Schraubern und Motoren, von Grillwerkzeug und tschechischem Obstbrand, von Boxern, Ringern und Pumpern aus Randberlin“, heißt es in einer Ankündigung.

Die Aftershow-Party gestaltet DJ Don Krawallo. Das Flowerpower öffnet um 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Liedersalon in Magdeburg

„500 Jahre englische Liedkunst“ ist das Motto für das Liedersalonfestival an diesem Wochenende. Für einige Konzerte gibt es eventuell noch Karten unter Telefon 0391/5406778 oder unter oder isabel.toenniges@gh.magdeburg.de per E-Mail: „Aus den schottischen Highlands“ heißt es mit Sopran Miriam Sabba und Jan Michael Horstmann am Klavier am Freitag um 19.30 Uhr in der Eichendorffstraße und am Sonnabend um 19.30 Uhr „Child of Euphoria“ mit Arno Zillmer, Diana und Oleg Yanushkevych in der Villa Grimm in der Jean-Burger-Straße 2

Am Sonntag findet das Festival mit zwei Konzerten seinen Abschluss: um 11 Uhr die Matinee „All Who You Sleep Tonight“ mit Sopran Grit Wagner und Thorsten Fabrizi am Klavier und um 17 Uhr „Come Again - Aus der Glanzzeit der Liedkunst in England“ mit Bariton Clemens Heidrich und Virginal Jan Katzschke in der Harnackstraße 2.